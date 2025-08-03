К «Новому будущему»: Саудовская Аравия представила эталон фантастической жизни и отдыха

Главные идеи NEOM

NEOM – ускоритель прогресса человечества, нацеленного на «Новое будущее». | Фото: eyeopeningtruth.com.

Пустынный регион на северо-западе Саудовской Аравии и частично на берегу Красного моря застраивается с нуля (концепты NEOM).

Все проекты NEOM нацелены на создание процветающих городов, ультрасовременных туристических/курортных комплексов и переосмысление охраны окружающей среды (концепты NEOM).

Некоторые проекты уже активно реализовываются, так что в скором будущем мир сможет оценить эталон фантастической жизни и отдыха.

1. «Новое будущее»: горный курорт Leyja

В структуру горного курорта Leyja войдут три бутик-отеля, спроектированные ведущими мировыми архитекторами (рендеринг курорта Leyja). | Фото: killadesign.com.

Каждый бутик-отель будет иметь неповторимый вид, но все они органично дополнят окружающий ландшафт (рендеринг курорта Leyja).

В состав курорта входит иммерсивный оздоровительный ретрит, удивляющий высокотехнологичным отражающим фасадом (рендеринг курорта Leyja).

Гости любого из отелей получат уникальный опыт и незабываемые впечатления (рендеринг курорта Leyja).

3. NEOM: многофункциональный комплекс Epicon

Многофункциональный комплекс Epicon предусматривает строительство объектов гостеприимства и элитной жилой недвижимости на берегу Красного моря (рендеринг NEOM). | Фото: prnewswire.com.

Проект Epicon устанавливает новые стандарты гостеприимства и архитектуры (рендеринг NEOM).

Epicon – идеальное место как для незабываемого отдыха, так и для проживания и даже реализации бизнес-идей (рендеринг NEOM). | Фото: parametric-architecture.com.

На территории комплекса Epicon имеются и шикарные резиденции, интегрированные в пустынное побережье залива Акаба (рендеринг NEOM). | Фото: parametric-architecture.com.

4. NEOM: эксклюзивный курорт Siranna

Каменные колоны, поднимающиеся из-под земли, – это не что иное, как эксклюзивный отель Siranna (рендеринг NEOM).

Главным принципом, лежащим в основе проекта Siranna, является обеспечение минимального вмешательства в природу и сохранение окружающего ландшафта (рендеринг NEOM).

Siranna рассчитана на 65 номеров и 35 роскошных резиденций, обещающих первоклассные курортные удобства, от пляжных клубов до СПА-салонов и оздоровительных центров (рендеринг NEOM). |Фото: yankodesign.com.

Из каждого уголка отеля открывается панорамный вид на Красное море и многоуровневый дизайн сюрреалистичной структуры (рендеринг Siranna, NEOM). |Фото: yankodesign.com.