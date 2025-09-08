Копьё-ветеран: что сделало пику долгожителем на поле боя

Холодное оружие имеет едва ли не самую длинную историю среди типов вооружения, известных человеку. Но и среди них есть свои рекордсмены по длительности применения. Одним из них и является пика - разновидность длинного копья, которая была в ходу со времён Средневековья и до начала прошлого столетия.
Настоящее оружие - долгожитель. /Фото: charter97.org
Справедливости ради, следует уточнить, что такой тип оружия как длинное копьё, было известно ещё со времён первобытного общества: по данным редакции Novate.ru, находки, указывающие на его применение, относятся к периоду до появления человека разумного. А вот пика как его отдельный вид, получила известность в Европе в начале XV столетия. А спустя два века его распространение расширилось также на территорию Азии, Латинской Америки и США.
Пикинёры появились во многих армиях мира. /Фото: site-metall.com
Пика имеет несколько отличительных черт в своей конструкции. Например, большие длину и вес в сравнении с обычными боевыми копьями. Кроме того, её использовались особым образом - исключительно двуручным хватом, придерживая при этом древко, зажимая под мышкой, ведь только таким образом получилось бы направить наконечник под правильным углом. Имелись особенности и в строении наконечника: первоначально он был разработан для нанесения колющих ударов, чтобы пробивать доспехи, поэтому его форма - узкая и граненая.
Различные варианты наконечников пики. /Фото: citytyumen.ru
Казалось бы, не самое функциональное оружие, которым к тому же далеко не всякий воин овладеет, однако популярность его на протяжении столетий оставалась очень высокой. Причин этому феномену выделяют несколько. Во-первых, длина пики позволяла не подпускать близко к себе противника, а если вооружить ними целый строй, то и подразделение дольше останется неприкосновенным в бою. Во-вторых, древко этого копья очень трудно сломать, а это значит, что боец не потеряет оружие в течение длительного времени.
Многие десятилетия пика была отличным соратником солдата в бою. /Фото: popmech.ru
Существует три основные разновидности пики: шиловидная, или «мавританская» - самая длинная размерам: по данным редакции Novate.ru, она могла достигать до 7 метров в длину. Также имела длинный, до полуметра, четырехгранный наконечник. Вторая модификация - европейская пика — была немного меньше и считалась универсальным оружием пехотинцев и кавалеристов.
Конструкция европейской пики. /Фото: waralbum.ru
Длина её зачастую составляла чуть более трёх метров, наконечник - не более 12 сантиметров. Существовала и ещё одна, абордажная пика, которую применяли моряки во время одноименного мероприятия. Она была ещё короче, чем европейская модель - до двух метров, а применялась не только для нанесения ударов, но и сбрасывания в воду абордажных крюков.
Кавалеристы с пиками в октябре 1918 года. /Фото: waralbum.ru
Повсеместное использование пики закончилось к началу двадцатого столетия, когда артиллерия и другие виды вооружения стали вытеснять кавалерию - основной род войск, против которого её применяли. И только ко второй трети ХХ века она стала исчезать совсем, хотя встречаются свидетельства, что и во время Второй мировой войны иногда пикой всё-таки вооружали оставшихся на тот момент в строю кавалеристов.
