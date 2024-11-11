17 очаровательных встроенных кроватей для взрослых, детей и подростков

Чудесные спальни с альковами и встроенными кроватями.
Сон - это то время, когда человек восстанавливает свои силы, а значит он должен быть максимально комфортным. Удобство сна напрямую зависит от кровати и в новом обзоре были собраны наиболее очаровательные из тех, что появлялись на рынке в последнее время..
1. Романтическая атмосфера
Спальня в стиле кантри.
Двухспальная деревянная кровать в нише у окна, скрытая за плотными льняными шторками - идеальное решение, как для однокомнатной квартиры, так и для спальни, где предполагается несколько зон.
2. Укромный уголок
Детская комната со встроенным спальным местом.
Очаровательный интерьер детской с небольшой встроенной кроватью за шторками. Такое спальное место позволит ребенку почувствовать себя в безопасности и подойдет не только для отдыха, но и для веселых забав в дневное время.
3. Рустикальный стиль
Спальня в рустикальном стиле.
Спальня со встроенной кроватью на подиуме, выполненная преимущественно из дерева - фантастическая идея оформления комнаты отдыха в загородном доме.
4. Мотивация
Кровать со ступеньками.
Стильная кровать в нише на подиуме с мотивирующими надписями на ступеньках замечательно впишется, как в комнату подростка, так и в детскую юной принцессы.
5. Отдельные ниши
Кровать и рабочий стол в отдельных нишах.
Великолепный пример зонирования пространства однокомнатной квартиры: раскладной диванчик и рабочий стол, расположенные в отдельных нишах у окон.
6. Уютный шатер
Спальня с альковом.
Светлая детская спальня с уютной кроваткой в алькове (нише) у окна, которую можно использовать, как уголок для чтения и как полноценное место для сна.
7. Стильный винтаж
Спальня в старинном скандинавском стиле.
Изысканная спальня с двумя кроватями в алькове, оформленном в старинном скандинавском стиле, наверняка, покорит сердца всех любителей необычных винтажных вещичек с историей.
8. Функциональность и комфорт
Современная спальня с кроватью в нише.
Просторная кровать в нише, приспособленной под функциональную систему хранения. Такое спальное место, несомненно, понравиться людям, ценящим комфорт и функциональность.
9. Кровать-чердак
Интересный дизайн спальни.
Оригинальный дизайн спальни с кроватью, спрятанной за дверцами импровизированного чердака - чудесное решение для любителей тишины и уединения.
10. Второй этаж
Детская комната с кроватью и домиком в алькове.
Небольшой альков с надежной детской кроваткой на верхнем ярусе и забавным игровым домиком на нижнем - прекрасный пример дизайна комнаты, где подрастает мальчик.
11. Королевское ложе
Большая кровать в нише.
Великолепная кровать в просторной нише, стилизованной легкими белоснежными занавесками, которая впишется, как во взрослую спальню, так и в комнату подростка.
12. Нестандартное решение
Кровать в полукруглой нише.
Небольшая кровать в полукруглой нише с изящным балдахином станет настоящей изюминкой любой спальни.
13. Марокканский стиль
Спальня в марокканском стиле.
Светлая спальня в марокканском стиле с низкой кроватью, расположенной в просторном алькове у окна.
14. Мультипликационный персонаж
Спальня в стиле Hello Kitty.
Спальня с кроватью, расположенной в нише, вырезанной в форме головы Китти, - фантастическая идея для дизайна девичьей комнаты.
15. Белоснежный дизайн
Спальня в скандинавском стиле.
Две небольшие кровати, расположенные в фигурной нише со множеством полочек для хранения всякой всячины.
16. Зона отдыха
Кровать за шторами.
Совсем необязательно проектировать нишу, если хочется интимности и уединения. Достаточно просто выбрать место для кровати и отгородить его шторами.
17. Мансарда
Спальное место в мансарде.
Небольшое спальное место со встроенной кроватью, обустроенное в мансарде. Стоит обратить внимание, что светлый цвет стен делает скромное помещение свежим и более просторным.
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