Ронда – колоритный испанский городок, «парящий» над глубоким ущельем

Ронда – колоритный испанский городок, родина корриды и одно из красивейших мест Андалусии. Удивительное расположение предопределило его дальнейшую судьбу, превратив из небольшой крепости на высокой скале в удивительный город с захватывающей историей и массой достопримечательностей, которые стали местом притяжения для каждого уважающего себя путешественника.
1. Почему любителям истории будет интересно посетить Ронду
Древний город Ронда – самая впечатляющая жемчужина Андалусии (Испания). | Фото: migratingmiss.com.
Ронда раскинулась на скалистом плато горной гряды Серрания-де-Ронда, разделенной пополам глубоким ущельем Эль-Тахо (Испания). | Фото: marbellapropertysrm.com.
Издревле люди старались обосноваться в самых щедрых на природные богатства и безопасных местах. Не стали исключением кельты и иберийцы, которые нашли поистине райское место на горной гряде Серрания-де-Ронда, расположенной на территории современной Испании. Горное плато на высоте 723 м над уровнем моря, разделенное глубоким ущельем реки Гуадалевин, стало тем самым местом, где древние кельты начали оседать еще в IV веке до нашей эры, создав небольшую крепостную деревню под названием Арунда. Выгодное и безопасное месторасположение, теплый климат поспособствовали быстрому разрастанию населенного пункта, который выполнял роль форпоста на главных путях сообщения между Римом и Пиренеями (Иберийским полуостровом). Хотя понадобилась не одна сотня лет, чтобы Арунда (Ронда) превратилась в крупный центр, где процветала торговля и ремесла, чеканились собственные монеты, а жители были приравнены к гражданам Великого Рима.
Древний город Ронда возвышается над живописной долиной реки Гуадалевин на высоте 723 метра над уровнем моря (Испания). | Фото: andrevicentegoncalves.com.
С падением Римской империи и начались все беды для города, превратив его в своеобразную мозаику, сотканную из разных религий и культур. Постоянная смена власти и вероисповеданий поспособствовали появлению на его территории новых архитектурных объектов, в облике которых угадывались традиции тех, кто в очередной раз захватил Ронду. Это обстоятельство больше всего привлекает любителей старины, ведь просто прогуливаясь по улочкам древнейшего города Европы можно наглядно изучать историю страны и культуры многих древних государств.
2. Любители захватывающих дух пейзажей будут в восторге от Ронды
Живописная природа, окружающая «парящий» над скалой населенный пункт, гармонично дополняет городской пейзаж (Ронда, Испания). | Фото: travelvibe.net.
Ронда – это поистине уникальный город, где каждый гость найдет для себя то, за чем отправился в путешествие, ведь не только люди и рукотворные чудеса делают место значимым и популярным. Красоты матушки-природы играют не менее важную роль в том, чтобы тот или иной уголок нашей планеты превратился в особенную достопримечательность. С этой точки зрения Ронде мало найдется соперников как в Андалусии, так и во всей Испании. Захватывающий дух ландшафт города эффектно подчеркивает удивительную историю и сохранившееся культурное наследие.
Рельеф и окружающий ландшафт делают Ронду одним из самых впечатляющих мест Европы (Андалусия, Испания).
Город, раскинувшийся на скалистом плато вокруг ущелья Эль-Тахо, уходящего вглубь гряды Серрания-де-Ронда на сотню метров, окружен плодородной долиной и живописными склонами, покрытыми первозданными лесами. Несмотря на то, что в регионе преобладает засушливый климат и высокая температура – это норма, близость источников воды, плодородные почвы и теплые зимы позволили адаптироваться к условиям жизни многим видам редких растений, которые могут радовать своей красотой и зеленью круглый год. Живописная округа порадует гостей реликтовыми, буковыми и хвойными лесами, а вот на улицах города можно встретить средиземноморскую растительность, изобилующую вечнозелеными кустарниками: миртом, можжевельником, дикой фисташкой, ладанником, самшитом, земляничным деревом, кипарисом и многими другими.
