Как сделать шкатулку в форме скрипки

Хочу показать вам процесс изготовления шкатулки «Скрипка», которую я сделал на электролобзике, делал я её по картинке, взятой в интернете. На её изготовление у меня ушло 3 дня.
Для изготовления шкатулки я использовал следующие материалы:
дерево (дуб);
проволока медная;
морилка;
грунт-лак.
Размеры шкатулки: длина вместе с грифом — 25 см., глубина — 3 см., ширина — 9 см.
Для начала я распечатал чертёж скрипки формата А4.
Потом наклеиваю картинку на дерево, для этого я использую специальную бумагу самоклейку.
Выпиливаю контур, верх и дно шкатулки вместе, т.к. в дальнейшем легче будет подогнать.
Далее я делаю разметку для выпиливания глубины шкатулки (глубина пропила — 3 см, толщина бортика — 5 мм).
Затем приклеиваю дно и подгоняю крышку (для склейки использую клей момент «Столяр» и струбцины).
Выпиливаю эфы на крышке шкатулки (эфами называют эти красивые вырезы на скрипке), колки, (колки я делал из зубочисток), струнодержатель, подставку и гриф.
Все хорошо шлифуем, потом морю чёрной морилкой нужные элементы (гриф, колки, струнодержатель) и приклеиваю всё к корпусу шкатулки.
Всё лакируется, натягиваются струны (для струн я использовал медную проволоку), и получается великолепный результат.
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