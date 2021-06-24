Продукты из советского прошлого, которые вызывают ностальгию

Радости детства Советского Союза, без которых сейчас уже не так радостно жить. /Фото:thejizn.com
Человеческая память избирательна. Можно не помнить важные законы геометрии, которые проходили в школе, а вот вкус еды помнится хорошо. Особенно приятные ароматы вкусняшек и то, как их дарили или покупали. А в СССР было что запоминать, поскольку производство продуктов находилось на высшем уровне. Все изготавливалось по ГОСТу из качественных и полезных ингредиентов. Многие взрослые сейчас, хоть и прошло много лет, вспоминают с сожалением и ностальгией те продукты, за которыми они готовы были стоять в очереди часами.
1. Колбаса
Небольшой ассортимент, но зато качество и вкус — на высшем уровне. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Запад славился своим разнообразием колбасного ассортимента: около 200 видов. А вот в СССР разновидностей колбасы было менее 10 наименований. Особенно знаменитыми были «Докторская», «Московская» и сервелат «Пролетарский». Люди часто сокрушенно вздыхали, что им недоступно такое разнообразие, как в других странах, однако как показало время зря: сейчас на рынке огромный выбор всяческих колбас, даже названия встречаются аналогичные, но такой вкус, как раньше, вряд ли найдется, а уж тем более такое же качество.
Уникальная рецептура колбасы «Докторской» была достаточно полезной, поскольку изначально ей планировалось кормить отдыхающих в санаториях и больных в госпиталях. В ней содержалось 70% свинины, 25% говядины, 3% яиц и 2% коровьего молока. Вот это действительно качественный продукт!
2. Тушенка
Тушенка была частым гостем на столе любой советской семьи или в столовых. /Фото: i.ytimg.com
Во времена существования Советского Союза все консервные заводы работали на полную мощность. Одним из самых распространенных продуктов и любимым многими была тушенка. С особым чувством жившие в СССР вспоминают нехитрое, но невероятно вкусное блюдо: сваренный картофель, в который была добавлена баночка качественной тушенки, а затем немного потомленной на огне. Даже сейчас, когда свежее мясо можно купить в любом магазине, многие хозяйки, пережившие эпоху Советского Союза, с удовольствием заглядываются на баночки тушенки.
3. Мороженое
Мороженое «Каштан» можно было купить только в Москве, и то, если повезет. /Фото: image.jimcdn.com
Особую привязанность у тех, кто жил во времена Советского Союза вызывало мороженое. И дело не только в том, что оно действительно было очень качественным и вкусным, но и в том, что мороженое запомнилось как величайшая радость детства. Вкуснейший пломбир стоил всего 20 копеек и изготавливался из настоящего молока. Спрос на него был настолько велик, что практически в каждом крупном городе был свой хладокомбинат для изготовления мороженого. Все они делали вкусную продукцию, но лидирующие позиции занимали московское и ленинградское производство. Хитом продаж в СССР было мороженое «Каштан» за 28 копеек, многие люди, жившие в Советском Союзе, до сих пор считают его любимым лакомством.
4. Сгущенка
Как можно вспоминать советское детство и не упомянуть сгущенку? /Фото: i.ytimg.com
Особенно вкусным лакомством считалась вареная сгущенка. Чтобы побыстрее насладиться ее вкусом, в жестяной банке делали два отверстия, а потом пили сгущенку прямо оттуда. Не меньшей популярностью пользовались и конфеты, сделанные из вареной сгущенки. Они назывались «Ириска» или «Молочный Ирис» и продавались в магазине. Однако некоторые хозяйки делали самодельные конфеты сами. Современные производители тщательно копируют этикетку советского продукта, однако вкус сгущенки уже не тот, поскольку для ее создания уже не используется настоящее молоко как раньше, ради экономии.
Интересная информация от Novate.ru: За появление такого вкусного и многими любимого лакомства, как сгущенка, нужно благодарить американцев. Первый выпуск продукта датирован 1853 годом. Особую популярность в наших краях сгущенка обрела благодаря солдатам — этот продукт обязательно добавлялся в их рацион благодаря своей калорийности и питательности.
5. Конфеты «Птичье молоко»
Это лакомство вызывает чувство восторга даже сейчас. /Фото: xn—e1aahgrctjf9g.com
Конфеты «Птичье молоко» служили в СССР своеобразной разменной валютой. Их преимущественно дарили за какую-либо услугу, а также в качестве благодарности врачам, учителям. Конечно, в простых домах лакомство тоже появлялось, но ели его преимущественно на праздники.
6. Кисель
Наваристый ароматный кисель мог соблазнить любого жителя Советского Союза. /Фото: comedyhouse.club
Это традиционное русское блюдо любили многие дети и взрослые. В эпоху СССР продавались специальные брикеты для приготовления киселя в домашних условиях. Он представлял собой сильно концентрированные сухие соки. Питательный напиток пользовался особой популярностью в школах, столовых и других общественных заведениях. Блюдо существенно экономило время. Брикеты киселя стоили гораздо дешевле мороженого, поэтому часто покупались детьми и поедались прямо в сухом виде.
7. Квас
Квас популярен и сейчас, но во времена Советского Союза он был особенно вкусным. /Фото: ic.pics.livejournal.com
В СССР квас производили в промышленных масштабах. Основной спрос на этот удивительный напиток был, конечно же, летом. На специальных заводах готовили квасное сусло, которое впоследствии разбавлялось водой и сбраживалось с добавлением сахара и дрожжей. В бочках был непастеризованный продукт с крепостью около 1,2%, поэтому напиток в основном пили взрослые.
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