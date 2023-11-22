Кем был реальный прототип Робин Гуда и почему его история гораздо увлекательнее легенды о нём

В историях таких легендарных личностей как король Артур и Робин Гуд реальность настолько переплелась с вымыслом, что отличить их друг от друга практически невозможно. В случае с Робин Гудом историки склоняются к версии о том, что такой герой действительно существовал в реальности. Был некий англосаксонский дворянин по имени Херевард Уэйк, который в своё время возглавил сопротивление норманнскому завоеванию Англии. Лагерь повстанцев находился в секретном месте на болотах. Это как раз тот случай, когда реальная история оказалась гораздо интереснее и увлекательнее киношной...
Противоречивая история Хереварда Уэйка
Всё, что известно о Хереварде Уэйке, следует воспринимать с некоторой долей скептицизма. Первоисточников, откуда можно черпать информацию об этом человеке, сразу несколько: англо-саксонские хроники (версия, написанная в аббатстве Питерборо, также известная как «Хроники Питерборо»), «Книга судного дня», «Liber Eliensis» («Книга Эли») и Gesta Herewardi.
О Хереварде Уэйке написано много, но все эти сведения весьма противоречивы.
Проблема со всеми этими текстами только одна — все они в разной степени противоречат друг другу. Не совпадает время некоторых событий и интерпретация тоже разнится. Конечно, тут нужно учесть то, что, например, «Хроники Питерборо» писали монахи монастыря, который предположительно разграбил Херевард Уэйк. Характеристика личности «героя» здесь довольно яркая, но совсем не положительная. Напротив, Gesta Herewardi, особенно первая версия, были написаны союзниками Хереварда и здесь он предстаёт в совершенно ином свете. Из-за подобных разночтений возникло довольно много спекуляций и псевдонаучных теорий.
Где же правда? Как всегда, где-то посередине... Если верить Gesta Herewardi, Херевард Уэйк появился на свет около 1035-1036 года. Другие источники дают дату между 1044 и 1045 годами. Место рождения все называют одно — небольшой городок Борн в Линкольншире. По поводу родителей сведения разнятся. Одни источники утверждают, что отцом будущего прототипа Робин Гуда был лорд Херевард, который владел землями в приходах Уитхэм и Бархольм со Стоу. Аббатство Питерсборо арендовало у него землю. Дядя Уэйка был там епископом.
Херевард Уэйк отбивается от норманнов. Из иллюстрированной истории Англии Кассела.
Другие источники говорят, что он был сыном Эдит, которая была потомком Ослака из Йорка (олдормена, о нём известно крайне мало) и Леофрика из Борна. Ещё были версии, что его отцом был Леофрик, эрл Мерсии, а матерью — леди Годива. Последняя версия крайне маловероятна. Согласно ещё одной теории, отец Уэйка был датчанином Аскетилом.
Согласно текстам Gesta Herewardi Херевард был сослан в возрасте 18 лет за бунт, который пытался поднять. После этого он отправился в Корнуолл, где и начались его фантастические приключения. Небылиц об этом существует великое множество. Описано и как он поборол огромного медведя голыми руками, и спас прекрасную деву, которая оказалась принцессой... Лишь одно событие из всего этого вороха басен кажется правдой: в 1060-х годах Уэйк присоединился к армии Роберта Фриза во Фландрии. Он участвовал в походе, где тот пытался захватить земли, которые тогда назывались Скальдермариленд, включая острова в устье реки Шельды. Это согласуется с хрониками этого события.
Когда началось норманнское завоевание Англии, Херевард всё ещё был в изгнании. Он служил наёмником у Болдуина V, отца Роберта Фриза. Также он был настоящей легендой рыцарских турниров тех времён, выигрывая их все. Репутация Уэйка была столь славной, что одна прекрасная дама из очень богатой семьи по имени Турфида влюбилась в него, даже не зная лично. Впоследствии она стала его женой.
У Хереварда Уэйка была славная репутация непобедимого на турнирах рыцаря.
Изгнанник возвращается на родину
Что же вынудило прославленного рыцаря вернуться туда, где его никто не ждал? Дело в том, что покровитель Хереварда, Болдуин V, скончался и он решил вернуться в родную Англию. По возвращении Уэйк обнаружил, что его брат предательски убит, а все земли захвачены норманнами. Он решил отомстить. Не составило труда найти воинов, которые убили брата. Херевард расправился с ними быстро и жестоко при помощи одного оруженосца. После этого он отправился в аббатство Питерборо, где его дядя Эббот Брэнд посвятил его в рыцари. После этого Уэйк вернулся во Фландрию, чтобы собрать там войско.
