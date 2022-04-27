Быстрее некуда: Как почистить варёное яйцо за 5 секунд

С нами не соскучишься!





Нет времени объяснять, гости на пороге!





Незваный гость – хуже сами знаете кого. Но если друзья или родственники (внезапно) уже на пороге, а дома из готового – только бутерброды, попробуйте хоть салат на быструю руку сообразить



Незваный гость – хуже сами знаете кого. Но если друзья или родственники (внезапно) уже на пороге, а дома из готового – только бутерброды, попробуйте хоть салат на быструю руку сообразить . А какой в наших широтах салат без варёных яиц? Правильно, невкусный. Но чтобы не тратить драгоценные минуты на лишнее, узнайте, как почистить яйцо буквально на 5 секунд. И успеете всё вовремя.

Шаг 1

Воды должно быть немного: 2-3 сантиметра

Шаг 2

Держите ёмкость, как на фото

Шаг 3

Хорошенько потрясите

Шаг 4

Результат