7 идей, как задействовать окно и подоконник, если места в квартире не хватает

Обычно мы используем окно для хранения горшков с комнатными растениями, но на самом деле эта зона таит в себе гораздо больший потенциал. Мы рассказываем, как использовать окно и подоконник, чтобы они стали функциональной частью квартиры. В статье вас ждет пять классных идей, от хранения до мини-библиотеки.

Идея 1: Система хранения

Идея 2: Стеллажи по бокам от окна

Идея 3: Подоконник как составляющая обеденной группы

Идея 4: Зона отдыха из подоконника

Идея 5: Книжный «шкаф»

Идея 6: Туалетный столик

Идея 7: Письменный стол

Сделайте открытую или закрытую нишу под подоконникомЕсли вы живете в небольшой квартире, очень важно организовать пространство таким образом, чтобы был задействован каждый квадратный метр. Важно, чтобы интерьер был не только красивым, но и функциональным. После того, как вы задействуете углы, место над дверью и под кроватью, обратите внимание на окна. Оказывается, они могут стать идеальной зоной для хранения.Сделайте под подоконником нишу, чтобы туда можно было складывать текстиль, постельное белье, подушки, сезонные вещи и пр. Ее можно оставить открытой, но тогда вещи придется хранить в корзинках, или закрытой, установив дверцу. Сам подоконник используйте в качестве столешницы или мягкого сидения. Для вдохновения взгляните на фото выше – это яркие примеры того, как воплотить идею в жизнь.Комбинируйте открытое и закрытое хранение.Еще один вариант того, как по максимуму задействовать пространство в маленькой квартире, – сделать по бокам от оконного проема стеллажи, а подоконник превратить в полку. Это отличное решение, если в доме есть много книг, декора и полезных мелочей, которые негде разместить. Чтобы избежать визуального шума, предусмотрите для вещей красивые корзинки, коробки, органайзеры и пр.Радиатор можно спрятать за стильной решеткой в цвет стеллажей, а подоконник и откосы отделать теми же панелями, чтобы получилась цельная и гармоничная картинка. Кстати, если эта зона будет цветной, например, мятной или нежно-зеленой, можете повесить шторы с цветочным узором такого же оттенка. Получится очень нежно.Превратите подоконник в барную стойку или место для сиденияКогда на кухне не хватает места, дизайнеры часто рекомендуют задействовать подоконник. На самом деле существует очень много вариантов, что из него сделать. Самый простой – объединить с кухонным гарнитуром, чтобы получить дополнительную рабочую поверхность, или хранить там мелкую бытовую технику: кофемашину, мультиварку, микроволновку и пр.Более интересное решение – сделать подоконник частью обеденной группы. Что это значит? Вы можете превратить его в аналог барной стойки и задействовать вместо стола, или же, если подоконник низкий, использовать в качестве мини-диванчика. Чтобы радиатор не мешал, закройте его красивым коробом, а сверху разложите мягкие подушки. Так вы не только сэкономите место на кухне, но также создадите легкую и светлую зону для завтраков, обедов и ужинов. Согласитесь: есть или пить кофе в компании солнечных лучей намного приятнее, чем в углу комнаты, куда практически не попадает свет.На заметку: А чтобы чувствовать себя комфортно не только днем, но и вечером, повесьте над столом светильники на длинном проводе. Они создадут нужную атмосфер и помогут визуально отделить обеденную зону от остальной части кухни.Варианты зоны отдыхаБольшое окно с низким подоконником – это преимущество, а не недостаток. В то время, как многие стараются «вернуть» подоконник на привычную высоту, опытные дизайнеры превращают его в комфортную зону отдыха. Сделать это очень просто – достаточно положить мягкий матрас, добавить несколько подушек и поставить рядом маленький кофейный столик, на котором можно разместить чашку с кофе. Вуаля – получился идеальный уголок для отдыха и чтения. А чтобы ничего не мешало наслаждаться видом из окна, замените классические шторы римскими – они более удобные и практичные.Книги можно как закрыть дверцей, так и не закрыватьЕсли дома много книг, но места для полноценной библиотеки нет, попробуйте оборудовать книжный шкаф под подоконником. Это очень элегантный прием, который позволяет грамотно организовать пространство, сэкономить место в комнате и не перегружать ее массивными шкафами. Радиатор можно скрыть за стильными реечными панелями в цвет «книжного шкафа». А чтобы квартира приобрела скандинавский шарм, вместо традиционных занавесок установите ставни. Получится очень колоритно.Под подоконником можно сделать несколько ящиков.Если речь идет об окне в спальне, предлагаем нестандартный метод использования подоконника. Сделайте из него туалетный столик. Обычно в комнате не хватает места для этого предмета интерьера, и девушкам приходится краситься и хранить свою косметику в ванной. Согласитесь, это не слишком удобно, да и свет в ванной комнате оставляет желать лучшего.По этой причине дизайнеры часто продлевают подоконник и превращают его в своеобразную бьюти-зону. Столешницу можно дополнить выдвижными ящиками, в которых вы будете хранить расчески, косметику, стайлинговые средства и приборы. Подберите подходящий по высоте стул или пуф, установите зеркало и наслаждайтесь новой зоной в спальне. Через некоторое время вы поймете, что делать макияж при хорошем естественном свете намного лучше, чем при искусственном.Такой стол сэкономит местоРаботаете из дома на удаленной основе? Тогда вопрос обустройства мини-кабинета стоит особенно остро. Если нет возможности установить отдельный письменный стол или спрятаться от членов семьи на застекленном балконе, используйте подоконник. Важно, чтобы он подходил под ваши запросы по высоте и ширине. Все в порядке? Тогда просто установите на новом «рабочем столе» ноутбук и решайте поставленные задачи. Для удобства можете дополнить зону полками и ящиками, где будет удобно хранить книги, папки, документы, канцелярию и пр.