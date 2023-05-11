Посев моркови в кукурузном крахмале

Вы слышали о посеве моркови в кукурузном крахмале? Простой способ быстро и легко посадить много моркови для отличной всхожести без необходимости прореживания и предотвращения потери семян. Сегодня мы хотим с вами поделиться отличным и действенным экспериментом с посевом моркови в кукурузный крахмал.



ПОДГОТОВКА СЕМЯН

ПРИГОТОВЬТЕ СМЕСЬ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА

ПОСЕВ СЕМЯН МОРКОВИ В КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ

ОТЛИЧНАЯ ВСХОЖЕСТЬ

Если все таки придется прореживать

ИТОГ ЭКСПЕРИМЕНТА

Семена можно замочить на 6-24 часа и держать во влажном состоянии в течение двух дней, чтобы они начали прорастать. Замоченные или пророщенные семена хороши , потому что они дают вам фору. Однако, как только они прорастут, их обязательно нужно поддерживать во влажном состоянии.Смесь кукурузного крахмала – это 1 стакан воды на 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Для стандартной упаковки семян вам понадобится около 2 стаканов. Смешайте и доведите до кипения, чтобы получилась приятная желеобразная текстура. Дайте крахмальной смеси полностью остыть.Перелейте желе из кукурузного крахмала в зип пакет, добавьте семена моркови и хорошо перемешайте. Теперь вы готовы отправиться на дачный участок, чтобы начать посадку. Возьмите с собой ножницы, они вам понадобятся.Отрежьте небольшой угол полиэтиленового пакета со смесью кукурузного крахмала и семян моркови.Лучше, чтобы лунка была маленькая, чтобы семена были разбросаны равномерно, тогда прореживание не потребуется.Присыпьте семена небольшим количеством почвы, чтобы они не высохлиВ результате получилась отличная всхожесть. По крайней мере, замачивание и кукурузный крахмал помогли прорастанию. Видеть плотные ряды было очень воодушевляюще.Это все тика будет относительно просто. Между морковками все же будет хоть какое-то пространство, не то, что иногда прорастает гроздь семян, которую почти невозможно разделить.Тот факт, что желе из кукурузного крахмала помогало сохранить семена влажными, было очень полезным. Одно это стоит того, чтобы сделать это таким образом. Прореживание, хотя и необходимое (по крайней мере, в нашем эксперименте), было легко сделать. В итоге получили отличный урожай