Матушка-природа постаралась на славу, создавая каньон и плато, на котором раскинулся прекрасный город (Ронда, Испания). | Фото: andrevicentegoncalves.com.
Примечательно: Самой впечатляющей природной достопримечательностью Ронды является каньон Эль-Тахо с его испещренными разрывами, уходящими в жуткую пропасть одноименного ущелья, разделяющего город пополам. Расположение населенного пункта на плато и небольшая его территория позволяют наблюдать будоражащую воображение картину с каждой половины Ронды, ведь главная дорога проходит в аккурат по краю обрыва. К ней же сходятся и все основные улицы города, так что любители острых ощущений смогут испытать себя на стойкость даже просто прогуливаясь по древнему тихому городку.
3. Главные архитектурные достопримечательности Ронды
Извилистые улочки также могут преподнести сюрприз гостям города (Ронда, Испания). | Фото: sozero.livejournal.com.
Городская площадь Сокорро перед одноименной церковью (Ронда, Испания). | фото: traveller-eu.ru.
Учитывая почтенный возраст древнейшего города Европы и то, что он всегда являлся лакомым кусочком для всех без исключения завоевателей пришедших на землю Андалусии, неудивительно, что Ронда стала колоритным гобеленом, сотканным из множества извилистых уличек, древних площадей, впечатляющих мостов, старинных белых зданий, в формах которых угадывается множество стилей и культурных традиций.
Для тех, кто планирует поездку в этот благодатный край, авторы Novate.ru подобрали самые значимые объекты, которые стоит посетить в первую очередь:
• Старый город (La Ciudad)
На улочках Старого города можно увидеть и мавританский минарет, и католическую Церковь монастыря Мерсед (Ронда, Испания).
Церковь Санта-Мария-ла-Майор расположена в районе главной площади Старого города (Ронда, Испания). | Фото: thenextcrossing.com.
Центральная улица, ведущая к исторической площади Duquesa-de-Parcent (Ронда, Испания). | Фото: andrevicentegoncalves.com.
Старый город (La Ciudad) является главным местом притяжения туристов, с какой бы целью они не прибыли. Вряд ли найдется человек, который бы отказался прогуляться по лабиринтам узких старинных улочек (непременно приведут к краю скалы), вдоль которых выстроились белоснежные здания, являющиеся наследием мавританской архитектуры, а иногда и нависают скалы. В этой части города находятся самые значимые памятники истории включая главную городскую площадь Duquesa-de-Parcent, старинную церковь Iglesia de Santa Maria la Mayor (ранее на ее месте была мечеть), Дом мавританского короля (La Casa Del Rey Moro), Дворец маркиза Сальватьерры и Музей бандитов (Museo Del Bandolero), где можно узнать все о самых коварных разбойниках Испании.
• Новый мост (Puente Nuevo)
Puente Nuevo – выдающийся памятник архитектуры XVIII века (Ронда, Испания). | Фото: cryptoturismo.com.
Новый каменный мост стал самым узнаваемым символом Ронды (Puente Nuevo, Испания). | Фото: iberian-escapes.com.
Одной из самых значимых достопримечательностей и самых узнаваемых символов Ронды является Puente Nuevo (Новый мост), построенный в период с 1759 по 1793 годы. Столь длительное строительство объясняется сложнейшим рельефом, ведь архитектор Хосе Мартин де Альдеула вознамерился соединить две части города, преодолев глубокое ущелье. Благодаря его стараниям и самоотверженному труду мостостроителей жители Ронды могут свободно попасть из района Меркадильо в старый город и обратно. Грандиозное каменное сооружение является смотровой площадкой, откуда открывается тот самый умопомрачительный вид на ущелье, каньон и всю долину. Кстати сказать, в нижней части моста была предусмотрена тюрьма, из которой нельзя было сбежать. Сейчас она служит музеем мостостроения.
• Арена для боя быков (Plaza del Toros)
В Ронде находится одна из самых старых и крупных арен для проведения корриды Plaza del Toros (Андалусия, Испания).
