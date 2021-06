Свободолюбивый котик выпускает на свободу питомцев приюта

Квилти сослан в вестибюль.

Маленький Квилти.

Спящий кот - хороший кот.

Когда Квилти спит - он само умиротворение.

Освободите Квилти!

Хитрый Квилти так и ждёт, чтобы выскользнуть.

Закрытые двери - вызов для Квилти.

Соседи по комнате очень скучают без Квилти.

Квилти отдыхает после трудов своих.

Квилти ищет новый дом.

Всем нужна семья.

Коты удивительные животные! Милые, пушистые, такие забавные! Испокон веков, у многих народов, котов почитали, считали священными, им поклонялись. И неспроста! Они обладают массой интересных качеств. Усатые пушистики очень умны, а хитростью не уступают лисичкам из сказок. Многие люди считают, что коты, в отличие от собак, животные не преданные. Это тоже неправда. Не чужды им и другие положительные качества. Вот, например, котик Квилти, из приюта в Хьюстоне продемонстрировал уникальную доброту к своим друзьям по приюту.Все мы знаем, что кошки могут быть абсолютно невыносимыми! Иногда они оставляют нам «сюрпризы» на ковре, иногда они портят нашу мебель. Но есть и непослушные кошки совершенно другого калибра. Одним из таких является Квилти . Он сейчас находится в организации Friends for Life Animal Rescue and Adoption в Хьюстоне.Оказывается, эта кошка обладает совершенно уникальным набором навыков. И все они заслужили прозвища, которым его теперь называют сотрудники приюта: джейлбрекер (от англ. - беглый преступник)! Квилти, по-видимому, обладает не только незаурядным интеллектом, но и огромной силой. Потому что он постоянно создаёт сотрудникам приюта проблемы тем, что каким-то образом выпускает всех питомцев на свободу!Дженнифер Хопкинс, сотрудница приюта, рассказывает:«Квилти к нам попал ещё котёнком, в 2012 году, со своей мамой, а также братьями и сестрами. Мы всегда используем тематическое наименование помётов (например: помёт в честь сыра, помёт в честь Гарри Поттера и т. д.). И его помёт был назван в честь персонажей романа « Лолита », его мамой была Лолита, а его однопомётниками были Гумберт и Шарлотта. Квилти родился в шкафу, и даже будучи слепым котёнком, двух дней от роду, уже умудрился прогрызть дырку в шкафу. Однажды он даже сбежал, и его нашли в другой комнате, под столом. Квилти с самого рождения обладал неким духом «авантюризма».Этот неутомимый котик очень любит выпускать кошек из комнаты старшего. По нескольку раз в день. Его друзей поместили обратно, а Квилти в наказание оставили в вестибюле. Но у него совершенно нет никакого чувства стыда! Кроме того , соседи по комнате очень скучали по своему непоседливому и предприимчивому товарищу. Ведь, благодаря ему, они имели возможность насладиться свободной прогулкой по территории приюта.Дженнифер Хопкинс, также, рассказала не только о проблемных талантах Квилти, а и о том, как он вернулся в их организацию: «Квилти забрали у нас ещё котёнком. После того, как его "усыновили" и переехали в дом, он быстро научился открывать дверь, чтобы выпускать своего нового друга - пса Уинстона, во двор и на улицу. К сожалению, несколько месяцев назад, семье, где жил Квилти, пришлось переехать и они не смогли взять его с собой. Тогда он попал к нам снова. По правилам нашей организации, мы всегда оказываем людям, желающим взять животное, любую посильную помощь. Мы помогаем и ресурсами — покормить, оказать медицинскую помощь, даём консультации по поведению. К сожалению, помочь хозяевам Квилти нам не удалось. Они всё равно отказались брать его с собой. Поэтому он вернулся в нашу программу Friends for Life, чтобы найти свой новый дом. У нас, перед нашими питомцами, есть пожизненное обязательство – мы должны им найти семью».Дженнифер, при этом, также подчеркнула, что, хотя их организация довольно терпима, они никогда не потерпят, чтобы кто-то оскорблял хозяев Квилти, за то, что те его отдали.«Квилти очень быстро освоился в комнате для кошек здесь, в приюте, и, по-видимому, научился открывать дверь (что было, скорее всего, игрой, так как у него были круглые дверные ручки в его старом доме, а у нас здесь рычажные). Мы пришли утром, а комната пуста. Когда мы посмотрели видео с камер наблюдения, то поняли кто виновник. К сожалению, эта оригинальная видеозапись была утеряна. Но Квилти предоставил нам много возможностей понаблюдать как он это делает! МЫ даже придумали весьма инновационный запор для дверей из метлы и верёвки! Но этот бесстыдник выскользает по нескольку раз в день, вслед за зашедшими в комнату волонтёрами или посетителями. Хитреца просто невозможно удержать!»Квилти - «звезда» Инстаграма: сотрудники выложили рассказ о нём и его фото и видео. Посты с ним набирают больше десятка тысяч лайков.Чтобы найти Квилти новый дом как можно скорее, волонтёры пишут: «Если кто-то ищет очень умного кота, который ладит с собаками, но не ладит с закрытыми дверями — вы должны обязательно встретиться с Квилти. Приходите к нам и возьмите его домой. Пожалуйста...».Ещё они разместили текст от имени самого Квилти: « Я — умный, энергичный, спокойный парень. Немного стеснительный. Если у вас дома есть дружелюбная собака – это здорово! Не уверен насчёт маленьких детей. Я никогда не играл с ними раньше, поэтому я не знаю, нравятся ли они мне. Я знаю, что я люблю открывать закрытые двери.Когда я вижу закрытую дверь — она, как бы, бросает мне вызов. Я упорно тружусь над этим и, в конце концов, открываю её. Запомни имя Квилти и назначь мне встречу. Я готов пойти к тебе домой на ночлег. И, также, готов остаться навсегда, если захочешь."В приюте очень любят Квилти. Поэтому и хотят найти ему новый дом. Всем нужна семья.