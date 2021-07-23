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Как жилось детям 100 лет назад: Ретро фотографии времён индустриальной революции


Как жилось детям 100 лет назад: Ретро фотографии времён индустриальной революции

Эти фотографии стоило бы, пожалуй, показать современным детям, которые избалованные родительским вниманием и обилием гаджетов, порой чувствуют себя несчастными или им кажется, что от них много требуют. В этом обзоре фотографии юных созданий, чьё детство пришлось на период индустриальной революции. Они трудились наравне со взрослыми, и труд этот часто был тяжёлым и изнурительным.

1. Заготовка грецких орехов


Типичная американская семья. США, Нью-Йорк, Гудзон-Стрит 143.

Типичная американская семья. США, Нью-Йорк, Гудзон-Стрит 143.

 

2. Юный метельщик


Уборщик служебных помещений на Беркширской Хлопкопрядильной Фабрике.

Уборщик служебных помещений на Беркширской Хлопкопрядильной Фабрике.

 

3. Юные шахтёры


Жуткие фотографии о том, каким было детство в начале XX века.

Жуткие фотографии о том, каким было детство в начале XX века.

 

4. Нелёгкая работёнка


Юный разносчик газет. США, Нью-Йорк, 1915 год.

Юный разносчик газет. США, Нью-Йорк, 1915 год.

 

5. Дети на свалке


Дети разбирают мусор в поисках пластиковой посуды на свалке в род-Айленде.

Дети разбирают мусор в поисках пластиковой посуды на свалке в род-Айленде.

 

6. На шахте Бесси


Шорпи Хиггинботэм, несёт два ведра со смазкой.

Шорпи Хиггинботэм, несёт два ведра со смазкой.

 

7. Маленькая прядильщица


Девочка на фабрике по переработке хлопка. США, Джорджия, Огаста.

Девочка на фабрике по переработке хлопка. США, Джорджия, Огаста.

 

8. Детский труд в США


Прядильщица на территории хлопчатобумажной фабрике Globe в штате Джорджия.

Прядильщица на территории хлопчатобумажной фабрике Globe в штате Джорджия.

 

9. Юные шахтеры


Детский труд в американской угольной шахте.

Детский труд в американской угольной шахте.

 

10. Начало рабочего дня


В начале 20 века на шахтах использовался ручной труд и примитивное оборудование.

В начале 20 века на шахтах использовался ручной труд и примитивное оборудование.

 

11. Небольшой перерывы в рабочее время


Газетчики в перерыве между работой.

Газетчики в перерыве между работой.

 

12. Молодые труженики


Групповой снимок детей и подростков, которые работали в Вашингтоне на хлопкопрядильной фабрике.

Групповой снимок детей и подростков, которые работали в Вашингтоне на хлопкопрядильной фабрике.

 

13. Рабочие будни разносчиков газет


Газетчики возле бильярдной.

Газетчики возле бильярдной.

 

14. Эксплуатация детского труда


Маленький газетчик спит на ступеньках. США, Нью-Джерси.

Маленький газетчик спит на ступеньках. США, Нью-Джерси.

 

15. Почтальон на велосипеде


Типичный Бирмингемский почтальон на велосипеде.

Типичный Бирмингемский почтальон на велосипеде.

 

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Как жилось детям 100 лет назад: Ретро фотографии времён индустриальной революции

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Как жилось детям 100 лет назад: Ретро фотографии времён индустриальной революцииПодписаться на мой Instagram
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