Удивительные существа из глубин океана

Прямо посреди Тихого океана существует так называемая «мертвая зона». На первый взгляд, она кажется совершенно безжизненной, будто арктическая пустыня. На самом же деле, здесь живут удивительные создания, которых открыли совсем недавно.



Только в прошлом году исследовательская группа из института морской микробиологии Макса Планка обнаружила большое количество бактерий. Это подсказало исследователям, что рядом могут быть и более крупные существа.

Экспедиция разместила глубоководные микрофоны, запись с которых шла прямо на борт судна. Датчики неожиданно зафиксировали самый громкий шум, доносившийся из глубин океана. Ученые пока назвали звук «Bloop» — кто его издал еще предстоит узнать. Здесь же, в считавшейся абсолютно безжизненной зоне нашелся и подвид глубоководного кальмара. Возможно, именно его средневековые моряки принимали за кракена . Размеры кальмара превышают 10 метров!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: