Хрен с лимоном. Самый простой рецепт приготовления

Осенью мы активно заготавливаем продукты на зиму. Солим и маринуем огурцы, помидоры и другие овощи. Делаем различные салаты и закуски. Одной из самых популярных разновидностей закусок является хрен в различных его вариациях. Самый простой вариант, это приготовить хрен с лимоном. Именно его можно встретить чаще всего на полках магазинов. Если, есть желание приготовить эту закуску самостоятельно, то можете воспользоваться этим простым рецептом.

Как сделать хрен с лимоном как в магазине?

В домашних условиях, приготовленный своими руками хрен с лимоном получается ничуть ни хуже магазинного. Для того, чтобы воплотить этот рецепт в жизнь, понадобится совсем немного.

Ингредиенты

Большой корень хрена -1 шт.

Сок лимонный – 2-3 ложки чайные

Сахар и соль по 0,5 чайной ложки

Это все компоненты, которые нам понадобятся.

Как приготовить?

Хрен очищаем от тёмной кожицы. Удобнее всего делать это овощечисткой, а не обыкновенным ножом. Теперь очищенный хрен нужно будет измельчить. Так как корень хрена очень плотный для этой операции его обязательно нужно будет порезать на средние кусочки. Их кладём в блендер, который в пульсовом режиме сделает из кусочков, пюре. На этом этапе добавляем соль с сахаром в указанном количестве и ещё пару раз нажимаем на кнопку «Пульс». Далее приправляем полученную кашицу лимонным соком. Добавьте его столько, чтобы кашица не стала слишком жидкой. Готовый продукт выкладываем в маленькую стеклянную баночку (или керамическую), и закрываем её крышкой.

Для хранения на зиму эта заготовка не годится. Использовать его желательно в течение 10-ти – 12-ти часов.

А в этом видео вам покажут 2 варианта заготовки хрена на зиму. Смотрим.