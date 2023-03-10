В Лондоне открывается первый «голый» ресторан, в котором можно будет «вернуться к истокам»

Вероятно, именно этот пробел и хотели восполнить основатели нового передвижного ресторана Bunyadi, который в этом году будет работать в Лондоне на протяжении трёх летних месяцев. Фактрум рассказывает подробности.









Источник изображений: Independent.co.uk





«Добро пожаловать в мир, свободный от телефонов, электрического света и даже одежды, — говорится на сайте







Название ресторана Bunyadi переводится с хинди как «естественность». Здесь, кстати, говоря, будут отдельные секции для тех, кто готов полностью раздеться и для тех, кто на такой подвиг пока не может решиться. Естественно, при входе в ресторан будет предусмотрена отдельная раздевалка.



«Мы очень



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Подписаться на мой Instagram «Добро пожаловать в мир, свободный от телефонов, электрического света и даже одежды, — говорится на сайте ресторана . — Вернитесь к истокам, где всё было свежим, где никто не знал ловушек современной жизни».Название ресторана Bunyadi переводится с хинди как «естественность». Здесь, кстати, говоря, будут отдельные секции для тех, кто готов полностью раздеться и для тех, кто на такой подвиг пока не может решиться. Естественно, при входе в ресторан будет предусмотрена отдельная раздевалка.«Мы очень старались создать пространство, где каждый посетитель будет чувствовать себя комфортно и где всё подчёркивает естественность. Мы использовали бамбуковые перегородки и свечи, чтобы соединить ощущение первобытности и такт».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: