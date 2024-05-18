10 страшных орудий пыток, которые существуют и сегодня

Орудия для пыток у современного человека ассоциируются с безумными средневековыми приспособлениями. И мало кому приходит в голову, что в современном мире существуют не менее страшные способы физической и психологической расправы с людьми. Перед вами 10 подобных приспособлений.
Скамья тигра
В Китае с огромной опаской относятся и преследуют к практикующих Фалуньгун, своего рода духовную дисциплину, которая впервые возникла в 1992 году.Одна из форм пыток, которые применяют против них, называется скамья тигра. Человека крепко привязывают за туловище и ноги на длинной скамейке, под спину и голову ему ставят доску. Затем под лодыжки кладут кирпичи до тех пор, пока не порвутся веревки или не сломаются удерживаемые ими ноги.
Адское заключение
Для тех членов Фалуньгун, которым не повезло и их поймали, есть также вариант похуже скамьи тигра: адское заключение. Это устройство включает в себя пару наручников и ножных кандалов, которые соединены стальным стержнем. Стержень давит на спину заключенного, что делает его практически невозможным ходить, сидеть, принимать пищу и пользоваться туалетом.
Телефон Такера
Люди, которые попадали в тюрьму в 1960-х годах, меньше всего хотели оказаться государственной тюрьме Арканзаса «Такер». В 1960 году врачи в этой тюрьме для пыток некоторых из наиболее непокорных заключенных начали использовать устройство, которые стало известно как телефон Такера. Устройство работало так: вокруг большого пальца ноги заключенного обматывали провод заземления, в то время как провод, подающий электричество, прикрепляли к его половым органам. Затем к проводу присоединяли телефон, в результате чего при звонке через его гениталии проходил ток. Телефон Такера был запрещен в 1970-х.
Дыба
Несмотря на то, что дыба особенно широко применялась в эпоху Ренессанса, в течение последнего столетия об этом изобретении вновь вспомнили. Многие люди знают подобную пытку, как «палестинское подвешивание», во время которой заключенного подвешивают за руки, связанные за спиной. Это приводит к вывихам плечевых суставов под тяжестью тела. Когда заключенный устает настолько, что не может удерживать себя в вертикальном положении, его тело наклоняется вперед и дыхание сильно затрудняется.
Холодная камера
ЦРУ имеет шесть методов допроса, которые они уполномочены использовать, и одним из них - настоящая пытка. Холодная камера — это так называемый «метод усиленного допроса», где заключенного садят перед кондиционером на нескольких часов, дней и даже лет. Эта практика использовались не только в ЦРУ.
Шуангуй
В Китае шуангуй является формой неправомерного задержания, используемой Коммунистической партией по отношению к людям, подозреваемым в коррупции. Людей похищают, удерживают под стражей на срок до 6 месяцев, пока не будет вынесен вердикт: виновен задержанный или нет. В это время, как сообщают некоторые свидетели, к заключенным применяют пытки.
Германский стул
Во время войны в Сирии широко использовались пытки. Одной из самых популярных, которые власти применяли против повстанцев, был германский стул. Когда повстанца захватывали в плен, его садили на металлический стул. Его руки и ноги крепились к металлическому сидению, а спинка стула опускалась назад и вниз к земле. Это вызывало сильную нагрузку на позвоночник, шею и конечности, что часто приводило к необратимым повреждениям и разрывам.
Кошка-девятихвостка
Орудие пытки, которое также известно как просто «кошка», по сути является кнутом с девятью хвостами. Его «когти» могут нанести рваные ряды ран. Иногда на хвосты также прикрепляли маленькие металлические шарики с шипами, чтобы сделать пытку еще более мучительной. Впервые это орудие появилось в Древнем Египте, а также до сих пор используется как форма наказания в Тринидаде и Тобаго. Фраза «выпустить кота из мешка» (сделать что-либо тайное явным) как раз изначально имела буквальное значение: вытягивание плетки из мешка перед поркой.
Сирийская камера пыток
Пытка, к которой часто прибегает сирийское правительство, на самом деле не имеет официального названия, но это не делает ее менее ужасной. Заключенного запирают в камере, причем его при этом «упаковывают» в тесный ящик, который слишком мал для человека. Его заставляют длительное время лежать со связанными руками и ногами в неудобных позах. Чтобы ухудшить пытку, ящик часто наклоняют на бок и чуть приподнимают. Это делают для того, чтобы еда (как правило, сваренное вкрутую яйцо), которую бросают в ящик, скатывалась на его дно и своим запахом дразнила узника.
Белая пытка
Этот вид истязаний, который представляет собой форму эмоциональной и физической пытки, возможно, худший из всех. Вместо того, чтобы бить человека, пытать его током или запирать в ящик, узника истязают сенсорной депривацией и изоляцией. Жертву запирают в камеру без окон, где все окрашено в кремово-белый цвет. Его кормят белым рисом, который подают на белой пластиковой тарелке. Если возникает нужда сходить в туалет, то узник просовывает под дверь белый лист бумаги, чтобы предупредить охранников, которые, носят специальную обувь, разработанную, чтобы заглушить звук. Узнику запрещается разговаривать.
Ибрагим Набави, иранский журналист, который прошел через такое истязание в тюрьме на родине, сказал, что худшим в белой пытке является то, что «ты уже никогда не будешь свободным» даже после освобождения.
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