Тем временем, вести о деяниях Хереварда дошли до норманнов. Одним из тех, кто поклялся схватить и убить его, был весьма высокопоставленный дворянин по имени Фредерик, зять Вильгельма де Варренна. Последний сражался под началом самого Вильгельма Завоевателя. Замысел Фредерика провалился. Уэйк перехитрил его и убил. Смерть аристократа подтверждена в других письменных источниках. После этого Херевард присоединился к антинорманнскому восстанию 1070 года на острове Эли. Это весьма коварная местность, большую часть которой составляют болота.
В 11 веке ландшафт, окружающий остров Эли в Кембриджшире, состоял из болотистых топей, непроходимых для тех, кто был новичком в этом районе, и идеально подходящих для того, чтобы укрыться героическим местным преступникам, таким как Херевард Уэйк.
Уэйк возглавил небольшую армию, которую послал ему на помощь датский король Свейн Эстритсон. Норманнское войско выступило под началом Вильгельма де Варренна. У него были личные счёты с Херевардом и он надеялся жестоко ему отомстить. Один меткий выстрел Хереварда из лука навсегда разрушил эти планы.
Разгром аббатства Питерборо
После описанных событий, Херевард совершил набег на аббатство Питерборо. Источники расходятся во мнениях относительно того, было ли это до или после главного сражения на Эли. Они также расходятся во мнениях относительно его мотивов для такого поступка. Одни считают, что это была месть за дядю епископа, которого изгнали из аббатства, заменив норманном. Другие говорят, что Уэйк просто хотел отнять награбленные норманнами сокровища, которые хранились в обители.
Благородный разбойник просто хотел спасти богатства аббатства Питерборо от ненасытных алчных норманнов.
После этого армия Хереварда соединилась с войском бывшего саксонского графа Нортумбрии Моркара. Он тоже был изгнан Вильгельмом Завоевателем и жаждал мести. Таким образом они стали настоящей силой. Вильгельм увидел угрозу и собрал огромное войско, чтобы разбить мятежников. Видя превосходящие силы противника, повстанцы вынуждены были отступить. Они построили огромную дамбу и когда норманнские воины переходили по ней, то она осела под тяжестью их лошадей и доспехов.
После этого следует описание некого фантастического события. Норманны наняли ведьму, чтобы она прокляла Хереварда. Тот сжёг её вместе с башней, в которой она находилась. Потом враги подкупили монахов, чтобы те показали им секретную тропу, которая вела в лагерь повстанцев. Хитрость удалась: Эли был захвачен, Моркар пленён, а Херевард бежал.
Хереварду удалось бежать.
Что случилось с Херевардом Уэйком после поражения
Точно никто не знает, что было с Херевардом Уэйком после разгрома на Эли. Одни источники говорят, что он был убит, другие, что скрылся и прожил спокойно остаток своих дней. Gesta Herewardi утверждает, что Уэйк заключил с Вильгельмом мировое соглашение. Тот не хотел, чтобы столь опасный человек продолжал жить. Был задуман хитрый план. Хереварда втянули в драку, после чего арестовали и он провёл какое-то время в тюрьме. После неоднократных попыток бежать, он всё же был помилован и отпущен на свободу. К этому времени его первая жена решила стать монахиней и он женился во второй раз на женщине по имени Альфтруда. После этого его следы теряются. Скорее всего он отправился в изгнание. В то время такова была судьба всех высокородных англичан, не желавших подчиняться норманнам.
Херевард Уэйк и его вторая жена Альфтруда.
Историки склоняются к мысли о том, что если выбросить некоторые чрезмерно захватывающие истории, то Gesta Herewardi в целом вполне правдоподобна. Многие иные письменные источники подтверждают различные отдельные события из жизни Хереварда Уэйка. Единственное, что так и осталось тайной — это генеалогия этого рыцаря. Впечатляющая история благородного воина, которого норманнам было выгодно выставить разбойником, явилась вдохновением для легенды о Робин Гуде. Многие ранние рассказы о деятельности Хереварда превратились в истории об этом герое.
Херевард Уэйк вдохновил историю Робин Гуда.
Жаль, что среди спекуляций на тему Робин Гуда, которые возникли на забытом всеми имени Хереварда Уэйка, так сложно выявить истину. Хотя, в конце концов, какое на самом деле это имеет значение? Легенда дала всему миру прекрасного, благородного, гордого героя. О нём пишут книги и снимают фильмы, в него играют дети. Людям всегда будут нравиться бунтари, которые побеждают тиранов и наказывают зло...
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