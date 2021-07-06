7 странных приборов викторианской эпохи, о назначении которых с первой попытки не догадаться

1. Велосипед для длинных юбок

Такому велосипеду длинное платье не помеха. /Фото: Novosti-n.ru

2. Маска для лица

Несколько пугающий прибор для ухода за лицом. /Фото: zagge.ru

3. Кресло-розыгрыш

Кресло-качалка с сюрпризом. /Фото: bigpicture.ru

4. Алтарь-розыгрыш

Секреты бывают не только в шкафу. /Фото: travelask.ru

5. Устройство для смачивания почтовых марок и конвертов

Интересный прибор для тех, кто часто отправлял письма. /Фото: russian7.ru

6. Ванна в форме волны

Ванна, которая симулирует морские волны. /Фото: crazyfacts.com

7. Курительная машина

Прибор для ленивых курильщиков. /Фото: listverse.com