Как сделать шкатулку в форме скрипки

Хочу показать вам процесс изготовления шкатулки «Скрипка», которую я сделал на электролобзике, делал я её по картинке, взятой в интернете. На её изготовление у меня ушло 3 дня.

Для изготовления шкатулки я использовал следующие материалы:

дерево (дуб);

проволока медная;

морилка;

грунт-лак.

Размеры шкатулки: длина вместе с грифом — 25 см., глубина — 3 см., ширина — 9 см.

Для начала я распечатал чертёж скрипки формата А4.



Потом наклеиваю картинку на дерево, для этого я использую специальную бумагу самоклейку.



Выпиливаю контур, верх и дно шкатулки вместе, т.к. в дальнейшем легче будет подогнать.



Далее я делаю разметку для выпиливания глубины шкатулки (глубина пропила — 3 см, толщина бортика — 5 мм).



Затем приклеиваю дно и подгоняю крышку (для склейки использую клей момент «Столяр» и струбцины).



Выпиливаю эфы на крышке шкатулки (эфами называют эти красивые вырезы на скрипке), колки, (колки я делал из зубочисток), струнодержатель, подставку и гриф.

Все хорошо шлифуем, потом морю чёрной морилкой нужные элементы (гриф, колки, струнодержатель) и приклеиваю всё к корпусу шкатулки.



Всё лакируется, натягиваются струны (для струн я использовал медную проволоку), и получается великолепный результат.













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