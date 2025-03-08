Исторические факты, про которые не рассказывают в школе

Для большинства людей уроки истории в школе были скучным и утомительным занятием. Запоминать имена и даты, повторять это все и зубрить часами… Но в школьных учебниках о самом интересном никогда не пишут, поэтому они довольно неточные. А ведь у истории есть скандальная часть, зачастую гораздо более интересная.

1. Торговля женами в Англии

В эпоху индустриальной революции в Англии было много несчастливых браков, но развод был долгим и дорогостоящим процессом, который не был доступен для низших классов. Поэтому придумали новую традицию: продавать жену. Подобная концепция появилась примерно в середине 1700-х годов и стала популярной в XIX веке. Это не была официальная процедура, и на самом деле брак легально не расторгался.

Однако большинство местных магистратов были готовы закрыть глаза на случаи, когда муж и жена договаривались о продаже. Более того, жен иногда выставляли на аукцион и продавали тем, кто заплатит больше всех.

2. Ненависть как азбука Морзе

Сэмюэла Морзе сегодня помнят за его роль в разработке и коммерциализации телеграфа, а также благодаря одноименному коду, который он использовал для общения. При этом все забыли про его неудачную политическую карьеру, построенную на анти-католической и антииммиграционной платформе. В 1834 году Морзе присоединился к растущему нативистскому движению и начал писать серию статей под псевдонимом «Брут», осуждающую «католический заговор по уничтожению американского образа жизни».

Основными целями Морзе были бедные иммигранты из Ирландии и Италии, которые «привозили с собой невежество и римский католицизм». Многие из друзей Морзе и его бывших последователей были потрясены его откровенными взглядами, но он стал лидером партии нативистов. Фактически, они попросили его баллотироваться на пост мэра в Нью-Йорк в 1836 году. В итоге Морзе занял последнее место среди кандидатов, но это позволило ему посвятить свое время работе над телеграфом.

3. Размышления о суициде от Сенеки

Луций Анней Сенека или Сенека Младший был государственным деятелем и советником Нерона. Последователь стоицизма, Сенека также был очень «плодовитым» автором. Среди его самых известных работ сохранилась коллекция из 124 писем под названиями «Эпистула моралис» и « Люцилум», известные как «Моральные Послания».

Как и следует из названия, они были посвящены моральным проблемам. В письме № 70 Сенека высказал свои мысли о самоубийстве. Он был сторонником этой практики, утверждая: «Мудрый человек будет жить до тех пор, пока он должен, не так долго, сколько может». Он предпочитал «качество лет их количеству», и, по его мнению, умереть было лучше, чем плохо жить.

4. Уничтоженный этюд да Винчи

Учитывая, что Леонардо да Винчи является одним из самых влиятельных художников всех времен, любая его работа считается бесценной. Стоит только представить себе ажиотаж в 1990-х годах, когда обнаружился ранее неизвестный очерк мастера эпохи Ренессанса, найденный среди рисунков графа Стефано делла Беллы XVII века.

Эскиз представлял Орфея, которого атаковали фурии. Для сохранения эскиза необходимо было проявлять особую осторожность, поэтому была вызвана команда реставраторов, которые уничтожили бесценный эскиз, обработав его спиртом и водой, в результате чего чернила исчезли.

5. «Хилая» диарея Льюиса и Кларка

Экспедиция Льюиса и Кларка – одна из самых известных глав американской истории. Это была первая сухопутная экспедиция через территорию США из Сент-Лу́иса к тихоокеанскому побережью и обратно. Неудивительно, что историки и исследователи стремились воспроизвести ее детали. Однако, это было сделать трудно, поскольку экспедиция длилась 28 месяцев и прошла через 600 разных мест.

Археологи нашли уникальный способ идентифицировать ряд событий, произошедших в то время: посредством анализа туалетов. Обнаружилось, что отходы жизнедеятельности изобиловали ртутью. В сохранившихся записях обнаружилось, что у исследователей были обильные запасы «Желчной пилюли доктора Раша» – очень сильного слабительного.

Одна таблетка содержала 10 зерен каломеля, также известного как хлорид ртути. Эти таблетки, покрытые ртутью, также были полезны для другого распространенного заболевания во время путешествия: сифилиса. Венерические болезни были у большинства из 30 человек экспедиции.

6. Похабник Франклин

Бенджамин Франклин сделал за свою жизнь много странных вещей. Пока он жил в Лондоне, он пытался соблазнить жену друга по имени Джеймс Ральф (в этом Франклин признался в своей автобиографии). По его словам, Ральфу и его новой невесте не хватило денег, чтобы создать семью. Поэтому Ральф покинул Лондон, чтобы преподавать в сельской школе в Беркшире и оставил свою жену на попечение Франклина.

В это время Ральф часто писал Франклину, отправляя ему фрагменты эпического стихотворения, над которым он работал, и просил высказать свои замечания. Это раздражало Франклина, которому не нравились художественные амбиции учителя, но он все же отвечал.

