Что едят знаменитости

Богатые и знаменитые, они могут себе позволить лучшие рестораны в мире, но вместо деликатесов предпочитают есть вот Это.
Анджелина Джоли
Тараканы и личинки пчел стали частью меню Энджи после того, как она попробовала эти блюда в Камбодже, где они считаются основным источником белка.
Ферджи
Две столовые ложки яблочного уксуса — это ежедневный полдник Ферджи. Певица убеждена, что это помогает организму выводить токсины и защищает печень.
Петра Немкова
Модель составляет свой рацион из трех продуктов: рыба, морковь и помидоры. Больше ничего! Петра уверена, что эти три компонента содержат все необходимые вещества, а приготовить из них можно более сотни различных блюд.
Мэрайя Кери
У Мэрайи есть один универсальный критерий для выбора еды: она должна быть фиолетовой. Все остальное певица считает несъедобным. Певица убеждена, что фрукты и овощи, окрашенные в пурпурно-фиолетовые тона, содержат особые вещества — антоцианы, которым приписываются уникальные исцеляющие и очищающие свойства. Фактически звезда ест баклажаны, красную капусту, красную фасоль, свеклу, базилик, чернослив и подходящие по цвету ягоды.
Риз Уизерспун
Риз ест исключительно детское питание: протертый шпинат, яблочное пюре, растворимые каши — все это, разумеется, без соли и сахара. Ходят слухи, что аналогичным образом питается леди Гага.
Элизабет Херли
Вместо чая, кофе и воды Лиз выпивает в день до двух литров сока кресс-салата. Даже не пробуй!
Пенелопа Крус
Рискуя навлечь на себя гнев всех худеющих Мира, Пе призналась, что ни один ее день не обходится без тарелки жареного риса в достаточном количестве масла или макарон. Готовить оба блюда она предпочитает самостоятельно.
Дженнифер Лопес
В повседневном рационе Джей Ло значатся M&M’s, Snickers, шоколадное печенье, подсолнечные семечки, картофельные чипсы со сметаной и луком, сырные палочки и крекеры.
Патриция Каас
Великая французская певица в повседневный райдер обязательно вписывает… 6 банок пива.
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