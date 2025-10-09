Лимонная кислота для стирки и при уходе за кожей: способы применения универсального средства

Спектр применения лимонной кислоты обширен. Ее используют не только для усиления или подчеркивания вкуса в кулинарии, консервации овощей. Лимонная кислота обладает очищающими и отбеливающими свойствами. Впрочем, как и лимон. С его помощью можно избавиться от запаха пота, а также смягчить кожу ступней и локтей.
1. Каким блюдам лимонная кислота придаст пикантный вкус
Лимонная кислота оттеняет вкус и аромат варенья из ягод / Фото: glav-dacha.ru
Лимонная кислота не только отличный консервант. Белые гранулы смягчают вкус маринада и придают овощам пикантные нотки. Так, на трехлитровый баллон консервированных помидор добавляют 0,5 чайной ложки «лимонки», огурцов – 1 чайную ложку. Важно – лимонную кислоту в тару кладут после того как овощи пробланшированы, перед самым закатыванием.
Лимонная кислота придаст кислые нотки компоту, а также подчеркнет аромат и вкус варенья из ягод. Только нужно не переборщить с добавкой, иначе можно получить ожог слизистой рта и пищевода. Для пикантности вполне достаточно 0,5 чайной ложки «лимонки» на трехлитровый баллон компота или 1 килограмм ягод для варенья.
Домашний майонез с добавлением лимонной кислоты или сока лимона полезен и вкусен / Фото: cookpad.com
Отличной заправкой для салатов и гарниров станет домашний майонез, в который добавлена лимонная кислота. Для его приготовления понадобится:
- подсолнечное масло – 200 мл;
- яйцо куриное – 1 штука;
- соль – 0,5 чайной ложки;
- сахар – 1 чайная ложка;
- «лимонка» – ¼ чайной ложки.
Подсолнечное масло отправляется на 20 минут в морозильную камеру. Затем к нему добавляется по очереди соль, лимонная кислота и сахар. После всыпания каждого ингредиента, масса взбивается. Последним вбивают яйцо. Для придания воздушности и легкой консистенции майонеза – блендер или миксер опускают, а затем поднимают из емкости.
2. Лимонная кислота даст фору чистящему средству
Лимонная кислота устраняет накипь в чайнике за одно кипячение / Фото: novate.ru
При нагревании водопроводной воды зачастую появляется накипь. Белый налет встречается на дне чайников, в специальном резервуаре утюгов, и даже внутри стиральной машинки. Устранить накипь помогает лимонная кислота.
1. Чайник. Набирается вода. Всыпается 30-50 гр лимонной кислоты. Вода доводится до кипения. Затем жидкость сливается. Чайник внутри хорошо полощется. Снова набирается водой, которая доводится до кипения. Во второй раз «лимонка» в жидкость не добавляется. Вода кипятится для того, чтобы устранить остатки лимонной кислоты.
2. Утюг. В 250 мл воды растворяется 25 гр лимонной кислоты. Жидкость заливается в специальный резервуар утюга. Устанавливается максимальные режим нагрева. После того как утюг начнет издавать специфические звуки, нажимается кнопка подачи пара. Лимонный коктейль должен полностью испарится из резервуара. Затем в него наливается обычная вода. Процедура очистки повторяется.
Лимонной кислотой очищают и стиральную машинку. Но делать это можно не чаще 1 раз в год / Фото: novate.ru
3. Стиральная машина. В резервуар для порошка высыпается 150 гр лимонной кислоты. Запускается цикл стирки на высоких температурах. Вещи в барабан не кладутся. Такой способ очищения от накипи необходимо проводить не чаще 1 раза в год. Первый раз – после 1,5-2 лет эксплуатации.
Вернуть серебряным столовым приборам блеск и сияние поможет лимонная кислота. На 1 литр воды добавляют 30 гр «лимонки». Раствором заливают столовые приборы и доводят до кипения. Затем прополаскивают под проточной водой.
Долька лимона и соль легко справляются с жирным нагаром, образующимся на сковородке / Фото: novate.ru
Иногда во время приготовления пищи что-то идет не так и еда пригорает. Убрать ее с дна кастрюли или сковородки очень трудно. На выручку придет лимон. Но не один, а в компании с пищевой содой. Порошком засыпают дно, сверху выдавливают сок лимона. В результате получается шипящая белая пена. Остается дождаться окончания реакции. Нагар убирается жесткой стороной губки. При необходимости манипуляция с лимонным соком и содой повторяется.
Вернуть вещам первоначальную белизну получится, если их прокипятить с водой, в которую добавлен порезанный лимон. Затем предметы гардероба стираются привычным способом. Эффект отбеливания можно увидеть, если деревянную разделочную доску натереть солью и долькой лимона. Уйдет не только краситель, оставленный продуктами питания, но и неприятный запах. И, конечно же, не обойтись без устранения засоров раковины. В сливное отверстие высыпается сода, выдавливается сок 1 лимона. Такая смесь оставляется минимум на 1 час. Затем включается горячая вода. Она смоет остатки жира и чистящий состав.
3. Как лимон помогает ухаживать за кожей
Лимон помогает справиться с сухой кожей локтей / Фото: quaer.ru
Кожа быстро грубеет на стопах и сгибах локтей. Смягчить ее и придать аккуратный внешний вид поможет лимон. Долькой цитруса периодически протираются участки с загрубевшей кожей. Со временем она станет мягкой. Как вариант, в горячую воду выдавливают сок 1 лимона или добавляют 1 чайную ложку лимонной кислоты. В ванночку опускают ноги на 15-20 минут. Для приготовления скраба смешивают 1 чайную ложку сока лимона, ¼ стакана сахара и 2 столовые ложки растительного масла. Смесь наносят на пятки массажными движениями. Выдерживают 5 минут и смывают.
Лимон приходит на выручку и в непредвиденных ситуациях. Если закончился антиперспирант, то подмышки протираются долькой цитруса. Запах пота не будет беспокоить несколько часов. Спасет сок лимона и в случае, когда ладони окрасились после чистки свеклы. Надо всего лишь протереть их цитрусовой жидкостью. Для усиления эффекта – добавить соль. Необходимо массажными движениями растереть ее вместе с соком лимона по загрязненной поверхности рук.
4. Немного хитрости не помешает
Если с силой покатать лимон по твердой поверхности, то из него получится выжать больше сока / Фото: food-hacks.wonderhowto.com
В качестве эпилога. Смесь из оливкового масла и лимонного сока в пропорции 2:1 – отличное средство для полировки деревянных предметов мебели. Если смешать 1 чайную ложку цитрусовой жидкости с солью так, чтобы получилась кашица, то удастся вывести пятна ржавчины с металлической поверхности. Для этого надо нанести состав на поврежденное место и выждать минут 5-10. При необходимости процедуру повторяют.
Выжать больше сока из лимона поможет простой способ. Цитрус с силой катают по столу. Затем из него выжимают сок. Во время нажатия на лимон происходит разрыв мембран. Они перестают мешать выдавливать ценную жидкость до последней капли.
