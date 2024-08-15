5 продуктов, которые помогут нормализовать повышенное давление

Как помочь сосудам, употребляя вкусности.
Климат на планете существенно меняется, что приводит к тому, что к скачкам артериального давления становится чувствителен каждый второй (если не первый). Метеочувствительность становится таким же привычным явлением, как боль в животе. Все чаще люди жалуются на слабость перед грозой, жаркими днями и т.
Белый чай
Почки белого чая.
Популярно заблуждение о том, что сорта чая (черный, белый, зеленый) зависят от цвета листьев или разновидностей чайных кустов. Это в корне неверно. Цвет сорта чая определяется периодом вызревания чайного листа. Самый полезный чай – чай из листов «флеш». Флэш – это самый юный чайный лист, которому всего несколько дней. Но еще более полезным является заваривать чай, засушенный на стадии формирования почек этих самых чайных листов. Белый чай оказывает тонизируюшее действие, максимально приближен по полезным качествам к простой питьевой воде, а также может помочь понизить артериальное давление.
Цвет белого чая.
Заваривать почки белого чая нужно слегка остывшим кипятком. Еще более полезный вариант – не дожидаться, пока вода дойдет до кипения, а прекратить нагревать воду во время появления первого пузырька. Именно такой метод рекомендуют чайные плантаторы Краснодарского края.
Клюква
Клюква поможет успокоить сосуды.
Многие медики и наследственные травники отмечают, что клюква способна понизить артериальное давление. Разумеется, если употреблять ее в виде варенья, пользы не будет никакой, а сверхмощные дозы сахара и вовсе помогут в наборе веса. Употреблять клюкву нужно небольшими горсточками, на протяжении нескольких дней, чтобы произошел процесс накопления питательных веществ в организме. Однако если варенье редко вызывает негативные реакции от желудочно-кишечного тракта, то вот употребление свежих ягод с сахаром могут привести к серьезному брожению в кишечнике – вздутию. Нужно помнить, что свежие ягоды можно употреблять со сливками или сметаной, но крайне нежелательно - с сахаром.
Миндаль
Калифорнийский миндаль.
Масла миндаля обладают массой полезных качеств. Среди них – способность стабилизировать давление. Этот орех является очень сытным продуктом. Кроме того, вкус у него восхитительный. Особенно уникален вкус у калифорнийского миндаля. Орех также можно молоть в кофемолке или тереть на мелкой терке, чтобы впоследствии добавить к любимому блюду как полезную приправу.
Чеснок
Спаситель от множества бед.
Большинство людей наслышаны о полезных качествах чеснока, например, о том, что он хороший помощник в борьбе с простудок. Чеснок также способен влиять на артериальное давление.
К сожалению, далеко не все любят острый вкус чеснока или его запах. Для таких людей есть два компромиссных варианта. Первый – сварить головку чеснока в рисе. Зубчики станут мягкими, а острота улетучится, не лишив при этом продукт полезных свойств.
Не выбрасывайте нас, чесночных стрелочек!
Второй – употреблять в пищу вареные или же прижаренные на оливковом масле стрелы чесночных листьев. Получится стильный и вкусный гарнир, достойный конкурент спаржевой фасоли.
Черноплодная рябина
Терпкая, но очень полезная.
Наши предки верили, что если съедать в день 11 ягод черноплодной рябины, сможешь оставаться бодрым и полным сил. Этот курс резонно начать в конце лета, когда на кустах появятся плоды. Отличным экспериментом будет съедать по 11 ягод на протяжении 30 дней, при этом наблюдая, меняется ли в лучшую сторону самочувствие.
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