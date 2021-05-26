Свободолюбивый котик выпускает на свободу питомцев приюта

Коты удивительные животные! Милые, пушистые, такие забавные! Испокон веков, у многих народов, котов почитали, считали священными, им поклонялись. И неспроста! Они обладают массой интересных качеств. Усатые пушистики очень умны, а хитростью не уступают лисичкам из сказок. Многие люди считают, что коты, в отличие от собак, животные не преданные. Это тоже неправда. Не чужды им и другие положительные качества. Вот, например, котик Квилти, из приюта в Хьюстоне продемонстрировал уникальную доброту к своим друзьям по приюту.
Все мы знаем, что кошки могут быть абсолютно невыносимыми! Иногда они оставляют нам «сюрпризы» на ковре, иногда они портят нашу мебель. Но есть и непослушные кошки совершенно другого калибра. Одним из таких является Квилти. Он сейчас находится в организации Friends for Life Animal Rescue and Adoption в Хьюстоне.
Оказывается, эта кошка обладает совершенно уникальным набором навыков. И все они заслужили прозвища, которым его теперь называют сотрудники приюта: джейлбрекер (от англ. - беглый преступник)! Квилти, по-видимому, обладает не только незаурядным интеллектом, но и огромной силой. Потому что он постоянно создаёт сотрудникам приюта проблемы тем, что каким-то образом выпускает всех питомцев на свободу!
Квилти сослан в вестибюль.
Дженнифер Хопкинс, сотрудница приюта, рассказывает:«Квилти к нам попал ещё котёнком, в 2012 году, со своей мамой, а также братьями и сестрами. Мы всегда используем тематическое наименование помётов (например: помёт в честь сыра, помёт в честь Гарри Поттера и т. д.). И его помёт был назван в честь персонажей романа «Лолита», его мамой была Лолита, а его однопомётниками были Гумберт и Шарлотта. Квилти родился в шкафу, и даже будучи слепым котёнком, двух дней от роду, уже умудрился прогрызть дырку в шкафу. Однажды он даже сбежал, и его нашли в другой комнате, под столом. Квилти с самого рождения обладал неким духом «авантюризма».
Маленький Квилти.
Этот неутомимый котик очень любит выпускать кошек из комнаты старшего. По нескольку раз в день. Его друзей поместили обратно, а Квилти в наказание оставили в вестибюле. Но у него совершенно нет никакого чувства стыда! Кроме того, соседи по комнате очень скучали по своему непоседливому и предприимчивому товарищу. Ведь, благодаря ему, они имели возможность насладиться свободной прогулкой по территории приюта.
Спящий кот - хороший кот.
Когда Квилти спит - он само умиротворение.
Дженнифер Хопкинс, также, рассказала не только о проблемных талантах Квилти, а и о том, как он вернулся в их организацию: «Квилти забрали у нас ещё котёнком. После того, как его "усыновили" и переехали в дом, он быстро научился открывать дверь, чтобы выпускать своего нового друга - пса Уинстона, во двор и на улицу. К сожалению, несколько месяцев назад, семье, где жил Квилти, пришлось переехать и они не смогли взять его с собой. Тогда он попал к нам снова. По правилам нашей организации, мы всегда оказываем людям, желающим взять животное, любую посильную помощь. Мы помогаем и ресурсами — покормить, оказать медицинскую помощь, даём консультации по поведению. К сожалению, помочь хозяевам Квилти нам не удалось. Они всё равно отказались брать его с собой. Поэтому он вернулся в нашу программу Friends for Life, чтобы найти свой новый дом. У нас, перед нашими питомцами, есть пожизненное обязательство – мы должны им найти семью».
Освободите Квилти!
Дженнифер, при этом, также подчеркнула, что, хотя их организация довольно терпима, они никогда не потерпят, чтобы кто-то оскорблял хозяев Квилти, за то, что те его отдали.
«Квилти очень быстро освоился в комнате для кошек здесь, в приюте, и, по-видимому, научился открывать дверь (что было, скорее всего, игрой, так как у него были круглые дверные ручки в его старом доме, а у нас здесь рычажные). Мы пришли утром, а комната пуста. Когда мы посмотрели видео с камер наблюдения, то поняли кто виновник. К сожалению, эта оригинальная видеозапись была утеряна. Но Квилти предоставил нам много возможностей понаблюдать как он это делает! МЫ даже придумали весьма инновационный запор для дверей из метлы и верёвки! Но этот бесстыдник выскользает по нескольку раз в день, вслед за зашедшими в комнату волонтёрами или посетителями. Хитреца просто невозможно удержать!»
Квилти - «звезда» Инстаграма: сотрудники выложили рассказ о нём и его фото и видео. Посты с ним набирают больше десятка тысяч лайков.
Хитрый Квилти так и ждёт, чтобы выскользнуть.
Закрытые двери - вызов для Квилти.
Соседи по комнате очень скучают без Квилти.
Чтобы найти Квилти новый дом как можно скорее, волонтёры пишут: «Если кто-то ищет очень умного кота, который ладит с собаками, но не ладит с закрытыми дверями — вы должны обязательно встретиться с Квилти. Приходите к нам и возьмите его домой. Пожалуйста...».
Квилти отдыхает после трудов своих.
Квилти ищет новый дом.
Всем нужна семья.
Ещё они разместили текст от имени самого Квилти: « Я — умный, энергичный, спокойный парень. Немного стеснительный. Если у вас дома есть дружелюбная собака – это здорово! Не уверен насчёт маленьких детей. Я никогда не играл с ними раньше, поэтому я не знаю, нравятся ли они мне. Я знаю, что я люблю открывать закрытые двери.
Когда я вижу закрытую дверь — она, как бы, бросает мне вызов. Я упорно тружусь над этим и, в конце концов, открываю её. Запомни имя Квилти и назначь мне встречу. Я готов пойти к тебе домой на ночлег. И, также, готов остаться навсегда, если захочешь."
В приюте очень любят Квилти. Поэтому и хотят найти ему новый дом. Всем нужна семья.
Если вы любите котиков и других животных, прочтите о них в другой
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