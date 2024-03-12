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Что едят знаменитости

Богатые и знаменитые, они могут себе позволить лучшие рестораны в мире, но вместо деликатесов предпочитают есть вот Это.

Анджелина Джоли


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Тараканы и личинки пчел стали частью меню Энджи после того, как она попробовала эти блюда в Камбодже, где они считаются основным источником белка.

Ферджи


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Две столовые ложки яблочного уксуса — это ежедневный полдник Ферджи. Певица убеждена, что это помогает организму выводить токсины и защищает печень.

Петра Немкова


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Модель составляет свой рацион из трех продуктов: рыба, морковь и помидоры. Больше ничего! Петра уверена, что эти три компонента содержат все необходимые вещества, а приготовить из них можно более сотни различных блюд.

Мэрайя Кери


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

У Мэрайи есть один универсальный критерий для выбора еды: она должна быть фиолетовой. Все остальное певица считает несъедобным. Певица убеждена, что фрукты и овощи, окрашенные в пурпурно-фиолетовые тона, содержат особые вещества — антоцианы, которым приписываются уникальные исцеляющие и очищающие свойства. Фактически звезда ест баклажаны, красную капусту, красную фасоль, свеклу, базилик, чернослив и подходящие по цвету ягоды.

Риз Уизерспун


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Риз ест исключительно детское питание: протертый шпинат, яблочное пюре, растворимые каши — все это, разумеется, без соли и сахара. Ходят слухи, что аналогичным образом питается леди Гага.

Элизабет Херли


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Вместо чая, кофе и воды Лиз выпивает в день до двух литров сока кресс-салата. Даже не пробуй!

Пенелопа Крус


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Рискуя навлечь на себя гнев всех худеющих Мира, Пе призналась, что ни один ее день не обходится без тарелки жареного риса в достаточном количестве масла или макарон. Готовить оба блюда она предпочитает самостоятельно.

Дженнифер Лопес


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

В повседневном рационе Джей Ло значатся M&M’s, Snickers, шоколадное печенье, подсолнечные семечки, картофельные чипсы со сметаной и луком, сырные палочки и крекеры.

Патриция Каас


Что едят знаменитости

Что едят знаменитости

Великая французская певица в повседневный райдер обязательно вписывает… 6 банок пива.

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