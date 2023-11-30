Зимняя подкормка для комнатных растений

Добиться того чтобы комнатные растения в зимний период времени продолжали свой активный рост и развитие, а также радовали обильным и продолжительным цветением, довольно просто.
Для этого не нужны дорогие химические удобрения. Дать растениям все необходимое можно с помощью обычных аптечных препаратов.
Подкормка, о которой речь пойдет ниже отлично подходит для любых комнатных растений, ее также можно использовать и для декабриста, чтобы стимулировать его обильное цветение к новому году.
Необходимые компоненты
Для приготовления удобрения понадобится:
вода — 1,5 л;
аспаркам — 1 таблетка дозировкой 0,5 гр; ларигама — 1 ампула.
Аспаркам — препарат, активными веществами которого являются калий и магний. Как известно, именно калий и магний, принимают непосредственное участие в процессах образования корневой системы и наращивания зеленой массы.
Ларигама — это препарат на основе витаминов группы В, которые также необходимы для роста корней и новых листочков.
Способ приготовления
Для приготовления удобрения необходимо просто соединить все компоненты прямо в бутылке с водой. Таблетку Аспаркама следует предварительно растолочь.
Применение удобрения
Для полива одного растения под корень необходимо 200 мл готового удобрения. Помимо полива под корень препарат можно использовать для опрыскивания растений по листу.
Проводить такую обработку необходимо 1 раз в 2-3 месяца. Результат не заставит себя ждать. Уже после первого использования удобрения растения начнут чувствовать себя значительно лучше, листочки станут более упругими и сочными, начнет активно нарастать зеленая масса.
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