Кем был реальный прототип Робин Гуда и почему его история гораздо увлекательнее легенды о нём

Противоречивая история Хереварда Уэйка

О Хереварде Уэйке написано много, но все эти сведения весьма противоречивы.

Херевард Уэйк отбивается от норманнов. Из иллюстрированной истории Англии Кассела.

У Хереварда Уэйка была славная репутация непобедимого на турнирах рыцаря.

Изгнанник возвращается на родину

В 11 веке ландшафт, окружающий остров Эли в Кембриджшире, состоял из болотистых топей, непроходимых для тех, кто был новичком в этом районе, и идеально подходящих для того, чтобы укрыться героическим местным преступникам, таким как Херевард Уэйк.

Разгром аббатства Питерборо

Благородный разбойник просто хотел спасти богатства аббатства Питерборо от ненасытных алчных норманнов.

Хереварду удалось бежать.

Что случилось с Херевардом Уэйком после поражения

Херевард Уэйк и его вторая жена Альфтруда.

Херевард Уэйк вдохновил историю Робин Гуда.