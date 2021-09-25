7 советов, как сберечь шерстяные вещи при стирке, чтобы они не превратились в тряпку

Читать этикетки перед стиркой полезно для хорошего настроения. /Фото: allourworld.info
Наступили холода, а значит, пора утепляться и доставать из шкафа любимые шерстяные свитера, стильные шапки и уютные шарфы. Любая вещь прослужит дольше, если за ней правильно ухаживать, а шерсть – один из лучших легких и согревающих материалов. И хотя шерстяные изделия требуют деликатного отношения, в уходе за ними нет ничего слишком сложного. Достаточно знать несколько простых правил ухода за шерстью и парочку маленьких лайфхаков, чтобы мягкий кардиган или забавные варежки радовали и грели не один сезон.
1. Обязательно читать этикетку
Читать этикетки полезно. /Фото: uborka.co.
Не один севший свитер мог быть спасен, если бы перед его стиркой обладатель посмотрел рекомендации по уходу на этикетке. Они помогут узнать, разрешено ли применять отбеливатель, можно ли вообще отправить конкретное шерстяное изделие в стиральную машину или лучше выстирать его вручную, стоит ли отжимать и сушить вещь в машинке и в каком положении предпочтительно сушить данный предмет одежды.
2. Стирать средством для шерсти
Специальное средство не даст образоваться катышкам на любимом свитере. /Фото: imagecdn1.luxnet.ua
Для стирки шерсти лучше выбрать специальное средство: это может быть порошок, гелевое моющее средство или жидкий порошок-концентрат. Если под рукой ничего подобного не оказалось, вполне можно вручную постирать шерстяную одежду шампунем, особо деликатные виды шерсти – детским. Самый пушистый вид шерсти – мохер – можно даже ополоснуть с добавлением кондиционера для волос.
Проверенный рецепт наших бабушек – стирка в настое порошка горчицы, который к тому же отлично удаляет жирные пятна. В крайнем случае допускается стирка шерстяных изделий хозяйственным или детским мылом – необходимо сделать из него мыльную стружку, полностью растворить ее в воде и добавить в тазик 5 мл глицерина, он выполнит роль ополаскивателя. Если в мыле уже содержится глицерин, то дополнительно добавлять его не нужно.
Также при полоскании можно добавлять уксус – чайную ложку на 5 литров воды при ручном полоскании и стакан – при полоскании в машинке. Ни в коем случае нельзя стирать шерсть средствами, содержащими щелочь – она разрушает шерсть. При полоскании не забудьте о кондиционере для шерстных вещей, если только на средстве для стирки не указано, что дополнительно кондиционер можно не использовать.
3. Удалить пятна перед стиркой
Пятно с кашемира можно вывести содой. /Фото: home-gid.com
Если перед стиркой обнаружилось, что уютный шерстяной кардиган запятнан, необходимо заняться немедленно. Лучше всего обработать загрязнение пятновыводителем, подходящим для шерсти и шелка. Но и старые способы не менее эффективны и подойдут, если магазины уже закрыты. Старое пятно жира с шерстяного изделия можно удалить, если обработать его бензином и через 1-2 минут прогладить через бумагу негорячим утюгом. Белковые пятна хорошо поддаются удалению подогретым до 30-35°С глицерином, которым протирают пятно, ждут 10-15 минут и промывают теплой водой.
Если добавить к глицерину нашатырный спирт в пропорции 4:1, этой смесью можно обрабатывать и цветную шерсть. Домашнее средство, способное вывести пятна крови с шерстной ткани – растворенная в воде таблетка аспирина. Пятна на кашемире можно промыть под струей холодной воды, или растереть по загрязнению соду и удалить ее щеткой. Также стоит попробовать удалить пятно с этой дорогостоящей шерсти, отпарив над чайником или с помощью утюга и затем протерев салфеткой.
