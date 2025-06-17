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После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом

11 лет назад Ара Гурегян потерял смысл жизни: в возрасте 26 лет скончался от рака печени его единственный сын. Мужчина, успешный шеф-повар, пытался вести, как многие любят говорить, "нормальную жизнь", но у него ничего не получалось. Тогда Ара спас питбуля по кличке Спирит из приюта, а питомец спас мужчину от отчаяния, и они вместе отправились колесить по дорогам, взяв с собой лишь туристическое снаряжение и фотоаппарат.

Это путешествие стало для них настоящей терапией.


Остановка в пустыне





В прошлом году, когда из жизни ушла мама мужчины, "они" написали книгу "Свобода на обоих концах поводка", а в этом году выпустили богато иллюстрированное издание, в котором собраны снимки за 9 лет путешествий, а также цитаты и карты.

Остановка в пустыне мотоциклист, питомец, путешествие






Спирит в полной экипировке





Спирит в полной экипировке мотоциклист, питомец, путешествие





Спирит очень любит поездки





Друзьям некогда скучать и грустить: они много гуляют, вместе готовят и пишут книги. Дорога - источник их жизни. И эта терапия действительно работает. "Выйдите из четырех стен, и вы все поймете сами. Дорога - великий учитель", - говорит Ара.

Спирит очень любит поездки мотоциклист, питомец, путешествие





День выдался холодным





День выдался холодным мотоциклист, питомец, путешествие





Долина Богов





Долина Богов мотоциклист, питомец, путешествие





Моаб, Юта





Моаб, Юта мотоциклист, питомец, путешествие







После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом мотоциклист, питомец, путешествие





Путешественники любят штормы





Путешественники любят штормы мотоциклист, питомец, путешествие







После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом мотоциклист, питомец, путешествие





Снег в Южном Техасе





Снег в Южном Техасе мотоциклист, питомец, путешествие







После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом мотоциклист, питомец, путешествие







После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом мотоциклист, питомец, путешествие







После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом мотоциклист, питомец, путешествие







После смерти сына мотоциклист 10 лет колесил по дорогам вместе с четвероногим другом мотоциклист, питомец, путешествие





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