Что едят знаменитости

С нами не соскучишься!

Богатые и знаменитые, они могут себе позволить лучшие рестораны в мире, но вместо деликатесов предпочитают есть вот Это.



Анджелина Джоли

Ферджи

Петра Немкова

Мэрайя Кери

Риз Уизерспун

Элизабет Херли

Пенелопа Крус

Дженнифер Лопес

Патриция Каас