Легенды 1980-х: Из-за чего одна из самых ярких звезд эстрады Катя Семенова бросила сцену

Звезда эстрады 1980-х гг. Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru
Ее хиты «Школьница», «На минутку», «Чтоб не пил, не курил…», «Любовь прекрасна и грустна» знала вся страна. В 1980-х гг. Катя Семенова давала по 40 концертов в месяц и вместе с Малежиком вела передачу «Шире круг». Она была одной из самых популярных певиц последних лет существования СССР, а вскоре после его распада приняла решение навсегда оставить сцену. И на это у нее были свои причины.
Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: uznayvse.ru
Катя рано потеряла родителей, и ее воспитанием занималась старшая сестра. Муж сестры пил, и все проблемы им приходилось решать без его помощи. С детских лет Катя была вынуждена зарабатывать деньги самостоятельно. Она вспоминала: «Люда вкалывала с утра до вечера, у неё было двое детей и муж-алкоголик. С 11 лет я мыла подъезды в нашем доме, чтобы помочь ей деньгами. После школы работала на санэпидемстанции – мыла чашки Петри после туберкулёзников. В итоге заразилась сама и год провела в больнице. Потом устроилась в ветклинику секретарём». Тем не менее Катя окончила музыкальную школу и находила время для того, чтобы заниматься вокалом.
Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru
Певица, которая в 1990-х гг. ушла со сцены | Фото: kino-teatr.ru
Однажды в газете Катя увидела объявление о Всесоюзном конкурсе эстрадной песни. Она села за фортепиано, записала на магнитофон несколько песен и отправила кассету. Вскоре ей позвонили и сообщили, что она прошла в финал. Из 30 тысяч участников жюри и телезрители выбрали победительницей именно ее. Так в 1980 г. Катя Семенова попала на сцену.
Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru
В 19 лет на нее обрушилась невероятная популярность. Певица вспоминала: «Я понимала, что в моём творчестве нет ничего выдающегося. Ситуация, когда людей вокруг стадиона разгоняли пожарными машинами, чтобы я могла подъехать, казалась дикой. В конце 80-х я колесила по стране, давала по 5 концертов в день. Этот план мне спускали «сверху», ведь большая часть заработка шла государству. Я же думала об одном: «Лишь бы связки не сели». А гонорары тратила на подарки друзьям и родным. Не умею откладывать».
Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru
Звезда эстрады 1980-х гг. Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru
В 23 года певица вышла замуж за музыканта Андрея Батурина, который стал ее продюсером. Они создали группу, где Катя была солисткой. Она не только исполняла, но и сама писала песни. Ее стали часто приглашать на телевидение, вместе с Малежиком она вела передачу «Шире круг». В 1985 г. у певицы родился сын, но заниматься его воспитанием у нее совсем не было времени, поэтому его отдали бабушке. В 1991 г. Батурин и Семенова создали музыкальный театр «Катя», в это же время певица снялась в нескольких художественных фильмах.
Катя Семенова в фильме *Хищники*, 1991 | Фото: kino-teatr.ru
Катя Семенова в фильме *Хищники*, 1991 | Фото: kino-teatr.ru
Через 8 лет первый брак Кати Семеновой распался из-за постоянных измен мужа. Однажды во время съемок в фильме «Оплачено заранее» певица познакомилась с актером Михаилом Церишенко, который стал ее вторым мужем. Это знакомство перевернуло ее жизнь – она решила посвятить себя семье и навсегда оставить сцену.
Певица, которая в 1990-х гг. ушла со сцены | Фото: kino-teatr.ru
Екатерина Семенова никогда не жалела о том, что оставила сцену. Популярность ее всегда угнетала, ведь на самом деле она – человек домашний и закрытый. Спустя много лет она призналась в том, что чувствует себя абсолютно счастливой: «Мне нравится жить просто, не оглядываться по сторонам, а просто гулять с собаками, ненакрашенной, в обычной, простой одежде. Это и есть счастье».
Звезда эстрады 1980-х гг. Катя Семенова | Фото: aif.ru
Она живет в скромной однокомнатной квартире, которая досталась ей от родителей, и не жалеет о том, что не заработала на собственный особняк: «Мне никакие хоромы не нужны, поскольку здесь – память о родителях. А для меня очень ценно все, что связано с ними, с детством, потому что мама и папа очень рано ушли из жизни. Другой квартиры даже не хочу, потому что ценности в жизни у меня другие».
Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: kino-teatr.ru
Екатерина Семенова со вторым мужем, юмористом Михаилом Церишенко | Фото: kp.ru
Катя Семенова считает, что ушла со сцены вовремя, ведь ей на смену пришли совсем другие героини: «Я поняла, что не нужна на сцене, если не «пришью» себе грудь, не сделаю подтяжку лица. Но я этого делать не хочу! Мне нравится сидеть дома ненакрашенной и писать музыку – для коллег и кино. Получаю не огромные деньги, но жить можно. Нравится заниматься домом и встречать вечером Мишу, с которым мы вместе уже 13 лет. Ждать в гости сына, который недавно женился. А для души я даю в Москве раз в месяц концерт, пою новые песни».
Певица, которая в 1990-х гг. ушла со сцены | Фото: uznayvse.ru и kino-teatr.ru
Екатерина Семенова со вторым мужем, юмористом Михаилом Церишенко | Фото: gordonua.com
Сегодня Катя Семенова работает в качестве композитора со многими звездами. Она попробовала свои силы и в роли телеведущей в шоу «Формула красоты». В этом году ей исполнилось 56 лет, она называет себя «взрослой пожилой девушкой»: «Мозги все на том же месте. Оказывается, с возрастом ничего не меняется».
Популярная в 1980-х гг. певица Катя Семенова | Фото: uznayvse.ru
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