Семь поколений семьи

Американская художница и фотограф Кристина Макконнелл (Christine H. McConnell) приняла участие в экспериментальной фотосессии, в рамках которой воссоздала фотографии своей семьи по материнской линии на протяжении почти двух веков. Девушка попыталась воссоздать фотографии своих предков максимально точно, полностью копируя взгляд, положение головы, одежду и даже настроение.



Глядя на снимки, трудно не заметить, насколько похожи женщины, и не подумать о связи, существующей между поколениями одной семьи.











Марта. 1821 год рождения. Прапрапрабабушка…







Джейн. 1858 год рождения. Прапрабабушка…







Этти Мэй. 1898 год рождения. Прабабушка…







Милдред. 1928 год рождения. Бабушка…







Кэтрин. 1957 год рождения. Моя мама…







Кристина. 1981 год рождения.







Триггер… Моя «дочь»…



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