С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Свежие комментарии

Как приготовить картофель фри без капли жира, масла и белков




Картошка фри – любимое блюдо многих, и чтобы им полакомиться, не обязательно куда-то идти. Приготовить ее можно и дома, правда, далеко не у всех она получается именно такой, какой должна быть. Да и обжаривание на растительном масле не делает картофель полезным. Но есть один способ, позволяющий сделать блюдо вкусным, а масло или жиры не понадобится.


Готовится картофель фри по этому рецепту быстро, получается вкусно, да и делать особо ничего не нужно / Фото: dom-prestarelyh.net

Готовится картофель фри по этому рецепту быстро, получается вкусно, да и делать особо ничего не нужно / Фото: dom-prestarelyh.net

 

На самом деле готовится картофель фри по этому рецепту быстро, получается вкусно, да и делать особо ничего не нужно. Здесь вся работа достается духовке.

Способ приготовления


Первое, что нужно сделать, это почистить картофель и нарезать его соломкой / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Первое, что нужно сделать, это почистить картофель и нарезать его соломкой / Фото: sdelai-lestnicu.ru


 

Самое первое, что нужно сделать, это почистить картофель и нарезать его соломкой. Важно, чтобы все кусочки по размеру были одинаковы. В этом случае картофель будет готовиться равномерно. Обязательное условие – подсушить уже нарезанную картошку, поместив ее на салфетки или же бумажное полотенце. Важно, чтобы влаги не было вообще.
Нарезанный картофель необходимо поместить в морозилку на полтора часа / Фото: perfecthomedigest.com

Нарезанный картофель необходимо поместить в морозилку на полтора часа / Фото: perfecthomedigest.com

 

После этого картофельные кусочки выкладываются одним слоем на поднос или большое блюдо и поставить его в морозилку на 1-1,5 часа.
Муку следует смешать со специями и солью и добавить к картофелю / Фото: legkovmeste.ru

Муку следует смешать со специями и солью и добавить к картофелю / Фото: legkovmeste.ru


 

Муку берем в том объеме, который необходим для подготовленного количества картофеля. Соль, а также специи берутся по вкусу. Все составляющие вместе с картофелем помещаются в один пакет и смешиваются. Если картофеля вы взяли килограмм, то понадобится около стакана муки.
В разогретую до 200 градусов духовку помещаем противень с выложенной на пергамент картошкой / Фото: pixy.org

В разогретую до 200 градусов духовку помещаем противень с выложенной на пергамент картошкой / Фото: pixy.org

 

Духовка разогревается до 200 градусов. На застеленный пергаментом противень укладывается картофель так, чтобы все кусочки лежали отдельно. Противень в духовку ставится на 7-10 мин.
За это время появится на картофеле румяный оттенок. Блюдо готово. Можно приступать к трапезе.
Через 10 минут вкусный и полезный картофель фри будет готов / Фото: news.myseldon.com

Через 10 минут вкусный и полезный картофель фри будет готов / Фото: news.myseldon.com

 

