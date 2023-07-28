Интересный способ использования сеток для овощей в хозяйстве

Как часто мы выкидываем то, что при нестандартном способе использования могло бы стать незаменимой вещью в быту. К примеру, мало кто знает, что сетки, в которых иногда продаются овощи и фрукты, можно использовать для того, чтобы усилить действие мыла.







Все, что нужно сделать — просто положить мыло в такую сетку.







Мыло в сетке будет справляться с загрязнениями гораздо лучше, чем обычное мыло. Его очень удобно использовать после работ в саду и на огороде, когда грязь попадает в трещинки на коже.







Мыло в сетке также можно использовать для стирки. Таким мылом будет очень легко отстирать даже очень грязные вещи, например, носки.