4. Отбеливать можно, но осторожно
Перекись освежит пожелтевший белый свитер. /Фото: itd2.mycdn.me
Если белая шерстяная шапка пожелтела со временем или от сушки на солнечной свету, можно замочить ее в порошке с небольшим количеством отбеливателя, однако лучше использовать особый отбеливатель без хлора – он точно не повредит волокна шерсти. Также можно вернуть шерстяной вещи белый цвет, замочив или постирав ее с добавлением раствора перекиси водорода. Для замачивания нужно использовать чайную ложку перекиси на литр воды и оставить вещь в этом растворе на 2 часа, после стирать и полоскать как обычно. Для отбеливания при ручной стирке на 1 литр воды добавляют 3 столовые ложки перекиси, эффект будет накопительным и будет виден через 2-4 стирки.
5. Тонкости машинной стирки
Специальный режим поможет избежать таких казусов при машинной стирке. /Фото: reporter.mk
Современные модели стиральных машин имеют специальный режим «ручная стирка/шерсть», если же такого нет, можно воспользоваться режимом деликатной стирки. Общие рекомендации для машинной стирки: температура не более 40°С, количество оборотов – до 400, дополнительное полоскание и отделение темного от белого.
Кстати, для стирки шерсти в машинке лучше приобрести сеточку для деликатных тканей, которая защитит от избыточного трения. Также важно понять, рекомендован ли отжим в машинке для этого вида шерсти. Например, меринос и овечья шерсть не боятся отжима при стирке на специальной программе, для мохера предпочтителен минимальный отжим, а ангоре и кашемиру он категорически противопоказан.
6. Ручками, ручками
Шерсть любит бережную стирку руками. /Фото: maids.com
Ручная стирка для шерстяных изделий все же наиболее предпочтительна, особенно это касается шерсти из кашемира, мохера и с содержанием ангоры. Необходимо полностью развести моющее средство в воде и взбить его в пену, особенно это касается порошка. Оптимальная температура при ручной стирке – 35°С, при полоскании она не должна резко меняться, иначе вещь деформируется – от холодной воды растянется, а от горячей – сядет.
При стирке шерстяное полотно нужно слегка протирать, не перекручивая. Можно замочить вещь на 5-10 минут, если это не мохер – его нельзя замачивать вообще. Полоскать нужно тщательно, чтобы моющее средство не осталось в волокнах, и последний раз можно ополоснуть шерсть в чуть более прохладной воде. При отжиме шерсть нельзя выкручивать и растягивать – достаточно слегка сжать изделие и поднять его над тазиком, чтобы стекла вода. Общая продолжительность стирки не должна превышать 50 минут, иначе изделие может потерять форму.
Если стираете шерстяной джемпер вручную, лучше вывернуть его наизнанку – так на лицевой стороне не появятся катышки.
7. Правильная сушка
Чтобы шерстяная вещь высохла быстрее, удалите лишнюю влагу полотенцем. /Фото: kirstenrickert.com
Ни в коем случаем не сушите шерстяной джемпер на веревке или вешалке – он вытянется. Таким вещам показана сушка в горизонтальном положении. Также не следует сушить шерсть у батареи или на солнце – она может сесть, а белая – пожелтеть. Если хочется быстрее высушить шерстяное изделие, надо положить его на махровое полотенце и после свернуть оба слоя валиком. Затем можно взять сухое полотенце и положить вещь на него или специальную сетчатую подставку для сушки. Если хочется немного удлинить короткие рукава свитера – самое время сделать это. Вязаный платок или шаль для сохранения формы можно по периметру приколоть булавками к полотенцу, на котором она сушится. Необходимо хорошо проветривать помещение, где сушится шерсть, ведь при долгой сушке она может приобрести неприятный запах.
Шерстяную шапку можно сушить на стеклянной или пластиковой банке подходящего размера, также для это цели хорошо подходят воздушные шарики – из них можно надуть болванку для сушки шапок любых габаритов. Те же воздушные шарики, но продолговатой формы, можно засунуть в рукава шерстяного изделия, чтобы они не стали слишком длинными и узкими после высыхания.
А чтобы вернуть вещам из ангоры и мохера пушистость после стирки и сушки, их можно свернуть, положить в полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку на 15-20 часов.
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