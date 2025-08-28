5 мест на планете, которые стали популярными после того, как их покинула жизнь

Почти в любом уголке Земли можно найти заброшенные объекты, в которых когда-то теплилась или даже бурлила жизнь. Однако судьба таких мест может быть различной: если одни так и остаются всеми забытыми и медленно исчезают с лица земли, то другие наоборот, получают доселе недоступный для них статус туристический достопримечательности и проживают вторую жизнь.
1. Колманскоп (Намибия)
Город-призрак, который раньше был алмазным прииском. /Фото: wikipedia.org
История появления города Колманскопа весьма стремительная и настолько же неожиданная. А начинается она в 1908 году, когда немецкими поселенцами была проведена попытка провести через пустыню Намиб железнодорожные пути, которые должны были соединить побережье и местный город Китмансхупом. Так, во время работ один из сотрудников по имени Захарий Левала обнаружил в песке неогранённый алмаз и показал его своему начальнику. Новость о драгоценном камне быстро разлетелась по немецкой колонии, что спровоцировало появление сотен кладоискателей.
Город, который появился на волне алмазного бума. /Фото: sworld.co.uk, terra-z.com
Стоит отметить, что появление алмазов на поверхности считается очень редким явлением, однако местная легенда, связанная с этим местом, рассказывает, что в Колманскопе даже во время прогулки по ночной пустыне можно было без труда подбирать с песка камни, которые сверкали в лунном свете. Для того, чтобы проводить добычу централизованно, и был построен город, получивший название Колманскоп.
Некогда процветающий алмазный город. /Фото: orangesmile.com
По информации редакции Novate.ru, в годы расцвета алмазного бума город насчитывал более 1200 жителей. Вот только закончилась эта «драгоценная» сказка довольно быстро. Всё дело в том, что практически сразу после окончания Первой мировой войны экономический кризис значительно снизил цены на алмазы, а южнее Колманскопа были открыты более богатые месторождения. Всё это привело к тому, что город быстро утратил свою популярность, и всего через полвека после находки первого алмаза Захарием Левалой последние шахтёры со своими семьями покинули свои дома.
История города была яркой, но недолгой. /Фото: livejournal.com
Однако несмотря на то, что Колманскоп превратился в город-призрак, его жизнь не закончилась насовсем. Так, деревянные дома, хоть и были заброшены, а в условиях пустыни не поддавались гниению. Кроме того, уже спустя несколько лет песок быстро стал заполнять здания через открытые окна и двери. Всё это привело к тому, что Колманскоп привлёк интерес туристов и быстро стал местной достопримечательностью, куда приезжают посмотреть на засыпанные песком, но хорошо сохранившиеся дома, особняки, бальные залы, театры и больницы.
2. Станция радиоразведки Тойфельсберг (Германия)
Символ Холодной войны в Германии. /Фото: enjourney.ru
По территории Европы разбросано множество объектов, которые впору назвать символами Холодной войны. Есть такие и в Германии, например, заброшенный радиолокационный пост, расположенный недалеко от Берлина в Германии. Построена эта станция радиоразведки, получившая название Тойфельсберг, была в 1963 году по инициативе Агентства национальной безопасности США. Официальное назначение объекта определялось как перехват якобы военных и дипломатических сообщений социалистического лагеря. Вот только сохранившиеся свидетельства об этой станции довольно расплывчаты, поэтому точный её функционал остаётся неизвестным.
Вид на станцию в годы эксплуатации. /Фото: drive2.ru
Не меньший интерес представляет и холм, на котором расположилась станция и от которого она своё имя получила. Немецкое слово Тойфельсберг переводится на русский язык как «Чертова гора». Холм является самой высокой точкой немецкой столицы, причём фактически он представляет собой огромное скопление того, что осталось от разрушенных в года Второй мировой войны городских сооружений, а свалены они были на военное училище Третьего рейха, которое так и осталось нетронутым под тоннами обломков.
Заброшенный футуристический объект стал популярным среди туристов. /Фото: livejournal.com
По прямому назначению станция радиоразведки, как и большинство объектов времён Холодной войны, перестала эксплуатироваться в 1991 году. И с тех пор на протяжении многих лет объект, отличающийся примечательным видом, кочевал от одного владельца к другому, и каждый из них хотел воплотить в жизнь на этой территории амбициозные планы по созданию под сводом куполообразных обтекателей то отеля, то музея. Вот только ни один из концептов билета в жизнь он так и не получил. Впрочем, популярность ранее абсолютно секретного места от его заброшенного вида только возросла. К слову, официально объект закрыт для посещения, но сталкеров и просто туристов это не останавливает.
3. Бостонский Лонг-Айленд (США)
Остров, который так и не смогли заселить. /Фото: factroom.ru
В отличие от острова, который имеет аналогичное название и находится в Нью-Йорке, Бостонский Лонг-Айленд обитаемым был сравнительно недолго. Клочок земли площадью примерно в три квадратных километров расположен в Бостонской гавани и был колонизирован ещё в 17 столетии. С тех пор там пытались реализовать множество проектов по заселению, вот только все они закончились неудачей.
