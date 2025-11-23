Известные фразы, которые остались в память о Хрущёве и его временах

Для кого-то период правления Хрущёва - это Оттепель, расселение коммуналок и полёты в космос. Для кого-то - расстрел рабочих в Новочеркасске, разрушение сельского хозяйства и гонения на священство. В любом случае, это был яркий период советской и российской истории, и оставил он после себя большой след - в том числе в нашем языке.

Цитаты Хрущёва

Другие цитаты