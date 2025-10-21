5 кулинарных секретов, которыми шеф-повара не делятся с кем попало

Одни хозяйки готовят по старинным семейным рецептам, вторые – подписываются на фуд-блогеров, третьи – ходят на различные кулинарные мастер-классы. Как бы там ни было, все мы любим вкусно поесть, а чтобы процесс приготовления еды был максимально быстрым и приятным, используем некоторые хитрости.
Хитрость 1: Мариновка продуктов в соленаде
Далеко не всегда маринад позволяет добиться идеальной нежности и мягкости продукта. А вот соленад действует беспроигрышно. Это вода, в которую добавляют соль, сахар и пряные травы, а затем выдерживают там мясо, птицу или рыбу несколько часов перед приготовлением. По сути, это нечто среднее между маринадом и рассолом, о чем можно догадаться из названия. Вода напитывает волокна продукта, а соль размягчает их, благодаря чему блюдо получается очень сочным и нежным. Что касается трав и специй, то они не только улучшают готовый вкус блюда, но и придают ему волшебный аромат.
На один литр воды вам понадобится полторы столовые ложки соли и пару столовых ложек сахара. Добавками здесь могут выступить розмарин, чеснок и имбирь. Мелкие кусочки хорошо промаринуются за три часа, крупным понадобится около суток. После того, как достанете мясо из соленада, промокните его бумажным полотенцем, чтобы на нем не осталось жидкости.
Хитрость 2: Масло в бутылке с распылителем
Экономный расход масла. / Фото: alloy.ru
В большинстве ПП-рецептов сказано, что готовить нужно на антипригарной сковороде либо с минимальным количеством масла. Так как кисточку использовать не всегда удобно, стоит соорудить кулинарный спрей.
Казалось бы, элементарная вещь, однако с ее помощью можно легко покрыть дно сковороды или форму для выпекания тонким слоем масла. В результате еда не пригорает и готовое блюдо содержит намного меньше калорий, так как присутствует минимальное количество жира. Кстати, можете обрабатывать спреем не только дно посуды, но также мерную ложку, терку или нож, чтобы к ним не приставили различные липкие продукты. А вот распылять масло на раскаленную сковороду не стоит – это огнеопасно. Лучше наносить на холодную.
Хитрость 3: Вместо яиц аквафаба
Аквафаба - это жидкость из-под бобовых. / Фото: otdyhayem.com
Аквафаба представляет собой жидкость, которая остается после варки бобовых, например, фасоли, нута или чечевицы. Также аквафабой называют жидкость из-под консервированного горошка. Она способна взбиваться в хорошую плотную пену, благодаря чему смело может заменить яйца в рецептуре некоторых блюд.
Если вы придерживаетесь правильного питания и стараетесь исключить яйца из своего рациона или их просто не осталось в холодильнике, аквафаба придется как нельзя кстати. С ней можно приготовить безе, суфле, меренгу, зефир, постный майонез. Также она послужит прекрасной альтернативой яйцам при выпечке. Преимуществом аквафабы является низкая калорийность и то, что у нее нет специфического вкуса и запаха, которыми она могла бы «поделиться» с готовым блюдом. Если вы не использовали жидкость сразу, ничего страшного – аквафаба может три-четыре дня храниться в холодильнике.
На заметку: Жидкость можно заморозить в формочках для льда и затем добавлять по несколько кубиков в овощные супы. Таким образом вы сможете повысить их питательность.
Хитрость 4: Винный камень в выпечке
Винный осадок используют в выпечке вместо разрыхлителя
Винный камень представляет собой кристаллический осадок, образовывающийся на стенках бочки, в которой выдерживают вино. У винного камня очень много скрытых «кулинарных» функций. Его можно использовать в качестве разрыхлителя для кондитерских и хлебобулочных изделий, если предварительно измельчить. Учитывая, что покупные разрыхлители иногда содержат углекислый аммоний и могут придавать выпечке аммиачный вкус, винный камень выглядит на их фоне более выигрышно, так как является натуральным продуктом.
Также некоторые повара добавляют его в кремы и муссы как стабилизатор, чтобы он помогал сохранять им нужную форму и консистенцию. Еще один вариант использования винного камня – в глазури, куда его кладут для придания эластичности готовому продукту. А если добавить небольшое количество при взбивании яичного белка, получится крепкая и неопадающая пена.
Хитрость 5: Нестандартный набор кухонных принадлежностей
Сковорода-гриль и термощуп полезны на кухне
Многие думают, что итоговый вкус блюда зависит исключительно от рецепта и кулинарных навыков. На самом деле очень большую роль играют кухонные принадлежности, которые вы используете. Проанализируйте, какие блюда чаще всего появляются в вашем меню – вполне возможно, что пары кастрюль и сковородок уже недостаточно для этих целей. Например, очень полезным девайсом является сковорода-гриль, которая пригодится в процессе приготовления овощей и мяса: блюда, которые на ней готовятся, получаются не такими жирными и калорийными, как на чугунной.
Также стоит задуматься о приобретении термощупа. Этот прибор создан для измерения температуры внутри пирога или стейка, благодаря чему вы можете определить готовность блюда.
Еще несколько кулинарные лайфхаков
Банан ускорит созревание овощей. / Фото: fb.ru
• Если положить кефир в морозилку, то через несколько дней он превратится в нежный творог – нужно лишь положить его в сито и дать воде стечь. В него можно добавить клубнику или укроп с петрушкой для получения более соленого блюда и кушать на завтрак.
• Чтобы пельмени были сочными, в фарш нужно добавлять воду. Еще один вариант – класть в центр каждого пельменя маленький кусочек сливочного масла перед тем, как защипывать тесто.
• Если в магазине вам достались незрелые фрукты или овощи, положите их в темное место вместе с бананами. Они вырабатывают этиленовый газ, который способствует быстрому созреванию, поэтому в компании бананов другие фрукты поспеют буквально за сутки.
• Если вы не любите кусочки лука в еде, а также испытываете ужас лишь от мысли о том, что его придется чистить и резать, используйте вместо овоща луковый порошок. Он придаст блюду необходимый аромат. Кстати, по такому же принципу можно добавлять в еду и чесночный порошок.