Бостонская гавань в годы английской колонизации. /Фото: picryl.com
На скалистых берегах и заросших холмах сегодня можно найти не одно свидетельство тех нереализованных задумок: там остались заброшенный военный форт, несколько пустых больниц, кладбище с не до конца понятно, чьими могилами. Официально история бостонского Лонг-Айленда началась в 1675 году, когда британские поселенцы переселили сотни индейцев на острова в гавани, оставив их там фактически на произвол судьбы. В результате зимой 1675–1676 годов многие из них погибли от голода. После этого остров пытались заселить ещё несколько раз, но безуспешно.
Постройки на бостонском Лонг-Айленд. /Фото: wikipedia.org
Довольно известный ныне эпизод в истории этого места связан с событиями Второй мировой войны, когда в рамках операции американских спецслужб под названием «Скрепка» на Лонг-Айленд тайно были перевезены учёные Третьего рейха. Но и там они пробыли сравнительно недолго. Последней попыткой заселения было размещение там приюта для бездомных Бостона, однако по невыясненным достоверно причинам его поспешно закрыли в 2014 году.
Бостонский Лонг-Айленд, современный вид. /Фото: factroom.ru
В результате по соображениям безопасности мэр Бостона Мартин Дж. Уолш принял решение закрыть мост, который ведёт на местный на Лонг-Айленд, а также перевезти всех жителей, которые там на тот момент находились, на материк, что в очередной раз превратило остров в город-призрак. Впрочем, такая прерывистая история только добавляет объекту таинственности, поэтому любители конспирологии продолжают активно интересоваться ним.
4. Заброшенная линия парижской железной дороги (Франция)
Тот случай, когда в забытьи железная дорога стала только красивее. /Фото: img.day.az
В 1841 году Париж подхватил всемирную волну строительства железнодорожного транспорта. Кроме того, накануне был закончен проект крупного фортификационного объекта вокруг французской столицы, поэтому военным требовалось разработать логистическую систему, которая доставляла бы войска и припасы из центра города к построенной крепости.
Карта парижских железных дорог того времени. /Фото: fishki.net
Правда, практически сразу идея построит железную дорогу стала получать препятствия. Так, из-за трудного финансового положения заказчик обратился за помощью одновременно к нескольким частным компаниям. В результате система железной дороги не могла быть централизована и систематизирована в управлении и обслуживании: каждая линия оставалась под патронажем конкретной компании, тем более что линии нигде между собой не пересекались. Поэтому пассажирам с окраин приходилось делать целый крюк: вначале ехать в центр Парижа, потом пересесть на другой поезд и доезжать снова на окраину.
Некогда популярная железная дорога сегодня заброшена. /Фото: fishki.net
Решением проблемы стало создание Petite сeinture, или Малого пояса, которая образует круг только по периметру укреплённого периметра города, соединяя при этом другие железные дороги. Эффективность такой системы была потрясающей - ею успешно пользовались почти столетие как одним из основных средств передвижения во французской столице. Однако всё имеет свойство заканчиваться, поэтому к 1934 году линия оказалась практически заброшенной.
Один из заброшенных туннелей Малого пояса Парижа. /Фото: livejournal.com
В течение долгих лет заброшенный Малый пояс оставался почти нетронутым, зарос мхом и плющом, причём настолько, что даже не все местные жители в принципе в курсе о его существовании. А вот за пределами Франции забытая железная дорога очень популярна и среди путешественников, и в рядах обывателей, которые просто любят красивые изображения. А практически 32 километра железной дороги, несколько туннелей и мостов, скрытых в гуще городской застройки и медленно сдававшихся под натиском природы составляют действительно красивейшие пейзажи.
5. Голландский остров (США)
Остров, который остаётся жив даже после смерти. /Фото: kudatotam.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что так называется несколько объектов. Но вот славу на весь мир получил небольшой островок в штате Мэриленд, оказавшийся посреди Чесапикского залива. В годы своего расцвета он имел почти восемь километров в длину и был домом для практически четырёхсот человек. Основной массой жителей острова были рыбаками и члены их семей, а обеспечивали себя, занимаясь соответствующим промыслом, из вод Чесапикского залива.
Одно из последних фото ещё живого острова. /Фото: free-eyes.com
Однако в конце концов история этого места стала заканчиваться из-за того же моря, которое ранее давало жизнь, а теперь стало её забирать. Всё дело в том, что береговую линию Голландского острова активно размывали волны, что приводило к постепенному уменьшению площади восьмикилометрового клочка земли. Тем более, что, равно как и большинство других острова в Чесапикском заливе, этот также в основном состоит из ила и глины и не имеет скалистого фундамента.
Люди успели запечатлеть гибель последнего дома острова. /Фото: free-eyes.com
В итоге жить на острове стало просто невозможно, и последние жители покинули его в 1922 году, оставив всё имущество и здания на откуп силам природы. И последняя почти справилась с этим: долгие годы над водой оставался один-единственный дом на Голландском острове пережил, который даже на протяжении 15 лет отставной министр активно пытался сохранению двухэтажное здание викторианской эпохи. Однако против времени и природы нет средства, поэтому и этот дом рухнул в 2010 году. Самое поразительное в том, что фото этого самого последнего здания разлетаются сегодня по сети, оставаясь мрачным напоминанием о месте, которого больше нет.
