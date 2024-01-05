5 вреднейших ошибок в обращении с холодильником, которые хотя бы раз совершал каждый

5 вредных ошибок с холодильником.

Ошибка №1: хранить сырое мясо и рыбу на верхних полках

Только не на верхнюю полку!

Ошибка №2: забивать холодильник до отказа

Много – не всегда хорошо.

Ошибка №3: игнорировать температурный режим

А насколько холодно в вашем холодильнике?

Ошибка №4: хранить яйца в дверце холодильника

Большой недочёт дизайнеров?

Ошибка №5: хранить овощи и фрукты «всем скопом» в нижнем пластиковом контейнере

Разделяй и властвуй!