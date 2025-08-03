К «Новому будущему»: Саудовская Аравия представила эталон фантастической жизни и отдыха

Совет директоров NEOM представил амбициозный мегапроект строительства эксклюзивных отельных комплексов и бутик-отелей на территории северо-западного региона страны у египетской и иорданской границ (в рамках реализации Национальной программы «Видение Саудовской Аравии 2030»). Имея в своем распоряжении более 500 млн долларов, NEOM старается поднять туристическую индустрию на невиданную высоту, разрабатывая и воплощая в жизнь проекты, которые привлекают фантастической красотой, устойчивостью и внедрением инновационных технологий, чтобы наконец избавиться от нефтяной зависимости.
Главные идеи NEOM
NEOM – ускоритель прогресса человечества, нацеленного на «Новое будущее». | Фото: eyeopeningtruth.com.
За последнее время Комитет NEOM, представляющий собой одно из направлений Национального проекта «Видение Саудовской Аравии 2030», инициированного наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, активизировал свою деятельность. Только в последние месяцы представлено 13 проектов в категории «гостиничные услуги», что говорит о большом толчке в сфере гостеприимства амбициозного проекта, запущенного в 2017 году руководством Саудовской Аравии. Программа, охватывающая территорию северо-западной части страны, граничащую с Египтом и Иорданией.
Пустынный регион на северо-западе Саудовской Аравии и частично на берегу Красного моря застраивается с нуля (концепты NEOM).
По сути, NEOM (что в переводе означает «Новое будущее») – это развивающийся с нуля регион, площадь которого равен 10 Гонконгам, ориентированный на развитие туристической индустрии. Преследуя высокие идеи, нацеленные на то, чтобы отойти от нефтяного бизнеса, (он же не может быть вечным), государство не жалеет средств и делает все возможное, чтобы привлечь масштабные инвестиции, обещая золотые горы инвесторам, которых, кстати, совсем немало.
Все проекты NEOM нацелены на создание процветающих городов, ультрасовременных туристических/курортных комплексов и переосмысление охраны окружающей среды (концепты NEOM).
Стоит отметить, что NEOM будет включать в себя максимально взаимосвязанные города, транспортные узлы, предприятия, научно-исследовательские центры, спортивные и развлекательные центры и, конечно же, туристические объекты. В качестве центра инноваций предприниматели, бизнес-лидеры и компании региона планируют проводить исследования, инкубировать бизнес-идеи, внедрять новые технологии, строить экспериментальные предприятия, нацеленные на создание инновационных материалов и разработку ультрасовременных систем, способствующих устойчивости архитектуры и сохранности окружающей среды.
Некоторые проекты уже активно реализовываются, так что в скором будущем мир сможет оценить эталон фантастической жизни и отдыха.
По сведениям редакции Novate.ru, в распоряжении NEOM уже сейчас имеется около полутриллиона долларов, которые активно осваиваются и не только на бумаге. Некоторые проекты начали реализовывать, другие только анонсируются с представлением впечатляющих цифровых визуализаций, третьи – еще на стадии разработки и только запущен процесс регистрации новых брендов и товарных знаков. «Цель товарного знака для каждого из них ориентирован на гостиничные услуги, бронирование временного жилья и ряда других услуг, связанных с гостеприимством», – отмечают представители Ведомства по патентам и товарным знакам. А пока мир не перестает удивляться тому, как в скором времени пустынная территория, охватывающая горный массив и побережье Красного моря, осваивается с нуля, мы подобрали 3 самых ярких проекта, представленных NEOM буквально за последний месяц.
1. «Новое будущее»: горный курорт Leyja
В структуру горного курорта Leyja войдут три бутик-отеля, спроектированные ведущими мировыми архитекторами (рендеринг курорта Leyja). | Фото: killadesign.com.
Каждый бутик-отель будет иметь неповторимый вид, но все они органично дополнят окружающий ландшафт (рендеринг курорта Leyja).
Горный курорт Лейджа, входящий в Программу развития региона NEOM, обещает стать одним из самых амбициозных отельных комплексов, когда-либо созданных на планете. И это неудивительно, ведь Саудовская Аравия поставила перед собой цель построить отель такого масштаба, привлекательности и роскоши, чтобы путешественники со всего мира приезжали посмотреть на него. При этом устроители обещают превзойти дубайские курорты Atlantis, исторические отели The Plaza (Нью-Йорк) и Лас-Вегас-Стрип.
В состав курорта входит иммерсивный оздоровительный ретрит, удивляющий высокотехнологичным отражающим фасадом (рендеринг курорта Leyja).
Гости любого из отелей получат уникальный опыт и незабываемые впечатления (рендеринг курорта Leyja).
