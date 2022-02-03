Легенды 1980-х: Из-за чего одна из самых ярких звезд эстрады Катя Семенова бросила сцену

Звезда эстрады 1980-х гг. Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru

Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: uznayvse.ru

Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru

ушла со сцены | Фото: kino-teatr.ru Певица, которая в 1990-х гг.ушла со сцены | Фото: kino-teatr.ru

Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru

Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru

Звезда эстрады 1980-х гг. Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru

Катя Семенова в фильме *Хищники*, 1991 | Фото: kino-teatr.ru

Катя Семенова в фильме *Хищники*, 1991 | Фото: kino-teatr.ru

Певица, которая в 1990-х гг. ушла со сцены | Фото: kino-teatr.ru

Звезда эстрады 1980-х гг. Катя Семенова | Фото: aif.ru

Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru

Екатерина Семенова со вторым мужем, юмористом Михаилом Церишенко | Фото: kp.ru

Певица, которая в 1990-х гг. ушла со сцены | Фото: uznayvse.ru и kino-teatr.ru

Екатерина Семенова со вторым мужем, юмористом Михаилом Церишенко | Фото: gordonua.com

Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: uznayvse.ru