После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом

11 лет назад Ара Гурегян потерял смысл жизни: в возрасте 26 лет скончался от рака печени его единственный сын. Мужчина, успешный шеф-повар, пытался вести, как многие любят говорить, "нормальную жизнь", но у него ничего не получалось. Тогда Ара спас питбуля по кличке Спирит из приюта, а питомец спас мужчину от отчаяния, и они вместе отправились колесить по дорогам, взяв с собой лишь туристическое снаряжение и фотоаппарат.
Остановка в пустыне
В прошлом году, когда из жизни ушла мама мужчины, "они" написали книгу "Свобода на обоих концах поводка", а в этом году выпустили богато иллюстрированное издание, в котором собраны снимки за 9 лет путешествий, а также цитаты и карты.
Спирит очень любит поездки
Друзьям некогда скучать и грустить: они много гуляют, вместе готовят и пишут книги. Дорога - источник их жизни. И эта терапия действительно работает. "Выйдите из четырех стен, и вы все поймете сами. Дорога - великий учитель", - говорит Ара.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии