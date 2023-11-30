Зимняя подкормка для комнатных растений

Добиться того чтобы комнатные растения в зимний период времени продолжали свой активный рост и развитие, а также радовали обильным и продолжительным цветением, довольно просто.

Для этого не нужны дорогие химические удобрения. Дать растениям все необходимое можно с помощью обычных аптечных препаратов.

Подкормка, о которой речь пойдет ниже отлично подходит для любых комнатных растений, ее также можно использовать и для декабриста, чтобы стимулировать его обильное цветение к новому году.







Необходимые компоненты

Способ приготовления

Применение удобрения

вода — 1,5 л;аспаркам — 1 таблетка дозировкой 0,5 гр; ларигама — 1 ампула.Аспаркам — препарат, активными веществами которого являются калий и магний. Как известно, именно калий и магний, принимают непосредственное участие в процессах образования корневой системы и наращивания зеленой массы.Ларигама — это препарат на основе витаминов группы В, которые также необходимы для роста корней и новых листочков.Для приготовления удобрения необходимо просто соединить все компоненты прямо в бутылке с водой. Таблетку Аспаркама следует предварительно растолочь.Для полива одного растения под корень необходимо 200 мл готового удобрения. Помимо полива под корень препарат можно использовать для опрыскивания растений по листу.Проводить такую обработку необходимо 1 раз в 2-3 месяца. Результат не заставит себя ждать. Уже после первого использования удобрения растения начнут чувствовать себя значительно лучше, листочки станут более упругими и сочными, начнет активно нарастать зеленая масса.