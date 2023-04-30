Секреты, которые помогают французам выжать максимум из маленькой кухни

Кухни во Франции, как правило, не являются просторными помещениями, но это не мешает местным хозяевам с комфортом готовить настоящие шедевры. Как им это удается?

Существует множество хитростей, которые помогают им сделать кухню более функциональной и удобной. Например, даже банальные крючки способны удобно организовать кухонные принадлежности. Вот что еще помогает выжать максимум из маленькой кухни и наслаждаться готовкой.



1. Не хранят на кухне лишние гаджеты и приборы

2. Используют крючки

3. Уменьшают количество посуды

4. Используют высокую посуду

5. Выбирают многофункциональные приборы

6. Пользуются маленькими холодильниками

7. Пользуются индукционными варочными панелями

8. Не хранят принадлежности для выпечки

9. Используют любое свободное пространство для хранения

10. Используют складные столы и стулья

11. Пользуются маленькими столами

12. Используют скрытые хранилища

Французы славятся тем, что готовят потрясающе. И у каждого уважающего жителя Франции на кухне есть все необходимое для приготовления вкусной еды. Но вот чего там нет, так это лишних гаджетов и мелкой бытовой техники, которая используется редко.Французы часто используют крючки, полки и другие мелкие элементы хранения, тем самым максимально эффективно организовывают пространство. Например, они подвешивают на крючки кастрюли и сковороды или устанавливают специальные стеллажи для хранения еды.Так как кухни зачастую маленькие, французы стремятся минимизировать количество посуды, которая им нужна для приготовления еды. Они выбирают универсальную посуду, которую можно использовать для разных блюд и напитков.Местные кулинары предпочитают узкие и высокие кастрюли, которые занимают меньше места на плите и в шкафах.Практически на любой французской кухне можно увидеть многофункциональные приборы, которые могут использоваться для разных задач. Например, часто можно встретить комбинированную микроволновую печь, которая одновременно готовит, жарит и размораживает, или многофункциональные блендеры.Холодильники на местных кухнях обычно маленькие и размещаются под столешницей. Дело в том, что французы предпочитают использовать для приготовления свежие ингредиенты. Они часто ходят на рынок или в магазин за свежими овощами и фруктами, а также покупают мясо и рыбу в небольших количествах. Соответственно, у них нет необходимости иметь в доме высокий холодильник, который бы вмещал много продуктов.Небольшие холодильники не единственное, что часто встречается на здешних кухнях. Вместо популярных у нас полноразмерных кухонных плит французы часто устанавливают небольшие индукционные варочные панели. Те занимают мало места, и о них еще и невозможно обжечься. А это немаловажно, когда орудуешь с готовкой в стесненном пространстве.Мало в какой местной квартире можно увидеть различные формы для выпечки кексов, противни, мерные стаканы, весы, скалки. А ведь они, согласитесь, обычно занимают немало места. Дело в том, что во Франции кондитерские можно встретить почти на каждом углу и французам просто нет нужды печь дома так часто, как нам, — достаточно просто пройти несколько десятков шагов и купить любимый круассан или эклер.Французы не оставляют без дела любой свободный уголок в своей кухне. Например, верхнюю часть шкафов они могут использовать для хранения маленьких предметов, например емкостей со специями.Также часто на их кухнях можно заметить эклектичную систему хранения. Это настоящая мешанина из шкафов и полок разных размеров, формы и высоты, собранных вместе, чтобы заполнить любое доступное пространство. Это вынужденная мера, так как повесить кухонный гарнитур мешают водонагреватели, вытяжки, трубы.Складные столы и стулья — это идеальное решение для маленькой кухни. Они занимают минимальное пространство, когда не используются, и могут быть легко разложены для обеда или ужина.Маленький стол не занимает много места и может быть легко перемещен или сложен, когда его не используют. К тому же французская кухня известна своей романтической атмосферой, а использование маленького стола как раз легко может помочь создать этот эффект.Французы любят хранить кухонные принадлежности в скрытых местах, чтобы сохранить пространство и держать кухню в порядке. Шкафы с выдвижными ящиками, встроенные в стену, подвесные ящики и многое другое — все это позволяет хранить многое внутри мебели.