В итоге Франклин влюбился в жену приятеля и, оказавшись от какой-либо религиозной сдержанности, «попытался познать» ее. Миссис Т. не ответила взаимностью на его чувства и рассказала мужу, когда тот вернулся. Так прекратилась их дружба. Франклин впоследствии заявил, что это только ему на руку, поскольку ему больше никто не присылает стихов.

7. Насилие в Оксфорде

Одна из первых научных работ по теме насилия в университетах в средневековые времена была написана профессором Эндрю Ларсеном из Университета Маркетт, который изучал историю насилия в Оксфордском университете. Он выделил четыре основные категории насилия среди учащихся. Первым было личное конфликтное насилие между несколькими людьми, основанное на личных проблемах между ними.

Хотя многие из таких случаев приводили к избиениям или гонениям, они также были наиболее плохо документированы. «Городское насилие» представляло собой препирательства между студентами и горожанами. В таких случаях часто был потенциал для наибольшего ущерба и превращения в полномасштабные беспорядки.

Так было в 1355 году во время празднования Дня Святого Схоластика, в результате которого погибло почти 100 человек, в том числе более 60 ученых. Две другие категории – это насилие между севером и югом и ссоры между факультетами. Они обычно были вызваны конфликтом между национальностями или религиями или же являлись результатом выборов. Хотя в документе основное внимание уделялось Оксфорду, эти инциденты были распространены и в других университетах. В Кембридже произошел сильный бунт в 1381 году.

В 1229 году студенты из Парижского университета напали на таверну и ограбили ее, а некоторые впоследствии были убиты городскими гвардейцами. Ларсен определил вероятные факторы, которые способствовали насилию. Большинство студентов были мужчинами в возрасте от 14 до 21 года, имели легкий доступ к оружию и были священнослужителями и, следовательно, были вне юрисдикции светских судов.

8. Некрофилия по Геродоту

Древние египтяне, вероятно, были не первыми, кто практиковал бальзамирования, но они, безусловно, вывели его на новую ступень. Одно из первых и наиболее подробных описаний процесса принадлежит Геродоту в его знаковой работе «История». Все бальзамировщики были квалифицированными исполнителями, которые практиковали свое ремесло как бизнес. Согласно Геродоту, у них обычно было три деревянных «трупа», которые служили манекенами для демонстрации их различных услуг, варьирующихся в зависимости от бюджета клиентов.

Греческий историк подробно описал работу самого дорогого, премиального сервиса, который включал выемку мозга и промывание черепа, а затем опорожнение, очищение и промывание живота, после чего его наполняли его специями и благовониями. После этого тело оставляли в сидячем положении на 70 дней перед тем, как снова вымыть его, завернуть в тонкое белье и доставить в семью. Средний пакет услуг включал использование масла кедрового дерева, которое вводилось в организм и разжижало внутренности.

Для более бедных классов просто чистили кишечник и оставляли тело сидеть до того, как его заберет семья. Также Геродот упоминает, что мертвых красивых женщин (особенно жен высокопоставленных чиновников) всегда оставляли дома на три или четыре дня, прежде чем пригласить бальзамировщиков. Так делали, чтобы их тела начали разлагаться, и это препятствовало бальзамировщикам заниматься некрофилией.

9. «Часовая» эротика викторианской эпохи

Когда люди изобрели карманные часы, им не потребовалось много времени, чтобы сделать следующий логический шаг, создав эротические карманные часы. Первоначально для этих часов было принято заказывать изображения жены или любовницы владельца. В конце концов, людям стало скучно, и им захотелось немного чего-то более щекотливого.

В часах обычно делали весьма подробные графические изображения, которые были скрыты за циферблатами. Это позволило мужчинам носить скрытно свою «карманную эротику» и получать доступ к ней поворотом крохотной ручки или нажатием кнопки. Такие часы создавались мастерами-часовщиками и продавались за огромные деньги, что делало их недоступными для большинства людей.

10. Дешевое порно Маркантонио Раймонди

В течение XV века печатание развилось до стадии, когда низкокачественные изображения, часто представляющие копии картин, могли серийно производиться, а затем продаваться за относительно дешевую стоимость. Это сделало их доступными для низших классов (ранее такими произведениями искусства могли любоваться только богатые люди, которые обычно не выставляли произведения искусства для общественного просмотра). Неудивительно, что вскоре появились и откровенно порнографические гравюры.

Учитывая огромное влияние католической церкви в то время, граверы приняли определенные меры предосторожности, чтобы замаскировать свои работы, придав им классический артистизм. В них обычно фигурировали мифологические существа, такие как римские боги или исторические фигуры, такие как Антоний и Клеопатра. Возможно, самым заметным эротическим гравером был Маркантонио Раймонди, которого фактически заточил в тюрьму Папа Климентом VII за его непристойные гравюры.