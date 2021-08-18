10 мелочей, которые испортят даже самый дорогой интерьер

Многим знакома радость, испытываемая после того, как в квартире был сделан ремонт. Однако уже спустя какое-то время начинают обнаруживаться неочевидные детали, которые не только не украшали ваш интерьер, но даже делали его более посредственным, чем вам казалось на первый взгляд.

Неправильно размещенные фоторамки

Как часто мы стремимся запечатлеть на камеру дорогие сердцу моменты. Чаще всего снимки хранятся в нашем телефоне или ноутбуке, но некоторые все же продолжают их распечатывать и создавать красивые фотоальбомы.

Есть и те, кто хочет разместить кадры на виду. Для этого люди ставят их в фоторамки, которые можно найти на комодах, полках и столиках. Однако, по мнению экспертов, это уже давно не модно. Стоит выделить отдельную стену для снимков и развесить их там. При желании можно создать целую фотокомпозицию, разместив их в форме коллажа. В продаже есть специальные рамки, где все сделано за вас.

Безымянные картины на стенах

Практически в каждом магазине можно купить постеры с пейзажами, котиками или красивыми людьми. Они стоят недорого и якобы могут разбавить ваш интерьер. Однако, по мнению экспертов, это вовсе не так. Похожие картины без авторства можно встретить почти в любой кофейне или ресторане.

Дизайнеры считают, что будет намного лучше, если то, что висит у вас на стене, будет отражать индивидуальность владельца квартиры. К примеру, если вы музыкант, уместнее будет повесить гитару или другой инструмент, которым вы владеете. Если вы рисуете или вышиваете, пусть на стене будут размещены именно ваши работы.

Магниты из путешествий на холодильнике

Чтобы узнать о том, где вам доводилось путешествовать, достаточно посмотреть на холодильник. Там наверняка будут висеть магниты из разных стран и городов. Иногда на нем буквально нет живого места от их обилия. Дизайнеры интерьера считают, что уже пора отказаться от этой устаревшей традиции.

За рубежом люди часто создают так называемые шкатулки воспоминаний, где и хранят памятные сувениры из поездок, где им самое место.

Розетки на видных местах

Раньше розетки размещали именно там, где удобно. К примеру, чтобы было легко включить утюг и погладить белье. Однако в этом случае розетка будет находиться прямо посередине стены. Сейчас это уже не в тренде. Дизайнеры предлагают встраивать их в мебель или по возможности прятать от посторонних глаз. Это, кстати, станет плюсом и для безопасности ваших детей.

Одинаковые двери во все комнаты

Уже давно не в моде делать ремонт строго в одной стилистике. Пускай двери в спальню будут одной фактуры, а в детскую — другой. Это намного интереснее и смотрится гораздо более привлекательно. Некоторые и вовсе любят подстраивать цвет дверей под стиль комнаты, и это хорошая идея. Для наглядности обратите внимание на фото ниже.

Губки и средства для мытья посуды на виду

Сложно сказать, откуда пошла мода размещать губки и тряпки после мыться посуды возле раковины. Чаще всего от них исходит не самый приятный запах, да и смотрится это совсем не хорошо. Эксперты советуют освобождать пространство на кухне по максимуму. Все губки, тряпки и чистящие средства лучше убрать от посторонних глаз. Моющее можно перелить в пузырек с дозатором, это будет намного лаконичнее.

Кухонные полотенца и прихватки

Этот тренд, уходящий корнями в 90-е, уже давно устарел. Стоит избавить свою кухню от замусоленных полотенец, которые быстро утрачивают свой внешний вид, а также прихваток. Дизайнеры считают, что намного удобнее и практичнее пользоваться на кухне бумажными полотенцами, которые совсем не будут портить внешний вид.

Коврики в ванной

Маленькие половички, которые так любят современные хозяйки, уже вышли из моды. Гораздо красивее выглядит чистый кафельный пол. Согласимся с тем, что, выходя из ванны, становиться на него не так уж и приятно. Однако есть выход. Можно использовать коврик, но после того, как вы приняли душ, этот предмет интерьера стоит просушить и убрать от посторонних глаз.

Яркие шторки для душа

Еще один пережиток из прошлого. Известно, что клеенчатые шторы для душа следует менять каждые полгода. Вы этому правилу следуете? Думаю, если да, то далеко не все. Несмотря на то что в магазине можно подобрать шторки довольно лаконичной расцветки, дизайнеры считают, что делать этого не стоит. Проще купить занавес из микрофибры. Его легко стирать, да и смотрится эта вещь намного более стильно. Главное — выбрать более спокойную расцветку, предпочтительнее всего нюдовые оттенки.

Разбросанная обувь

Прихожая — это первое, что видит человек, который пришел к вам домой, поэтому стоит уделить ей максимальное внимание. Хранить обувь при входе хаотичным образом — моветон. Стоит приобрести полочку, на которой чинно в ряд выстроятся все ваши туфли, ботинки и кроссовки.