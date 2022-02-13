Как и зачем в разных культурах люди изменяли форму головы

Результат модификации формы черепа.
Может показаться страшной глупостью, но уже несколько тысячелетий люди в разных уголках мира практиковали необычные манипуляции со своими детьми, которые приводили к изменению формы черепа. По их мнению, полученный результат делал малышей более красивыми, а к тому же этого требовал социальный статус.
Умышленная модификация черепа, также известная как «тулузская деформация». | Фото: commons.wikimedia.org.
Время от времени археологи, работающие во Франции, находят необычные человеческие черепа. Еще при жизни они сильно деформированы: передняя часть приплюснута, а к затылку принимают форму конуса. Любители часто думают, что нашли инопланетянина, но это всего лишь примеры древней практики искусственной деформации головы.
Эта традиция была в ходу среди крестьян на западе Франции до начала ХХ века и получила название «тулузская деформация черепа». Матери перематывали головы младенцам полосками ткани, чтобы защитить тех от случайных ударов. Примерно в то же время похожая практика также существовала на юге России, на Кавказе, а также в Скандинавии.
Портрет леди. Рогир ван дер Вейден, 1455 г. | Фото: pinterest.com.
Углубившись в историю, можно обнаружить, что деформировать череп люди научились очень давно и практиковали это в разных уголках Земли. Первоначально форму головы изменяли с целью отделить определенные касты людей от других или указать на особый социальный статус. В Европе это практиковалось среди племен, которые эмигрировали из Кавказа и Центральной Азии: у гуннов, сарматов, аваров и алан.
Модифицированный череп культуры прото-Наска. Перу, 200-100 гг. до н.э. | Фото: commons.wikimedia.org.
Реконструкция внешности женщины культуры Наска. | Фото: praeparator.ch.
Племена гуннов и алан, появившись в Центральной Азии и двигаясь на запад, к Римской империи, несли с собой практику бинтования головы младенцам. И некоторые из встречающихся народов перенимали ее.
Самое раннее письменное упоминание о подобной процедуре встречается у Гесиода, греческого поэта, который жил между 750 и 650 гг. до н.э. В своей книге по мифологии он упоминает племя макроцефалов («большеголовые»), которые жили или в Индии, или в Африке.
Черепа культуры Паракас на выставке в музее города Ика в Перу. | Фото: commons.wikimedia.org.
Реконструкция внешности мужчины культуры Паракас. | Фото: pinterest.com.
Гиппократ, отец западной медицины, также упоминает макроцефалов в своей работе около 400 г. до н.э. Более того, он поясняет технику и мотивы этой процедуры: «Они думают, что у самых благородных – длинная голова… После того, как ребенок родился и его голова еще нежная, они придают ей форму руками, делая ее вытянутой, используя бинты и всяческие подходящие приспособления…»
Практика деформирования головы двигалась не только в Европу, но и на Восток. Буддийский монах и путешественник Сюаньцзан сообщил, что столкнулся с ней в Западном Китае, где детские головы «делают плоскими, сдавливая их деревянными досками».
Женщина и ребенок из Укаяли, Перу. У ребенка на голове устройство, которое сплющивает его голову. | Фото: pinterest.com.
Индейцы чинуки: взрослый и ребенок. Пол Кейн, XIX в. | Фото: ru.wikipedia.org.
То же делали майя и инки в Южной и Центральной Америке, племена чокто и чинуки (территория современных США). Их мотивы – очевидно, те же самые: помочь ребенку вписаться в общество и обозначить его касту.
Для майя деформация черепа имела также религиозное значение. Согласно летописям, боги сказали их предкам делать детям длинные головы как признак благородства.
Три способа для придания формы детской голове, культура майя. | Фото: tomboybklyn.com.
В культуре майя было два разных стиля деформации головы. Тем, кто получал по наследству высокий статус, делали длинные остроконечные головы, словно плодородный символ кукурузы. А простым людям «расплющивали» голову, делая плоской по бокам, имитируя форму головы ягуара.
Женщина держит ребенка с замотанной головой. Вануату. | Фото: tomboybklyn.com.
Мужчина с острова Бугенвиль. Папуа-Новая Гвинея, 1919 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Женщина с ребенком из племени мангбету. Конго, 1930-е годы. | Фото: commons.wikimedia.org.
Вытянутые головы женщин мангбету. Конго. | Фото: tomboybklyn.com.
Искусственная деформация черепа также встречается среди дикарей Австралии, на островах Карибского моря, Полинезии, людей племени мангбету (Конго).
На островах Вануату удлиненная форма головы ассоциируется с народными героями и богами. Аборигены утверждают, что эта традиция «берет свое начало от духовных верований нашего народа. Мы видим, что те, у кого удлиненные головы, мужественней, красивее и мудрее».
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