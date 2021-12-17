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Как на автомобиле сохранить хромированные детали, чтобы они никогда не ржавели


ГАЗ-24 «Волга» ранних серий могла похвастать огромным количеством блестящих хромированных деталей. | Фото: mag-option.ru.

ГАЗ-24 «Волга» ранних серий могла похвастать огромным количеством блестящих хромированных деталей. | Фото: mag-option.ru.


Многие владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой, когда блестящее хромированное покрытие деталей кузова со временем ржавеет и выглядит не лучшим образом. Коррозия атакует бампер, фальшрадиаторную решетку, дверные ручки, и после этого машины выглядит намного хуже. Как сохранить «хром» от порчи и убрать следы ржавчины – смотрите в нашем обзоре.

Хром ржавеет или нет?


На бампере этого внедорожника проступают первые, еще небольшие, пятна ржавчины. | Фото: dailyway.ru.

На бампере этого внедорожника проступают первые, еще небольшие, пятна ржавчины. | Фото: dailyway.ru.

 

В отличие от стали, хром не ржавеет. Без воздействия вредных факторов этот металл со временем просто теряет блеск и тускнеет. Но так как хром нанесен на детали машины тонким слоем, со временем появляются царапины и отпадают микрокусочки покрытия. Тогда кузовная сталь «выглядывает» наружу и появляются первые «рыжики».

Как сохранить хромированные покрытия


Мягкой губкой моем хромированный бампер. | Фото: youtube.com.

Мягкой губкой моем хромированный бампер. | Фото: youtube.com.

 

Главный и наиболее действенный способ сохранить хромированные покрытия деталей – это уберечь их от царапин, вмятин, резкого перепада температур. Автомобиль нужно мыть теплой мыльной водой и протирать мягкой губкой.
После мойки хромированные элементы лучше протереть насухо, используя опять-таки мягкую тряпку или губку. Если взять жесткий материал, то на поверхности могут остаться мелкие царапины и поверхность быстро потускнеет.

 

Как защитить хром


Керосин или лак – надежная защита для хромированных деталей. | Фото: pitstopchel.ru.

Керосин или лак – надежная защита для хромированных деталей. | Фото: pitstopchel.ru.

 

Хорошей защитой для хрома является вазелин. Его наносят тоненьким слоем, которого хватает на 2-3 месяца. Правда, при этом автомобиль выглядит менее эффектно. Также хромированные элементы покрывают лаком, либо протирают керосином, спиртом или бензином.

Как бороться с появившейся ржавчиной


В борьбе с ржавчиной хорошо помогает Coca Cola. Фото: wod-1958.livejournal.com.

В борьбе с ржавчиной хорошо помогает Coca Cola. Фото: wod-1958.livejournal.com.

 

Если ржавчина все же появилась, то, пока ее немного, с ней можно эффективно справиться. Стоит поискать специальные средства в автомагазинах. Также можно использовать некоторые средства, которые обычно есть под рукой: жидкость для чистки газовых плит, водный раствор лимонной кислоты с солью, обыкновенная Coca Cola, WD-40.

Однозначно не стоит использовать наждачную бумагу. С ее помощью можно убрать немного ржавчины, но соседние области, ранее не тронутые, при этому будут сильно поцарапаны.

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Как на автомобиле сохранить хромированные детали, чтобы они никогда не ржавели

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Как на автомобиле сохранить хромированные детали, чтобы они никогда не ржавелиПодписаться на мой Instagram
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