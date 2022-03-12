13 самых страшных монстров из средневекового бестиария

Мантикора - самое страшное и опасное существо в средневековом бестиарии. | Фото: clubbrain.ru.
В древности люди верили, что в отдаленных уголках Земли обитают удивительные животные: мантикоры, горгоны и грифоны. Эти существа прочно вошли в культуру и мифы средневекового человека. В этом обзоре рассказ про самых страшных монстров, которых люди раньше считали реальными животными.
1. Равеннский монстр
Монстр из Равенны, как его представил средневековый гравер. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
По сообщению итальянского аптекаря этот монстр родился в городе Равенне в 1511 или 1512 году. Почти наверняка это был ребенок с тяжелой болезнью или генетическим заболеванием. Монстра из Равенны описывают как человека с рогом на голове. У него два крыла как у летучей мыши, он стоит на одной орлиной ноге с когтями. На колене – дополнительный глаз.
Согласно хроникам, Папа Юлий II приказал не кормить ребенка-монстра, чтобы тот умер от голода. Слух о нем разнесся по всей Европе, появились десятки изображений и гравюр, разнящихся между собой. В зависимости от истории, сопровождавшей Равеннского монстра, это был или невинный ангелочек, либо сам Сатана.
2. Мантикора
Мантикора улыбается тройным рядом своих зубов. | Фото: paranormal-news.ru.
Страшный монстр с иголками на хвосте, которыми тот может стрелять. Гравюра XVII века. | Фото: cryptidz.wikia.com.
В трудах Аристотеля мантикора - это чудовище ярко-красного цвета, у него лицо человека и хвост скорпиона. Оно большое, как лев и быстрое, как олень. У мантикоры три ряда зубов на каждой челюсти, голубые глаза, она «издаёт шум, напоминающий звук трубы и свирели одновременно», а еще «она дикая и пожирает людей». Такое чудовище может напугать кого угодно.
3. Горгона
Горгона пасется на ядовитых растениях. Гравюра XVII века. | Фото: commons.wikimedia.org.
Горгона может выглядеть как безобидная, чешуйчатая корова, но не стоит обманывать себя. Она питается смертельно ядовитыми растениями. Когда горгона видит быка или другое существо, которого она боится, то выпускает из горла ядовитые газы. Ее ужасное дыхание отравляет воздух вокруг, так что все животные, находящиеся рядом, могут пострадать.
4. Ламия
Летописцы советовали пристально не всматриваться в глаза Ламии. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Первоначально Ламия - это мифологическое существо, которое соблазняло людей и богов своим миловидным лицом и «приятными поцелуями». Позже, однако, римские исследователи были уверены, что ламии питались солдатами, которые потерпели кораблекрушение у берегов Ливии.
5. Собака-подражатель
Сложно сказать, какое животное могло стать прототипом для собаки-подражателя. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Древние считали, что эта собака - порождение ежа и обезьяны. Кто-то думал, что это просто пудель. Независимо от своих талантов, она может «прыгать, играть и танцевать», прислуживаться, приносить вещи и притворяться мертвой.
6. Су
Су - чрезмерно заботливая монстр-мать. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Су - «жестокий, неприручаемый, нетерпеливый, яростный, хищный и кровавый зверь». Когда она попадает в ловушку охотников, то поднимает ужасный шум и съедает своих собственных котят, чтобы не позволить взять их живыми.
7. Василиск
Восьмилапый василиск. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Василиск на средневековой гравюре XVII века. | Фото: galkovsky.livejournal.com.
Василиск и ласка. Гравюра XVII века. | Фото: moreskazok.ru.
Почему у Василиска на голове корона? Это потому, что он король змей. И вовсе не из-за его размеров. Василиск – это огромная рептилия, убивающая одним своим взглядом. Его описывают как змею с головой индюка или петуха, с крыльями летучей мыши или как ящерицу с короной на голове. Но самый популярный образ – тело петуха и хвост змеи. Считается, что василиски вылупляются из куриных яиц, высиженных лягушками. Люди верили, что этот монстр очень ядовит и опасен. От его дыхания и взгляда кусты и трава загораются, а камни трескаются.
8. Монстр Леонин
Существовала некоторая путаница относительно того, был ли Леонин водным или наземным существом. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
В распоряжении автора гравюры, по-видимому, было очень плохое описание от первооткрывателя этого существа. Если сделать лапы чуть длиннее, добавить уши и изменить выражение мордочки леонина, то получится животное, очень похожее на леопарда.
9. Гарпия
Гарпия. Рисунок Яны Хейдерсдорф. | Фото: bestiary.us.
Гарпия – существо из мифологии древних греков с туловищем орла, головой и грудью женщины. Их считали злыми и вредными существами. Согласно «Одиссее» Гомера, они жили на островах в Эгейском море. В Средние века гарпии стали олицетворять жадность, ненасытность, алчность.
10. Лунная Женщина
Лунная Женщина рассматривает детеныша из ее потомства. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Лунная женщина «откладывает яйца, сидит на них и высиживает великанов». Сложно просто представить себе, насколько гигантский она должна быть.
11. Дерево-агнец
Это Дерево-агнец – одновременно и животное, и растение. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Это очень необычное дерево, ведь на нем растет живой ягненок. Он пасется, постоянно ожидая нападения волков. Охотники могли убить барашка, только если бы прострелили тонкий соединительный стебель.
12. Четырехлапая утка
Очень необычная птица. Гравюра XVII века. | Фото: biodiversitylibrary.org.
Все, что известно о четырехлапой утке - это то, что у нее четыре конечности.
13. Грифон
Изображение грифона на фресках дворца на о. Крит. | Фото: ru.wikipedia.org.
Страшный и опасный грифон. Фото: youtube.com.
Грифон – мифологическое существо с туловищем льва и орлиными головой и крыльями. Упоминания о грифонах часто встречаются в культуре Древнего Египта, Персии и Греции. Греческие авторы сообщают о двух возможных местах обитания грифонов: горы на севере Азии (Урал или Алтай) или Индия, где эти монстры охраняли огромные сокровищницы с золотом. Из золота же они строили свои гнезда. В Средние века грифон стал популярным символом в геральдике, означая быстроту, соединенную с силой. Также в геральдике появился образ морского грифона, у которого орлиная верхняя часть соединена с рыбьим хвостом.
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