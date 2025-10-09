Как приготовить картофель фри без капли жира, масла и белков

Готовится картофель фри по этому рецепту быстро, получается вкусно, да и делать особо ничего не нужно / Фото: dom-prestarelyh.net

Способ приготовления

Первое, что нужно сделать, это почистить картофель и нарезать его соломкой / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Нарезанный картофель необходимо поместить в морозилку на полтора часа / Фото: perfecthomedigest.com

Муку следует смешать со специями и солью и добавить к картофелю / Фото: legkovmeste.ru

В разогретую до 200 градусов духовку помещаем противень с выложенной на пергамент картошкой / Фото: pixy.org

Через 10 минут вкусный и полезный картофель фри будет готов / Фото: news.myseldon.com