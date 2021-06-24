Продукты из советского прошлого, которые вызывают ностальгию

Радости детства Советского Союза, без которых сейчас уже не так радостно жить. /Фото:thejizn.com

1. Колбаса

Небольшой ассортимент, но зато качество и вкус — на высшем уровне. /Фото: ic.pics.livejournal.com

2. Тушенка

Тушенка была частым гостем на столе любой советской семьи или в столовых. /Фото: i.ytimg.com

3. Мороженое

Мороженое «Каштан» можно было купить только в Москве, и то, если повезет. /Фото: image.jimcdn.com

4. Сгущенка

Как можно вспоминать советское детство и не упомянуть сгущенку? /Фото: i.ytimg.com

5. Конфеты «Птичье молоко»

Это лакомство вызывает чувство восторга даже сейчас. /Фото: xn& #8212 ;e1aahgrctjf9g.com

6. Кисель

Наваристый ароматный кисель мог соблазнить любого жителя Советского Союза. /Фото: comedyhouse.club

7. Квас

Квас популярен и сейчас, но во времена Советского Союза он был особенно вкусным. /Фото: ic.pics.livejournal.com