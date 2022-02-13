Как и зачем в разных культурах люди изменяли форму головы

Результат модификации формы черепа.

Умышленная модификация черепа, также известная как «тулузская деформация». | Фото: commons.wikimedia.org.

Портрет леди. Рогир ван дер Вейден, 1455 г. | Фото: pinterest.com.

Модифицированный череп культуры прото-Наска. Перу, 200-100 гг. до н.э. | Фото: commons.wikimedia.org.

Реконструкция внешности женщины культуры Наска. | Фото: praeparator.ch.

Черепа культуры Паракас на выставке в музее города Ика в Перу. | Фото: commons.wikimedia.org.

Реконструкция внешности мужчины культуры Паракас. | Фото: pinterest.com.

Женщина и ребенок из Укаяли, Перу. У ребенка на голове устройство, которое сплющивает его голову. | Фото: pinterest.com.

Индейцы чинуки: взрослый и ребенок. Пол Кейн, XIX в. | Фото: ru.wikipedia.org.

Три способа для придания формы детской голове, культура майя. | Фото: tomboybklyn.com.

Женщина держит ребенка с замотанной головой. Вануату. | Фото: tomboybklyn.com.

Мужчина с острова Бугенвиль. Папуа-Новая Гвинея, 1919 год. | Фото: ru.wikipedia.org.

Женщина с ребенком из племени мангбету. Конго, 1930-е годы. | Фото: commons.wikimedia.org.

Вытянутые головы женщин мангбету. Конго. | Фото: tomboybklyn.com.