Как на автомобиле сохранить хромированные детали, чтобы они никогда не ржавели

ГАЗ-24 «Волга» ранних серий могла похвастать огромным количеством блестящих хромированных деталей. | Фото: mag-option.ru.
Многие владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой, когда блестящее хромированное покрытие деталей кузова со временем ржавеет и выглядит не лучшим образом. Коррозия атакует бампер, фальшрадиаторную решетку, дверные ручки, и после этого машины выглядит намного хуже. Как сохранить «хром» от порчи и убрать следы ржавчины – смотрите в нашем обзоре.
Хром ржавеет или нет?
На бампере этого внедорожника проступают первые, еще небольшие, пятна ржавчины. | Фото: dailyway.ru.
В отличие от стали, хром не ржавеет. Без воздействия вредных факторов этот металл со временем просто теряет блеск и тускнеет. Но так как хром нанесен на детали машины тонким слоем, со временем появляются царапины и отпадают микрокусочки покрытия. Тогда кузовная сталь «выглядывает» наружу и появляются первые «рыжики».
Как сохранить хромированные покрытия
Мягкой губкой моем хромированный бампер. | Фото: youtube.com.
Главный и наиболее действенный способ сохранить хромированные покрытия деталей – это уберечь их от царапин, вмятин, резкого перепада температур. Автомобиль нужно мыть теплой мыльной водой и протирать мягкой губкой. После мойки хромированные элементы лучше протереть насухо, используя опять-таки мягкую тряпку или губку. Если взять жесткий материал, то на поверхности могут остаться мелкие царапины и поверхность быстро потускнеет.
Как защитить хром
Керосин или лак – надежная защита для хромированных деталей. | Фото: pitstopchel.ru.
Хорошей защитой для хрома является вазелин. Его наносят тоненьким слоем, которого хватает на 2-3 месяца. Правда, при этом автомобиль выглядит менее эффектно. Также хромированные элементы покрывают лаком, либо протирают керосином, спиртом или бензином.
Как бороться с появившейся ржавчиной
В борьбе с ржавчиной хорошо помогает Coca Cola. Фото: wod-1958.livejournal.com.
Если ржавчина все же появилась, то, пока ее немного, с ней можно эффективно справиться. Стоит поискать специальные средства в автомагазинах. Также можно использовать некоторые средства, которые обычно есть под рукой: жидкость для чистки газовых плит, водный раствор лимонной кислоты с солью, обыкновенная Coca Cola, WD-40.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии