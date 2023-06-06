Зачем в Скандинавии на крышах домов высаживают траву

С глубокой древности скандинавские народы научились ценить и уважать природу, рационально используя ее дары. Даже обычная трава возведена в особый ранг и не только потому, что является основным источником питания для животных. Для них трава стала главным материалом, который использовался при строительстве теплого и надежного жилья. До сих пор среди живописного скандинавского ландшафта можно встретить колоритные домики более чем органично взаимодействующие с окружающей природой. Причиной такой идиллии являются «живые» крыши, которые создавались по особой технологии, передаваемой из поколения в поколение.
Травяные крыши в странах Северной Европы начали создавать еще в глубокой древности. | Фото: vetrogeneratorsvoimirukami.ru.
Сказочно красивые скандинавские крыши выполняют не только эстетическую функцию.
Кто из нас не восхищался сказочной красотой избушек, особый вид которым придают «живые» крыши. Чаще всего колоритные домики можно встретить на просторах Скандинавии, где издревле с глубоким уважением относились к природе и максимально взаимодействовали с ней. Суровые климатические условия этого региона диктовали свои условия, к которым подстраивались люди, создавая надежные и теплые жилища, используя природные материалы. В ход шли не только древесина, камни и глина, но и трава, ставшая основным кровельным материалом.
Колоритные домики идеально вписываются в живописный скандинавский пейзаж.
Скандинавы из поколения в поколение передают секреты создания и правила ухода за многослойным зеленым «ковром», трепетно сохраняя национальные традиции. Да это и понятно, ведь помимо эстетики такие крыши предлагают немаловажные социальные, экологические и финансовые выгоды.
С глубокой древности скандинавы поняли, что дерн и трава – самый удобный и экономичный материал, который всегда был под рукой. Единственное, их нужно было правильно «монтировать», ведь малейшая ошибка могла привести к протеканию кровли и гибели зеленых насаждений, а при нарушении технологии могли пострадать даже люди, оказавшись придавленными многотонной кровлей.
Благодаря особой технологии на крышах домов росла не только трава, но и деревья.
Технология создания: Для того, чтобы дом мог выдержать немалый вес дерновой крыши, создавались мощные несущие конструкции (из дерева или камня) и опорное перекрытие, на которое укладывался слой глины (не менее 10 см). Она являлась основой тепло- и гидроизоляции. Затем по всей площади распределялся слой березовой коры внутренней стороной вверх, которую для усиления изоляционных свойств пропитывали овечьим жиром, засыпая торфом, соломой и мхом. Следом за ними укладывались пласты дерна (не менее 20 см), в котором очень быстро прорастала трава. Ее корни укрепляли структуру кровельного покрытия, при этом зеленая часть растения становилась украшением дома.
В зависимости от того, какой материал преобладал в той или иной местности, стены делали из дерева или камня.
Жители скандинавских стран трепетно относятся к своей истории и зеленые крыши не стали исключением.
На «живых» крышах создается собственная экосистема, позволяющая поддерживать жизнь растений, а вот люди под таким укрытием получают дополнительные блага. В зимнюю стужу мощное многослойное покрытие, усиленное слоем снега, помогает сберечь тепло внутри помещений, а вот в жаркие дни станет естественной защитой от палящих лучей солнца. А вот во время сильных дождей крыша превращается в «живую» губку, активно впитывающую влагу.
Благодаря этим свойствам улучшается микроклимат в доме без дополнительных внедрений различных систем. И самый приятный момент для владельцев такого жилья – «живая» крыша ухода почти не требовала, особенно, если в хозяйстве имелись козы и гуси. В старину они заменяли газонокосилки, естественным образом поддерживая эстетику строения.
За красотой крыш следили лишь козы.
Несмотря на то, что современная строительная индустрия предлагает массу вариантов, которые упрощают монтаж крыш, в Скандинавии до сих пор активно используется древняя технология. В наше время «живые» крыши можно увидеть на современных гостиницах и ресторанах, на частных домах, остановках общественного транспорта или в парках развлечений.
Народы Скандинавии до сих пор строят дома с травяными крышами.
Скандинавы не только гордятся изобретением предков, но и постоянно улучшают технологию создания зеленых крыш. По сведения редакции Novate.ru, скандинавские страны проводят конкурс «Зеленая крыша» под патронатом Международной ассоциации озеленителей кровель (IGRA). В ежегодном состязании (с обязательным определением победителей) всегда принимает участие очень много проектов, что лишний раз доказывает, насколько популярны дерновые крыши в этих странах.
Технология предков с успехом применяется и сейчас.
Несмотря на неоспоримые преимущества «зеленых» крыш, такой способ перекрытия доступен не всем жителям планеты, поскольку растения требуют влажной почвы, которую обеспечить не так-то и просто. Как известно, в скандинавских странах климат (особенно в Норвегии) настолько влажный, что даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому личного участия хозяина в поддержании жизнеспособности травяной крыши совсем не требуется.
С развитием технологий, облегчающих конструкцию и уход за растениями, зеленые крыши становятся популярными и в других странах мира.
Все чаще в мегаполисах встречаются грандиозные здания, на которых разбиты парки и прогулочные зоны.
Другое дело - современные возможности и блага цивилизации, которые помогут траве выжить в любой климатической зоне. Правда, рентабельность подобной технологии будет сомнительна (особенно в частном домохозяйстве), но все же «живые» крыши становятся очень популярны. Особенно ее ценят сторонники органической архитектуры, основными принципами которой стали экологичность и натуральность. Это направление уже захватило мир, поэтому даже городские жители могут наслаждаться живой природой, не выходя из дома, если их квартира расположена в вертикальном лесу, где не только крыши, но и фасадные стены покрыты зеленью.
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