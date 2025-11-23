Известные фразы, которые остались в память о Хрущёве и его временах

Для кого-то период правления Хрущёва - это Оттепель, расселение коммуналок и полёты в космос. Для кого-то - расстрел рабочих в Новочеркасске, разрушение сельского хозяйства и гонения на священство. В любом случае, это был яркий период советской и российской истории, и оставил он после себя большой след - в том числе в нашем языке.
Цитаты Хрущёва
Как генеральный секретарь СССР, Хрущёв часто держал речи. Некоторые фразы оттуда мы до сих пор активно используем - преимущественно в ироническом смысле. “Наши цели ясны”, иногда - “Наши цели ясны, за работу, товарищи!” - это урезанная цитата из речи Хрущёва на съезде партии в 1962 году. Только что Советский Союз запустил в космос человека, по орбите летают советские спутники, комсомольцы с песнями едут на целину, Кастро объявил на Кубе социализм, советский врач на Антарктиде сам вырезал себе аппендикс - в общем, на фоне всех этих потрясающих новостей речь восприняли с неподдельным энтузиазмом, а лозунгом про цели украсили все конторы, школы, военные части и просто улицы. Фраза стала крылатой - сейчас бы это назвали мемом. “История на вашей стороне, а вас мы закопаем!” - эта агрессивная фразочка на самом деле тоже усечена и к тому же изменена. Сам Хрущёв в разговоре с иностранными дипломатами использовал слово “похороним”, отсылая к тезису Маркса о том, что пролетариат - могильщик капитализма. Дипломаты Маркса не читали и восприняли фразу буквально; уже в наше время её безо всякой иронии любят писать в дискуссиях сталинисты (и многие из них уверены, что она произнесена Сталиным). “Я вам покажу Кузькину мать!” - Хрущёв любил употреблять этот народный эвфемизм для более сочного народного же выражения, где также фигурировала мать, но уже неизвестно, чья. Он поминал мать Кузьмы несколько раз в своих речах, обращённых к капиталистам. Переводчикам пришлось выкручиваться, выдвигая вариант “покажу, что есть что!” - гораздо менее угрожающий. Однако Хрущёв притом активно использовал интонации, мимику и жесты, и сгладить впечатление от фразочки не удавалось. “Что это за лица, что за уроды?”, а также “Что за безобразие, что за уроды” - также усечённая часть монолога Никиты Сергеевича, но “лица” и “уроды” в этой речи относилось не к людям, а к полотнам абстракционистов. Сейчас фраза используется уже для оскорбления - в комментариях в интернете и именно про людей. Из того же монолога фраза “Всё это не нужно советскому народу”.
Другие цитаты
“Поехали!” - фраза, с которой Гагарин отправился в космос в 1961 году. Моментально стала популярной, и её употребляют, предлагая начать буквально любое дело, а не только тронуться в путь. “А кто причислил меня к роду человеческому?” - этот риторический вопрос до сих пор популярен в узких кругах и является цитатой из реплик Бродского в суде. Его судили как тунеядца (не желающего работать) и спросили, на каком основании он считает себя поэтом, кто его к таковым причислил. Огромное количество цитат подарил фильм хрущёвского времени “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён”. “Если б я был женщиной, я был бы чемпионом”, “Вы - хозяева лагеря”, “А чё это вы тут делаете? А?”, “Вавилоны на голове устраиваешь”, “Куда ставить-то?”, “Тут зрители аплодируют, аплодируют… Кончили аплодировать!” - эти фразы можно услышать постоянно. Или увидеть в постах блогеров. Другие фильмы Оттепели подарили фразы вроде: “Ансамбль пенсии и пляски” (“Карнавальная ночь”), “В семье Пушкиных родился Гоголь”, “Тут дело не в усах” (“Весна на заречной улице”), “С малинишным вареньем”, “Разве у хозяек-то выходные бывают?”, “Чумодан, чумодан” (“Приходите завтра”), “Ихтиа-а-андр!”, “Люди прозвали меня морским дьяволом”, “Моряк, ты слишком долго плавал” (“Человек-амфибия”), “Как дельфины-шизофреники”, “Сундук, а не человек”, “Джексон оказался женщиной” (“Три плюс два”), “Прислали б водки лучше!”, “Корнет, вы женщина?”, “Мой Бог, какой пассаж!” (“Гусарская баллада”). В шестидесятые появилось и выражение “Физики против лириков” - о двух разных типах мечтателей и о том, кому доступно понять о мире больше. Корнями оно уходит в стихотворение Бориса Слуцкого: “Что-то физики в почёте. // Что-то лирики в загоне. // Дело не в сухом расчёте, // Дело в мировом законе.”
