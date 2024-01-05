5 вреднейших ошибок в обращении с холодильником, которые хотя бы раз совершал каждый

5 вредных ошибок с холодильником.
Холодильник создан для того, чтобы сохранять продукты свежими долго. Но насколько эффективно он выполняет свою функцию? Что ж, это всецело и полностью зависит не столько от модели техники, сколько от привычек её владельца. И если вы тоже часто совершаете ошибки из этого списка, то с таким же успехом можно складировать еду просто на балконе!
Когда мы покупаем новую технику, в комплекте к ней всегда идёт инструкция. Которую неплохо было бы прочесть перед началом эксплуатации. Но есть и другие «негласные» правила, о которых производитель нечасто упоминает в мануале. Но несоблюдение их не освобождает от последствий. К примеру, из-за вот этих распространённых ошибок с холодильником продукты портятся гораздо быстрее. А в итоге мы рискуем и деньгами, и здоровьем.
Ошибка №1: хранить сырое мясо и рыбу на верхних полках
Только не на верхнюю полку!
Наиболее типичная и крайне неприятная ошибка. Дело в том, что в упаковке мяса может запросто оказаться дырка, через которую сок и (о, ужас!) кровь будут беспрепятственно растекаться по полке и даже заливать «соседей снизу». Стоит ли говорить, сколько бактерий будут рады таким условиям? А потому правило №1: мясо и рыбу заворачивать дополнительно в пластиковый пакет и хранить исключительно на нижней полке.
Ошибка №2: забивать холодильник до отказа
Много – не всегда хорошо.
Конечно, вид холодильника, который так и готов затрещать по швам, тешит самолюбие и намекает, что жизнь удалась. Но чтобы продукты дольше оставались свежими, им нужна свободная циркуляция воздуха. Чему крайне не способствуют башни сыра и пирамиды из колбас. Вот, почему в переполненном холодильнике часть продуктов всегда приходится выкидывать. Оставляйте больше места – так вы только сэкономите.
Ошибка №3: игнорировать температурный режим
А насколько холодно в вашем холодильнике?
Как часто вы проверяете температуру холодильника? Нет, конечно, он не заболел. Но устраивать проверку время от времени необходимо. Бактерии активно размножаются при температуре выше +5 градусов по Цельсию. А потому важно, чтобы внутри «салона» всегда было 0…+4 градуса, и никак не больше. Для морозильной камеры идеальный показатель должен быть -18 градусов (не выше -6 и не ниже -24). И постарайтесь не держать дверцы открытыми долго в раздумьях, что бы съесть: даже такая мелочь способна существенно выбить устройство из температурной колеи.
Ошибка №4: хранить яйца в дверце холодильника
Большой недочёт дизайнеров?
Один из самых больших и абсурдных парадоксов: с точки зрения эргономики, узкие полки внутри дверцы – идеальное место для яиц. Что и предполагает производитель, услужливо комплектуя дверцы соответствующими накладками. Вот только температура в этой зоне никогда не охлаждается полностью, а в итоге яйца портятся даже до истечения срока годности. Куда целесообразнее хранить их в картонной пачке на одной из нижних полок и поближе к задней стенке.
Ошибка №5: хранить овощи и фрукты «всем скопом» в нижнем пластиковом контейнере
Разделяй и властвуй!
Когда-нибудь задавались вопросом, почему все «витамины» в холодильнике так быстро портятся? На это есть интересный ответ и практическое решение. Дело в том, что совсем как бельё перед стиркой, овощи и фрукты тоже нуждаются в сортировке. Потому что некоторые из них выделяют газ этилен, который заставляет более чувствительных соседей по полке быстрее дозревать, перезревать и портиться. К первым («этиленовым») относятся яблоки, груши, бананы, перец, томаты. Ко вторым (чувствительным к этилену) – сельдерей, большинство салатов, картофель, клубника, авокадо. Так что хранить «бунтарей» и «неженок» в разных контейнерах – хорошая идея.
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