Справка: Курорт Leyja предусматривает строительство трех бутик-отелей, состоящих всего из 40 номеров каждый, которые в ближайшее время появятся в горной местности недалеко от залива Акаба. Проектирование и строительство отдано под руководство бренда Human Connection Habitas, который станет главным туроператором, обещающим «раздвинуть границы и сделать то, что никогда не делалось раньше». В дальнейшем NEOM планирует создавать собственные бренды и продвигать их на мировом туристическом рынке.
3. NEOM: многофункциональный комплекс Epicon
Многофункциональный комплекс Epicon предусматривает строительство объектов гостеприимства и элитной жилой недвижимости на берегу Красного моря (рендеринг NEOM). | Фото: prnewswire.com.
Проект Epicon устанавливает новые стандарты гостеприимства и архитектуры (рендеринг NEOM).
На берегу Красного моря, точнее сказать залива Акаба, планируется реализация удивительного во всех отношениях проекта Epicon, нацеленного на то, чтобы поднять стандарты гостеприимства, архитектуры и дизайна на совершенно новый уровень. Две удивительные высотки высотой 225 и 275 метров, возвышающиеся на фоне «лунного» ландшафта, больше напоминают невероятный мираж, нежели архитектурное творение. Проект предусматривает открытие отеля экстра-класса с роскошными номерами и 14 изысканных резиденций, которые состоят из Люксов и апартаментов. Рядом с отелем планируется строительство курортной зоны под таким же название (Epicon), где постараются создать максимально спокойную и комфортную атмосферу для отдыха посетителей, которым будут доступны 120 фешенебельных номеров и 45 уединенных пляжных бунгало.
Epicon – идеальное место как для незабываемого отдыха, так и для проживания и даже реализации бизнес-идей (рендеринг NEOM). | Фото: parametric-architecture.com.
На территории комплекса Epicon имеются и шикарные резиденции, интегрированные в пустынное побережье залива Акаба (рендеринг NEOM). | Фото: parametric-architecture.com.
Амбициозный проект Epicon задумывался как ворота в будущее, предлагающие отвлечься от суеты/стрессов повседневной жизни, погружаясь в безмятежную остановку, наполненную роскошью. Пляжный клуб, индивидуальные оздоровительные процедуры в СПА-комплексе, полное погружение в природное окружение, занятие активными видами спорта (преимущественно водными), вкуснейшие блюда в роскошных ресторанах, где даже самых привередливых гурманов смогут удивить кулинарными изысками – все это непременно порадует постояльцев и жильцов апартаментов.
4. NEOM: эксклюзивный курорт Siranna
Каменные колоны, поднимающиеся из-под земли, – это не что иное, как эксклюзивный отель Siranna (рендеринг NEOM).
Буквально на днях Совет директоров NEOM представил новый проект строительства эксклюзивного курортного комплекса под названием Siranna. Это один из самых продвинутых в плане устойчивых технологий объект, призванный продемонстрировать как разумное проектирование и инновационные технологии помогают организовывать комфортное и роскошное пространство, поднимающее на новый уровень не только туристическую индустрию, но и сам стиль жизни.
Главным принципом, лежащим в основе проекта Siranna, является обеспечение минимального вмешательства в природу и сохранение окружающего ландшафта (рендеринг NEOM).
При этом отельный комплекс Siranna станет одним из самых впечатляющих архитектурных шедевров, напоминающий фантастический замок, в прямом смысле слова выросший из горного массива. Расположенный в ложбине между двумя отвесными скалами и омываемый водами Красного моря, взметнувшийся ввысь отель, производит ошеломляющее впечатление уже на подступах к нему. Гости на катере или яхте, обогнув мыс, в скором времени увидят поистине сюрреалистичную структуру, мастерски интегрированную в скалистый склон пустынной горной гряды.
Siranna рассчитана на 65 номеров и 35 роскошных резиденций, обещающих первоклассные курортные удобства, от пляжных клубов до СПА-салонов и оздоровительных центров (рендеринг NEOM). |Фото: yankodesign.com.
Из каждого уголка отеля открывается панорамный вид на Красное море и многоуровневый дизайн сюрреалистичной структуры (рендеринг Siranna, NEOM). |Фото: yankodesign.com.
Многоуровневый дизайн отеля, вдохновленный архитектурой древнего мира и окружающей природой, представляет собой могучие шестиугольные колонны, возвышающиеся над прибрежным ландшафтом и водами небольшого залива, имеет поистине потустороннюю энергетику. Она усиливается от уровня к уровню, от зеленой террасы к бассейнам инфинити, предлагая отдыхающим и владельцам жилых апартаментов максимальное умиротворение и захватывающие дух приключения, если они решаться подключиться к активному отдыху, конечно же. И это, не говоря о нереальной красоте архитектурного комплекса и умопомрачительных видах, которые оценят как эстеты, так и избалованные роскошью гости.
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