5 предметов, которые было стыдно покупать в магазинах в советское время

Для советских граждан мнение окружающих имело огромное значение. Иногда доходило даже до того, что люди испытывали стыд и неловкость при покупке банальных вещей. Novate.ru рассказывает некоторых предметах, за приобретение которых соседи могли распустить о человеке неприятные слухи.
1. Алкоголь
В Советском Союзе несколько раз пытались вводить сухой закон, но ни одна попытка не увенчалась успехом. В итоге в стране вырубили огромное количество виноградников, подняли цены на алкоголь, а сахар и вовсе был в дефиците. В то же время в народе появился еще один стереотип, касательно людей, которые покупали алкоголь – соседи могли смело назвать их пьяницами. Даже если человек покупал спиртное на праздник, стоило лишь попасться на глаза кому-то из знакомых, как по двору сразу начинали расползаться слухи. И если мужчинам могли простить «такое поведение», то с женщинами дело обстояло гораздо хуже. Считалось, что девушка может выпить только вина, а вот пиво и водка для нее были табу – эти напитки называли исключительно мужскими.
2. Средства личной гигиены
Советские тампоны. / Фото: pikabu.ru
В советское время женщинам приходилось несладко. Особенно это касалось средств личной гигиены, которых долгие годы попросту не было в стране. Девушкам приходилось использовать марлю и вату, шить самодельные прокладки. Когда о таком слышат современные барышни, они приходят в ужас, потому что сейчас магазины переполнены разнообразными средствами, предназначенными для периода менструаций.
Но у советских девушек таких привилегий не было. Первые прокладки, которые появились в СССР, были прибалтийского производства, и назывались «Гигиенические пакеты» или «Средства гигиенические женские». Но спрос на них был только в крупных городах, где женщины спокойно могли купить упаковку, не переживая, что встретят на кассе свою соседку. А вот жительницы провинции очень боялись огласки, поэтому предпочитали обходить стороной долгожданный продукт и пользоваться старыми проверенными средствами.
Все деликатные темы, в частности, половое воспитание обходили стороной. Более того, девушкам специально внушали, что ежемесячное недомогание нужно скрывать и пресекать на корню все возможные разговоры о нем. Его воспринимали как что-то недостойное. К счастью, теперь женщины знают, что это рядовое событие, которого не нужно стыдиться.
3. Лекарства от геморроя и венерических заболеваний
Свечи от геморроя. / Фото: irecommend.ru
Болеть в Советском Союзе было не принято, особенно если речь шла о венерических заболеваниях. Сразу срабатывал стереотип, что если человеку поставили подобный диагноз, значит, он ведет разгульный образ жизни. Гадать, как на такие «факты» реагировало общество, не приходится – подобное порицалось и долго обсуждалось. Хуже всего было то, что больного ставили на учет и обязательно составляли список людей, с которыми он контактировал. Соответственно, болезнь сразу предавалась огласке и начинали ходить различные слухи. Именно поэтому люди откладывали поход к доктору на самый крайний случай, предпочитая лечиться самостоятельно.
В случае с геморроем обходились народными средствами. Если же все-таки доходили до аптеки, то заказывали у фармацевта исключительно вазелин или гепариновую мазь, чтобы никто не догадался об истинном характере заболевания. Впрочем, те же свечи и мази от геморроя стыдно брать и сейчас – сказывается воспитание родителей, которые жили в СССР.
4. Нижнее белье
Так выглядели советские комбинации. / Фото: darudar.org
Современные мужчины смело могут преподнести своей возлюбленной нижнее белье на праздник, если знают ее параметры и предпочтения. В Советском Союзе подобный подарок был бы как минимум странным и как максимум неуместным. Интимные темы никогда не выносились за пределы спальни, как будто половой жизни у супругов и не было. Мужчины очень стеснялись не только сами покупать белье для своей жены, но и помогать ей определиться с комбинацией или бюстгальтером.
В одной из своих статей историк Максим Рудонский привел пример своего знакомого, который в качестве подарка для жены выбрал нижнее белье. Но так как самыми лучшими считались трусики, бюстгальтеры и комбинации, которые производились за границей, мужчина мог достать нужную вещь только через спекулянта: «Мы встретились поздно ночью за гаражами, чтобы нас никто не увидел. Я должен был быстр выбрать в сумке с товаром белье, которое понравилось бы жене, но в темноте даже размеры толком не получалось разобрать. Я схватил первую комбинацию, которая попалась под руку, в надежде, что все-таки угадал».
5. Туалетная бумага
Туалетная бумага была в дефиците. / Фото: torgantik.ru
Сейчас туалетная бумага – необходимая вещь, без которой мы не представляем свою гигиену. Однако так было не всегда. В СССР к ней относились с предубеждением – в то время люди не могли понять, зачем тратить деньги на вещь, которую потом выбросишь. Вот так туалетная бумага стала не предметом первой необходимости ,а роскошью. Вместо нее люди предпочитали использовать старые газеты. Нарезали их на кусочки необходимого размера и складывали стопкой.
На полках магазинов туалетную бумагу можно было найти уже в 60-х годах. И та вещь, от которой так долго отказывались, стала невероятно популярной, что впоследствии привело к дефициту. Люди старались покупать сразу много рулонов, чтобы из-за нехватки товара не приходилось снова пользоваться газетами. Однако был один нюанс – подобную покупку нельзя было спрятать в авоську, а полиэтиленовых пакетов, скрывающих приобретенный товар, тогда не было. Единственным возможным вариантом было нанизать рулоны на веревку и вешать ее на грудь наподобие ожерелья.
К счастью, технический прогресс не стоит на месте и сегодня у нас гораздо больше возможностей, чем у наших родителей, бабушек и дедушек. Мы можем, не стесняясь, покупать прокладки, записываться на прием к врачу и брать с полки супермаркета бутылку вина, даже если вокруг много людей. Но самое главное – мы осознали, что личное мнение гораздо важнее соседского, и ориентироваться на точку зрения общества стоит в последнюю очередь.
