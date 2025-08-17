Камни-трованты: как в Румынии появились геологические феномены, из которых вытекает цемент

Несмотря на то, что геологические чудеса менее популярны, чем исторические или архитектурные, они определённо представляют интерес. Особенно диковинными можно считать те, которые малоизвестны, ведь это только добавляет ореол таинственности. Ярким примером последних являются необычные камни в румынском городке, которые именуются тровантами., что их считают способными к росту и движению с одного места на другое.
Геологический феномен из Румынии. /Фото: rtraveler.ru
Небольшой румыснкий населённый пункт, именуемый Костешть, оказался место нахождения мягко говоря, нетривиальных геологических феноменов. Камни эти представляют собой выпуклые валуны луковичной формы, которые в науке именуются трованты. Местные жители намного раньше учёных заметили их особенности - прежде всего, необычные силуэты, а также непонятное вещество, которое выделяется из трещин валунов, похожий на цемент.
Из этих трещин порой вытекает странное вещество. /Фото: techinsider.ru
Трованты трудно назвать шаблонными - они серьёзно могуть отличаться по размерам и формам — по информации редакции novate.ru, если одни можно зажать а ладошке, то другие возвышаются над человеком на добрые четыре метра. Расположение их также представляет интерес: всего крупных валунов приблизительно сотня, и сгруппированы они примерно в двух десятках локализаций на территории Румынии, причём они показывались на поверхности, когда их просто очищали от огромного количества песка, который выбрасывался из каменоломни.
Несмотря на то, что многие считают их блуждающими, на самом деле они обладают каменным основанием, поэтому они довольно устойчивы. Но при этом они выглядят так, что они будто запрещают законы гравитации. Секрет необычности тровантов заключается в происхождении этих феноменов. Как считают геологи, причиной появления тровантов появились из-за землетрясения, одного или нескольких, которые произошли больше пяти миллионов лет назад.
Оказывается, трованты - результат землетрясений. /Фото: bigpicture.ru
Материал также представляет интерес — они созданы из песчинок либо частичек горной породы, которая имеет отношение к карбонатному цементу, на при этом в составе других находият гравий. А форма их такая из-за тех же сейсмических толчков - именно их вибрации повлияли на сфероидный силуэт. А вытекающий цемент из тровантов появляется во время проливных дождей, которые просто вымывают часть вещества, и этот же процесс способствует тому, что камень прирастает размером - примерно на пять сантиметров за тысячу лет.
