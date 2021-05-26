Свободолюбивый котик выпускает на свободу питомцев приюта

Квилти сослан в вестибюль.

Маленький Квилти.

Спящий кот - хороший кот.

Когда Квилти спит - он само умиротворение.

Освободите Квилти!

Хитрый Квилти так и ждёт, чтобы выскользнуть.

Закрытые двери - вызов для Квилти.

Соседи по комнате очень скучают без Квилти.

Квилти отдыхает после трудов своих.

Квилти ищет новый дом.

Всем нужна семья.