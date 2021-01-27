50 мудрых мыслей японского народа

50 японских поговорок, которые будут близки каждому из нас.
- Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу.
- Причину и пластырь можно приклеить где угодно.
- Пировать приходят чужие, горевать — свои.
- Лишняя вещь — лишняя забота.
- Когда легко на сердце — и походка легка.
- Без обыкновенных людей не бывает великих.
- Благодарность помни так же долго, как и обиду.
- Не было случая, чтобы голый что-нибудь потерял.
- Где права сила, там бессильно право.
- Нечестно нажитое впрок не идет.
- Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слезы.
- Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
- Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко.
- Мало быть мужем и женой, надо еще стать друзьями и любовниками, чтобы потом не искать их на стороне.
- Пришла беда — полагайся на себя.
- Бывает, что лист тонет, а камень плывет.
- Легче найти 10 тысяч солдат, чем 1 генерала.
- Любая женщина кажется красивой в темноте, издалека или под бумажным зонтиком.
- Даже путь в тысячу ри начинается с одного шага.
- Подумав — решайся, а решившись — не думай.
- Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник.
- В пути нужен попутчик, в жизни — друг.
- Нет врага опаснее дурака.
- Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего.
- Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует.
- Почитаемый храм узнаешь по воротам.
- Горе, как рваное платье, надо оставлять дома.
- Не бойся немного согнуться — прямее выпрямишься.
- Cемь раз упади — восемь раз поднимись.
- Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.
- Никто не спотыкается, лежа в постели.
- Семь раз проверь, прежде чем усомниться в человеке.
- В дом, где смеются, приходит счастье.
- В улыбающееся лицо стрелу не пускают.
- У кого веселый нрав, тот и сквозь железо пройдет.
- Хорош ли лук — зависит от натягивающей его руки.
- Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как ямочки на щечках.
- Совершенная ваза никогда не выходила из рук плохого мастера.
- Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд и холодное слово — невыносимы.
- Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.
- Быстро — это медленно, но без перерывов.
- Дурной человек старается оправдать свою ошибку, хороший — ее исправить.
- Будь учителем своего сердца — не позволяй сердцу стать твоим учителем.
- Колос зреет — голову клонит; человек богатеет — голову задирает.
- Порой один миг дороже сокровища.
- Пятьдесят сегодня лучше, чем сто завтра.
- Женщина захочет — сквозь скалу пройдет.
- Хороший купец не выкладывает весь товар сразу.
- С тем, кто молчит, держи ухо востро.
- Одна собака залает впустую — остальные подхватят всерьез.
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