Ронда – колоритный испанский городок, «парящий» над глубоким ущельем

1. Почему любителям истории будет интересно посетить Ронду

Древний город Ронда – самая впечатляющая жемчужина Андалусии (Испания). | Фото: migratingmiss.com.

Ронда раскинулась на скалистом плато горной гряды Серрания-де-Ронда, разделенной пополам глубоким ущельем Эль-Тахо (Испания). | Фото: marbellapropertysrm.com.

Древний город Ронда возвышается над живописной долиной реки Гуадалевин на высоте 723 метра над уровнем моря (Испания). | Фото: andrevicentegoncalves.com.

2. Любители захватывающих дух пейзажей будут в восторге от Ронды

Живописная природа, окружающая «парящий» над скалой населенный пункт, гармонично дополняет городской пейзаж (Ронда, Испания). | Фото: travelvibe.net.

Рельеф и окружающий ландшафт делают Ронду одним из самых впечатляющих мест Европы (Андалусия, Испания).

Матушка-природа постаралась на славу, создавая каньон и плато, на котором раскинулся прекрасный город (Ронда, Испания). | Фото: andrevicentegoncalves.com.

3. Главные архитектурные достопримечательности Ронды

Извилистые улочки также могут преподнести сюрприз гостям города (Ронда, Испания). | Фото: sozero.livejournal.com.

Городская площадь Сокорро перед одноименной церковью (Ронда, Испания). | фото: traveller-eu.ru.

На улочках Старого города можно увидеть и мавританский минарет, и католическую Церковь монастыря Мерсед (Ронда, Испания).

Церковь Санта-Мария-ла-Майор расположена в районе главной площади Старого города (Ронда, Испания). | Фото: thenextcrossing.com.

Центральная улица, ведущая к исторической площади Duquesa-de-Parcent (Ронда, Испания). | Фото: andrevicentegoncalves.com.

Puente Nuevo – выдающийся памятник архитектуры XVIII века (Ронда, Испания). | Фото: cryptoturismo.com.

Новый каменный мост стал самым узнаваемым символом Ронды (Puente Nuevo, Испания). | Фото: iberian-escapes.com.

В Ронде находится одна из самых старых и крупных арен для проведения корриды Plaza del Toros (Андалусия, Испания).

Ботанический сад Alameda Del Tajo – место где можно наслаждаться красотой природы и спрятаться от изнуряющей жары (Ронда, Испания).

Арабские бани Ронды – это наиболее хорошо сохранившийся термальный комплекс на Пиренейском полуострове (Испания). | Фото: thenextcrossing.com.

Из старых фортификационных укреплений лучше всего сохранились ворота Альмокабар и Арабская стана южной части города (Ронда, Испания). | Фото: migratingmiss.com.

Церковь Святого Духа – яркий пример ранней испанской готики (Ронда, Испания).

Каменная арка Филиппа V украшена фамильным гербом рода Анжу (Ронда, Испания). | Фото: marbellapropertysrm.com.

Каменная церковь Святой Сесилии построена в стиле барокко (Ронда, Испания). | Фото: migratingmiss.com.

Ачипино – остатки древнеримской деревни в окрестностях Ронды (Андалусия, Испания) . | Фото: thenextcrossing.com.