После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом

11 лет назад Ара Гурегян потерял смысл жизни: в возрасте 26 лет скончался от рака печени его единственный сын. Мужчина, успешный шеф-повар, пытался вести, как многие любят говорить, "нормальную жизнь", но у него ничего не получалось. Тогда Ара спас питбуля по кличке Спирит из приюта, а питомец спас мужчину от отчаяния, и они вместе отправились колесить по дорогам, взяв с собой лишь туристическое снаряжение и фотоаппарат.



Остановка в пустыне







В прошлом году, когда из жизни ушла мама мужчины, "они" написали книгу "Свобода на обоих концах поводка", а в этом году выпустили богато иллюстрированное издание, в котором собраны снимки за 9 лет путешествий, а также цитаты и карты.







В прошлом году, когда из жизни ушла мама мужчины, "они" написали книгу "Свобода на обоих концах поводка", а в этом году выпустили богато иллюстрированное издание, в котором собраны снимки за 9 лет путешествий, а также цитаты и карты.







Спирит в полной экипировке

















Спирит очень любит поездки







Друзьям некогда скучать и грустить: они много гуляют, вместе готовят и пишут книги. Дорога - источник их жизни. И эта терапия действительно







Друзьям некогда скучать и грустить: они много гуляют, вместе готовят и пишут книги. Дорога - источник их жизни. И эта терапия действительно работает . "Выйдите из четырех стен, и вы все поймете сами. Дорога - великий учитель", - говорит Ара.





День выдался холодным

















Долина Богов

















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Путешественники любят штормы

















Снег в Южном Техасе













