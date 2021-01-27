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50 мудрых мыслей японского народа

50 мудрых мыслей японского народа
Японцы известны нам своими необычными традициями и странными вкусами, но народная мудрость, проверенная веками, понятна всем и применима в любой стране.
 

50 японских поговорок, которые будут близки каждому из нас.

  1. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу.

  2. Причину и пластырь можно приклеить где угодно.

  3. Пировать приходят чужие, горевать — свои.

  4. Лишняя вещь — лишняя забота.

  5. Когда легко на сердце — и походка легка.

  6. Без обыкновенных людей не бывает великих.

  7. Благодарность помни так же долго, как и обиду.

  8. Не было случая, чтобы голый что-нибудь потерял.

  9. Где права сила, там бессильно право.

  10. Нечестно нажитое впрок не идет.

  11. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слезы.

  12. Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.

  13. Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко.

  14. Мало быть мужем и женой, надо еще стать друзьями и любовниками, чтобы потом не искать их на стороне.

  15. Пришла беда — полагайся на себя.

  16. Бывает, что лист тонет, а камень плывет.

  17. Легче найти 10 тысяч солдат, чем 1 генерала.

  18. Любая женщина кажется красивой в темноте, издалека или под бумажным зонтиком.

  19. Даже путь в тысячу ри начинается с одного шага.

  20. Подумав — решайся, а решившись — не думай.

  21. Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник.

  22. В пути нужен попутчик, в жизни — друг.

  23. Нет врага опаснее дурака.

  24. Не задерживай уходящего, не прогоняй пришедшего.

  25. Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует.


50 мудрых мыслей японского народа

  1. Почитаемый храм узнаешь по воротам.

  2. Горе, как рваное платье, надо оставлять дома.

  3. Не бойся немного согнуться — прямее выпрямишься.

  4. Cемь раз упади — восемь раз поднимись.

  5. Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.

  6. Никто не спотыкается, лежа в постели.

  7. Семь раз проверь, прежде чем усомниться в человеке.

  8. В дом, где смеются, приходит счастье.

  9. В улыбающееся лицо стрелу не пускают.

  10. У кого веселый нрав, тот и сквозь железо пройдет.

  11. Хорош ли лук — зависит от натягивающей его руки.

  12. Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как ямочки на щечках.

  13. Совершенная ваза никогда не выходила из рук плохого мастера.

  14. Холодный чай и холодный рис терпимы, но холодный взгляд и холодное слово — невыносимы.

  15. Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если ее решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно.

  16. Быстро — это медленно, но без перерывов.

  17. Дурной человек старается оправдать свою ошибку, хороший — ее исправить.

  18. Будь учителем своего сердца — не позволяй сердцу стать твоим учителем.

  19. Колос зреет — голову клонит; человек богатеет — голову задирает.

  20. Порой один миг дороже сокровища.

  21. Пятьдесят сегодня лучше, чем сто завтра.

  22. Женщина захочет — сквозь скалу пройдет.

  23. Хороший купец не выкладывает весь товар сразу.

  24. С тем, кто молчит, держи ухо востро.

  25. Одна собака залает впустую — остальные подхватят всерьез.




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