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Быстрее некуда: Как почистить варёное яйцо за 5 секунд


Нет времени объяснять, гости на пороге!

Нет времени объяснять, гости на пороге!

 

Незваный гость – хуже сами знаете кого. Но если друзья или родственники (внезапно) уже на пороге, а дома из готового – только бутерброды, попробуйте хоть салат на быструю руку сообразить. А какой в наших широтах салат без варёных яиц? Правильно, невкусный. Но чтобы не тратить драгоценные минуты на лишнее, узнайте, как почистить яйцо буквально на 5 секунд. И успеете всё вовремя.


Гости на пороге, 15 минут до опоздания на работу, просто лень – найдётся масса причин, почему не стоит тратить время на чистку варёных яиц. А потому узнайте и опробуйте на практике до безобразия простой кухонный лайфхак: как очистить яйца от скорлупы буквально за 5 секунд.

Шаг 1


Воды должно быть немного: 2-3 сантиметра

Воды должно быть немного: 2-3 сантиметра

 

Возьмите стеклянный стакан или небольшую бутылку, наполните водой буквально на 2-3 сантиметра.

Шаг 2


Держите ёмкость, как на фото

Держите ёмкость, как на фото

 

Положите сваренное вкрутую (и слегка охлаждённое) яйцо в ёмкость. Закройте край рукой или крышкой (если используете бутылку) и переверните горизонтально, как на фото.

Шаг 3


Хорошенько потрясите

Хорошенько потрясите

 

В течение нескольких секунд хорошенько встряхивайте ёмкость, при этом слегка прокручивая её.

Шаг 4


Результат

Результат

 

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Быстрее некуда: Как почистить варёное яйцо за 5 секунд

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Быстрее некуда: Как почистить варёное яйцо за 5 секундПодписаться на мой Instagram
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