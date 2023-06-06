Зачем в Скандинавии на крышах домов высаживают траву

Травяные крыши в странах Северной Европы начали создавать еще в глубокой древности. | Фото: vetrogeneratorsvoimirukami.ru.

Сказочно красивые скандинавские крыши выполняют не только эстетическую функцию.

Колоритные домики идеально вписываются в живописный скандинавский пейзаж.

Благодаря особой технологии на крышах домов росла не только трава, но и деревья.

В зависимости от того, какой материал преобладал в той или иной местности, стены делали из дерева или камня.

Жители скандинавских стран трепетно относятся к своей истории и зеленые крыши не стали исключением.

За красотой крыш следили лишь козы.

Народы Скандинавии до сих пор строят дома с травяными крышами.

Технология предков с успехом применяется и сейчас.

С развитием технологий, облегчающих конструкцию и уход за растениями, зеленые крыши становятся популярными и в других странах мира.

Все чаще в мегаполисах встречаются грандиозные здания, на которых разбиты парки и прогулочные зоны.