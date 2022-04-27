Быстрее некуда: Как почистить варёное яйцо за 5 секунд

Нет времени объяснять, гости на пороге!
Незваный гость – хуже сами знаете кого. Но если друзья или родственники (внезапно) уже на пороге, а дома из готового – только бутерброды, попробуйте хоть салат на быструю руку сообразить. А какой в наших широтах салат без варёных яиц? Правильно, невкусный. Но чтобы не тратить драгоценные минуты на лишнее, узнайте, как почистить яйцо буквально на 5 секунд. И успеете всё вовремя.
Гости на пороге, 15 минут до опоздания на работу, просто лень – найдётся масса причин, почему не стоит тратить время на чистку варёных яиц. А потому узнайте и опробуйте на практике до безобразия простой кухонный лайфхак: как очистить яйца от скорлупы буквально за 5 секунд.
Шаг 1
Воды должно быть немного: 2-3 сантиметра
Возьмите стеклянный стакан или небольшую бутылку, наполните водой буквально на 2-3 сантиметра.
Шаг 2
Держите ёмкость, как на фото
Положите сваренное вкрутую (и слегка охлаждённое) яйцо в ёмкость. Закройте край рукой или крышкой (если используете бутылку) и переверните горизонтально, как на фото.
Шаг 3
Хорошенько потрясите
В течение нескольких секунд хорошенько встряхивайте ёмкость, при этом слегка прокручивая её.
Шаг 4
Результат
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