Недалеко от Нового моста находится одна из самых крупных и старейших в стране арен для боя быков – Plaza de Toros. Огромный амфитеатр из песчаника, построенный в 1785 г. по инициативе Королевского общества верховой езды, состоит из галереи аркад, 150 тосканских колонн, за которыми прячутся двухуровневые трибуны. Элегантная арена, построенная в неоклассическом стиле с элементами барокко, может вмещать до 5 тыс. зрителей, от которых нет отбоя, ведь большинство жителей Андалусии не мыслят себя без зрелищной корриды. Стоит отметить, что с наружной стороны арены на нижнем уровне предусмотрены исторические залы Real Maestranza, Музей корриды и Королевская шорная мастерская Дома Орлеанов.
• Ботанический сад Alameda Del Tajo
Ботанический сад Alameda Del Tajo – место где можно наслаждаться красотой природы и спрятаться от изнуряющей жары (Ронда, Испания).
Учитывая то, что город раскинулся на вершине скалы, неудивительно, что природных лесных зон здесь не найдешь. Этот недостаток компенсируется небольшими городскими парками и Ботаническим садом Alameda Del Tajo, двери которого открыты для всех желающих. Здесь можно прогуляться меж вековых деревьев, экзотических кустарников и благоухающих клумб. Для посетителей предусмотрена сеть аллей, беседки и фонтаны, что дает возможность горожанам и гостям наслаждаться прохладой даже в невыносимо жаркие дни.
• Арабские бани San Miguel
Арабские бани Ронды – это наиболее хорошо сохранившийся термальный комплекс на Пиренейском полуострове (Испания). | Фото: thenextcrossing.com.
В квартале Barrio de San Miguel (район Нового города) сохранились древние арабские бани, являющиеся одним из самых значимых архитектурных объектов, существовавших когда-либо на Пиренеях. По понятным причинам, это всего лишь памятник архитектуры, а не полноценный объект для омовения, тем не менее у посетителей есть уникальная возможность собственными глазами увидеть величие сводчатых потолков со специфическими звездообразными отверстиями, которые служили естественными вытяжными системами. Главным достижением древних инженеров при обустройстве термального комплекса, стала гидротехническая система, позволяющая доставлять воду из источника Арройо-де-лас-Кулебрас, расположенного значительно ниже самих бань.
• Ворота Альмокабар и Арабские стены
Из старых фортификационных укреплений лучше всего сохранились ворота Альмокабар и Арабская стана южной части города (Ронда, Испания). | Фото: migratingmiss.com.
Благодаря выгодному месторасположению мастерам фортификационных сооружений было намного проще организовать оборонительную линию. Южная часть старого города была надежно укреплена крепостными стенами с круглыми башнями и откидными воротами еще в XIII веке. А вот расширена и реконструирована она была во времена правления Карла V (XVI век). До наших дней неплохо сохранились южные Ворота Альмокабар с характерным для эпохи Возрождения квадратным основанием, башнями с зубцами и двойной защитной линией стен.
• Церковь Святого Духа
Церковь Святого Духа – яркий пример ранней испанской готики (Ронда, Испания).
Как и подобает католическому религиозному сооружению Средних веков, Церковь Святого Духа больше напоминает надежно укрепленную крепость, нежели храм. Первый камень в ее фундамент заложили монахи-католики в 1485 году в честь освобождения Ронды от арабских завоевателей, господствующих на этой территории более 700 лет. Церковь Святого Духа является единственным в городе католическим приходом, построенном в строгом готическом стиле, без излишеств и роскошного декора.
Каменная арка Филиппа V украшена фамильным гербом рода Анжу (Ронда, Испания). | Фото: marbellapropertysrm.com.
Каменная церковь Святой Сесилии построена в стиле барокко (Ронда, Испания). | Фото: migratingmiss.com.
Ачипино – остатки древнеримской деревни в окрестностях Ронды (Андалусия, Испания). | Фото: thenextcrossing.com.
