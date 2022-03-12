13 самых страшных монстров из средневекового бестиария

Мантикора - самое страшное и опасное существо в средневековом бестиарии. | Фото: clubbrain.ru.

1. Равеннский монстр

Монстр из Равенны, как его представил средневековый гравер. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

2. Мантикора

| Фото: paranormal-news.ru. Мантикора улыбается тройным рядом своих зубов.| Фото: paranormal-news.ru.

Страшный монстр с иголками на хвосте, которыми тот может стрелять. Гравюра XVII века. | Фото: cryptidz.wikia.com.

3. Горгона

Горгона пасется на ядовитых растениях. Гравюра XVII века. | Фото: commons.wikimedia.org.

4. Ламия

Летописцы советовали пристально не всматриваться в глаза Ламии. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

5. Собака-подражатель

Сложно сказать, какое животное могло стать прототипом для собаки-подражателя. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

6. Су

Су - чрезмерно заботливая монстр-мать. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

7. Василиск

Восьмилапый василиск. | Фото: biodiversitylibrary.org.

Василиск на средневековой гравюре XVII века. | Фото: galkovsky.livejournal.com.

Василиск и ласка. Гравюра XVII века. | Фото: moreskazok.ru.

8. Монстр Леонин

Существовала некоторая путаница относительно того, был ли Леонин водным или наземным существом. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

9. Гарпия

Гарпия. Рисунок Яны Хейдерсдорф. | Фото: bestiary.us.

10. Лунная Женщина

Лунная Женщина рассматривает детеныша из ее потомства. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

11. Дерево-агнец

Это Дерево-агнец – одновременно и животное, и растение. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

12. Четырехлапая утка

Очень необычная птица. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.

13. Грифон

Изображение грифона на фресках дворца на о. Крит. | Фото: ru.wikipedia.org.

Страшный и опасный грифон. Фото: youtube.com.