Как на автомобиле сохранить хромированные детали, чтобы они никогда не ржавели

ГАЗ-24 «Волга» ранних серий могла похвастать огромным количеством блестящих хромированных деталей. | Фото: mag-option.ru.

Хром ржавеет или нет?

На бампере этого внедорожника проступают первые, еще небольшие, пятна ржавчины. | Фото: dailyway.ru.

Как сохранить хромированные покрытия

Мягкой губкой моем хромированный бампер. | Фото: youtube.com.

Как защитить хром

Керосин или лак – надежная защита для хромированных деталей. | Фото: pitstopchel.ru.

Как бороться с появившейся ржавчиной

В борьбе с ржавчиной хорошо помогает Coca Cola. Фото: wod-1958.livejournal.com.