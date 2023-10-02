Главный валютчик СССР: Почему расстреляли фигурантов дела, срок по которому составлял 8 лет

До 1961 года в Советском Союзе максимальный срок, который давали за нарушение правил валютных операций и спекуляцию составлял 8 лет. Однако приговор по делу арестованных в 1960 по делу о валютных операциях и спекуляции дважды пересматривался. Сначала их осудили, как и полагалось, на 8 лет, затем увеличили наказание до 15, а после личного вмешательства Никиты Сергеевича Хрущёва осуждённые были расстреляны. Закон, как оказалось, в СССР имел обратную силу.
Ян Рокотов
Ян Рокотов. / Фото: www.ytimg.com
О Яне Рокотове можно найти самые противоречивые сведения. В одних источниках утверждают, что его арестовали в первый раз во время обучения в институте на юридическом факультете, в других речь идет о том, что он смог окончить только 7 классов, а попытка его поступить в институт по подложной справке провалилась. Как бы там ни было, но в конце 1940 годов Ян Рокотов действительно был арестован и отправлен в лагеря по обвинению в антисоветской деятельности. В 1954 году Ян Рокотов был освобождён и полностью реабилитирован.
Москва, конец 1950-х. / Фото: www.livejournal.com
После освобождения Ян Рокотов оказался в Москве, где поначалу жил у родной тети. В 1957 году, во время проведения в Москве фестиваля молодёжи и студентов Ян впервые стал свидетелем того, как можно выгодно обменивать валюту на рубли, присутствуя при сделке с иностранцем своего знакомого. Это и предопределило весь дальнейший путь Яна Рокотова.
На Всемирном фестивале молодёжи 1957 года в Москве. / Фото: www.golos.io
Если бы он родился позже на несколько десятилетий, то вполне мог бы стать удачливым предпринимателем. Однако всё, чем занимался Ян Рокотов, было вне закона. В короткий срок он сумел создать целую сеть, с помощью которой скупал и перепродавал валюту, а также зарабатывал на продаже вещей, в том числе дефицитных джинсов.
В широких кругах он был известен как Ян Косой. Свое прозвище Рокотов получил из-за физического недостатка: ещё во время обучения в начальной школе одноклассница случайно проткнула глаз мальчика.
Ян Рокотов. / Фото: www.rambler.ru
Подручные Рокотова скупали валюту у прибывающих в СССР иностранцев по курсу 20-25 рублей за рубль, в то время как официальный курс равнялся всего 10 рублям. Ян Косой за один день работы своей «сети» вполне мог получить доход до 50 тысяч рублей. Помимо спекуляции и валютных операций в сфере интересов Яна Рокотова находилось также золото, скупкой которого он занимался.
Ян Рокотов. / Фото: www.tvc.ru
Все свои сбережения Ян Косой хранил в особом кейсе, который оставлял у подруг или надёжных знакомых. Оставлял он его так же в вокзальных камерах хранения, соблюдая все предосторожности. Долгое время охранной грамотой для известного валютчика служило сотрудничество с отделом по борьбе с хищением социалистической собственности. Но когда к нему проявил интерес комитет государственной безопасности, ОБХСС спасти его уже не мог. Долгое время за Рокотовым следили, а в 1960 году его арестовали в тот момент, когда он доставал из камеры хранения на Ленинградском вокзале свой знаменитый кейс. При обыске, по разным данным, у Яна Рокотова изъяли ценностей на сумму от 1,5 до 2,5 миллионов долларов.
Владислав Файбишенко
Владислав Файбишенко. / Фото: www.loveread.me
Второй крупной личностью на черном рынке золота и валюты был Владислав Файбишенко, которого арестовали практически одновременно с Рокотовым. Владиславу, которого знали все как Владика, на момент ареста было всего 24 года. Однако благодаря предпринимательскому таланту и осторожности, он не уступал своим старшим «коллегам» в удачливости и уровне доходов.
Вместе с Рокотовым и Файбишенко были арестованы ещё несколько человек, которые принимали участие в операциях по купле-продаже валюты и золота. В дальнейшем следствие выяснило, что через созданную сеть были проведены операции не менее, чем на 20 миллионов рублей.
Дмитрий Яковлев
Дмитрий Яковлев. / Фото: www.msuee.ru
Спустя немного времени после ареста Рокотова и Файбишенко был задержан третий крупный фигурант – Дмитрий Яковлев, аспирант Института имени Плеханова. Он свои сделки совершал, в основном, в Прибалтике, откуда был родом.
Дмитрий был хорошо образован и умён, владел несколькими иностранными языками, а ещё обладал способностью мастерски уходить от слежки. Тем не менее, КГБ выявило множество его связей, которые впоследствии получили название «преступных».
Закон с обратной силой
Файбишенко и Рокотов (в тёмном, слева направо) в зале суда. / Фото: www.bessmertnybarak.ru
Обвиняемые по делу о валютных махинациях и спекуляции чувствовали себя вполне спокойно: максимальный срок по их делу был всего 8 лет. При этом все трое активно сотрудничали со следствием и вполне могли рассчитывать на смягчение приговора.
Однако именно в этот период Никита Сергеевич во время встречи в Западном Берлине получил своеобразную «оплеуху». Когда он, в свойственной ему резкой манере посетовал на спекуляцию и беспорядки черного рынка в городе, в ответ Хрущёв услышал о том, что московский чёрный рынок даст фору любому другому. Трудно даже представить, насколько уязвлен оказался Хрущёв.
По возвращении в СССР руководитель страны потребовал отчёта у руководства КГБ. Узнав о процессе над группой валютчиков, Никита Хрущёв взял дело под личный контроль.
Никита Хрущёв. / Фото: www.cont.ws
Узнав о том, какой срок получили Рокотов и Файбишенко, Хрущёв пришел в ярость, считая наказание слишком мягким. К этому моменту уже был принят указ об ужесточении наказания по валютным операциям, однако он не мог быть применён к обвиняемым из-за того, что арестовали их ещё до вступления приказа в силу. Тем не менее, дело было пересмотрено и осужденным дали по 15 лет.
В зале суда.
Однако и этого оказалось недостаточно. Вскоре состоялся третий пересмотр дела и осуждённых приговорили к высшей мере наказания – расстрелу в соответствии с указом «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций». Все кассационные жалобы были отклонены, прошения родственников и самих осуждённых о помиловании даже не рассматривались. Решение суда было приведено в исполнение. Таким образом, в нарушение всех юридических норм и законов, к осужденным применили указ, который был принят уже после того, как их арестовали.
Rokotov & Fainberg
Джинсы Rokotov & Fainberg. / Фото: www.bessmertnybarak.ru
Спустя более полувека после громкого дела в США была основана фирма по производству джинсов, получившая название Rokotov & Fainberg. Её основателем стал продюсер Виталий Ализер. Первая модель, запущенная в производство, получила номер 88 согласно той самой статье уголовного кодекса, которая должна была примениться к осуждённым согласно законам 1960 года.
Памятная монета Один Рокотов. / Фото: www.staraya-moneta.ru
Спустя ещё пять лет после основания Rokotov & Fainberg Виталий Ализер выпустил памятную серебряную монету Один Рокотов, датой выпуска которой значится 7 августа 2017 года, то есть спустя ровно 90 лет со дня рождения Рокотова.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии