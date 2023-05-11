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Посев моркови в кукурузном крахмале

Вы слышали о посеве моркови в кукурузном крахмале? Простой способ быстро и легко посадить много моркови для отличной всхожести без необходимости прореживания и предотвращения потери семян.  Сегодня мы хотим с вами поделиться отличным и действенным экспериментом с посевом моркови в кукурузный крахмал. 

ПОДГОТОВКА СЕМЯН



Семена можно замочить на 6-24 часа и держать во влажном состоянии в течение двух дней, чтобы они начали прорастать. Замоченные или пророщенные семена хороши , потому что они дают вам фору. Однако, как только они прорастут, их обязательно нужно поддерживать во влажном состоянии.

ПРИГОТОВЬТЕ СМЕСЬ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА



Посев моркови в кукурузном крахмале

Смесь кукурузного крахмала – это 1 стакан воды на 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Для стандартной упаковки семян вам понадобится около 2 стаканов. Смешайте и доведите до кипения, чтобы получилась приятная желеобразная текстура. Дайте крахмальной смеси полностью остыть.

Посев моркови в кукурузном крахмале

Перелейте желе из кукурузного крахмала в зип пакет, добавьте семена моркови и хорошо перемешайте. Теперь вы готовы отправиться на дачный участок, чтобы начать посадку. Возьмите с собой ножницы, они вам понадобятся. 

ПОСЕВ СЕМЯН МОРКОВИ В КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ



Отрежьте небольшой угол полиэтиленового пакета со смесью кукурузного крахмала и семян моркови.

Посев моркови в кукурузном крахмале

Лучше, чтобы лунка была маленькая, чтобы семена были разбросаны равномерно, тогда прореживание не потребуется.

Посев моркови в кукурузном крахмале

Присыпьте семена небольшим количеством почвы, чтобы они не высохли

ОТЛИЧНАЯ ВСХОЖЕСТЬ



Посев моркови в кукурузном крахмале

В результате получилась отличная всхожесть. По крайней мере, замачивание и кукурузный крахмал помогли прорастанию. Видеть плотные ряды было очень воодушевляюще. 

Если все таки придется прореживать



Это все тика будет относительно просто. Между морковками все же будет хоть какое-то пространство, не то, что иногда прорастает гроздь семян, которую почти невозможно разделить.

Посев моркови в кукурузном крахмале

ИТОГ ЭКСПЕРИМЕНТА



Посев моркови в кукурузном крахмале

Тот факт, что желе из кукурузного крахмала помогало сохранить семена влажными, было очень полезным. Одно это стоит того, чтобы сделать это таким образом. Прореживание, хотя и необходимое (по крайней мере, в нашем эксперименте), было легко сделать. В итоге получили отличный урожай
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