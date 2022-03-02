Очаровательные куклы из остатков пряжи

Прекрасным дополнением интерьера или символическим подарком для девочки станут милые куколки, сделанные своими руками. Самое приятное это то, что для создания таких куколок не нужны особые материалы и инструменты, их можно сделать из остатков ткани, вязальных ниток и других расходных материалов для творчества.Из лоскутка хлопчатобумажной ткани вырежьте круг диаметром 9 см.На расстоянии 0,5 см от края проложите частые стежки.Вложите внутрь кусочек наполнителя и стяните нить, формируя шарик — голову куколки. Зашейте заготовку.Подготовьте кусочек картона шириной 10 см и длиной 14 см. По короткой стороне картона проложите дополнительную нить. По длинной стороне, используя выбранные для изготовления платья нитки для вязания, сделайте примерно 100 витков.Снимите заготовку с картона и зафиксируйте витки с помощью дополнительной нити. Разрежьте заготовку в нижней части.Для изготовления волос куколки потребуется кусочек картона размером 10 см на 10 см. Проведите аналогичную процедуру, что и при изготовлении платья. Для оформления прически понадобится две заготовки: первая из 20 витков нити, вторая — из 25 витков.Пришейте голову к платью.Меньшую деталь волос привяжите к голове с помощью дополнительной нити, а большую приклейте к затылочной части с помощью горячего клея.Разделите платье на 2 части и вклейте посередине отрезок бечевки длиной 18 см, который выступит в качестве ручек куколки. На концах бечевки завяжите узелки.Перевяжите платье ниткой, формируя талию куклы. Из красивой ленты или бечевки сделайте пояс. Оформите прическу куклы ободком и декоративными элементами. Из той же бечевки, что использовалась для изготовления ручек, сделайте ножки для куколки. Нарисуйте лицо куклы тонким маркером.