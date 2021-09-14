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Как сделать шкатулку в форме скрипки

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Хочу показать вам процесс изготовления шкатулки «Скрипка», которую я сделал на электролобзике, делал я её по картинке, взятой в интернете. На её изготовление у меня ушло 3 дня.
Для изготовления шкатулки я использовал следующие материалы: 

дерево (дуб);

проволока медная;

морилка; 

грунт-лак. 

Размеры шкатулки: длина вместе с грифом — 25 см., глубина — 3 см., ширина — 9 см. 

Для начала я распечатал чертёж скрипки формата А4.

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Потом наклеиваю картинку на дерево, для этого я использую специальную бумагу самоклейку.

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Выпиливаю контур, верх и дно шкатулки вместе, т.к. в дальнейшем легче будет подогнать.

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Далее я делаю разметку для выпиливания глубины шкатулки (глубина пропила — 3 см, толщина бортика — 5 мм).

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Затем приклеиваю дно и подгоняю крышку (для склейки использую клей момент «Столяр» и струбцины).

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Выпиливаю эфы на крышке шкатулки (эфами называют эти красивые вырезы на скрипке), колки, (колки я делал из зубочисток), струнодержатель, подставку и гриф.

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Все хорошо шлифуем, потом морю чёрной морилкой нужные элементы (гриф, колки, струнодержатель) и приклеиваю всё к корпусу шкатулки.

Как сделать шкатулку в форме скрипки

Всё лакируется, натягиваются струны (для струн я использовал медную проволоку), и получается великолепный результат.

Как сделать шкатулку в форме скрипки


Как сделать шкатулку в форме скрипки


Как сделать шкатулку в форме скрипки


Как сделать шкатулку в форме скрипки

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