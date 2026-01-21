Для чего нужны странные «разрезы» у пиджака ниже поясницы

У абсолютного большинства пиджаков сзади имеется странный разрез чуть ниже поясницы. Элемент дизайна этот весьма загадочный и совершенно непонятный для подавляющего большинства людей. В повседневности каждый из нас не придает ему особого значения, однако если задуматься над вопросом, то мало кто будет способен отыскать на него правильный ответ самостоятельно.
Данный разрез называется шлицем. /Фото: smartcasuals.ru.
Странный вертикальный разрез у пиджака ниже пояса – это вентиляционное отверстие, которое еще называют шлицем. Выполняет он две функции: практическую и эстетическую. С одной стороны, шлиц способствует движению воздуха под одеждой, что позволяет человеку не так быстро и сильно потеть. Что же касается эстетической функции, то вертикальный шлиц у пиджака – это дань прижившейся за столетия моды, а также своеобразный реверанс к прошлому современных пиджаков.
Шлицы бывают очень разные. /Фото: squper.com.
При этом шлицы могут быть очень разные. Шлицев может быть два, в этом случае они как правило располагаются не по центру спины пиджака, а по бокам. Когда шлиц один, он чаще всего располагается по центру. Однако, в ряде ситуаций может быть перенесен дизайнером одежды и вбок. Бывают и пиджаки без шлицев вообще.
Есть они и на женских пиджаках. /Фото: pinterest.com.
Что же касается истории появления шлица у пиджака, то в далеком прошлом эстетическая функция шлица была строго прикладной. Характерный вертикальный шлиц делался на мужской одежде, которая носилась представителями воинской аристократии. Сюртуки и кафтаны имели такой же, но строго функциональный разрез, который был необходим для того, чтобы человек не испытывал дискомфорта в лошадином седле.
Спустя столетия необходимость сидеть в седле пропала, а шлиц на одежде, как признак гардероба модного человека – остался.
Шлиц был изначально строго функциональным элементом одежды. /Фото: sm-news.ru.
