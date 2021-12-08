Известные актрисы в роли Анны Карениной

На днях стартовал показ российской драмы «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской в главной роли. Этот роман Льва Толстого считается одним из самых экранизируемых произведений русской литературы. Всего насчитывается более 25 фильмов, снятых по мотивам книги. Сегодня мы собрали семь самых ярких актрис, которые примерили на себя образ Анны Карениной.









Грета Гарбо

Вивьен Ли

Татьяна Самойлова

Жаклин Биссет

Софи Марсо

Кира Найтли

Елизавета Боярская