Самые опасные болезни гладиолусов

Садовые гладиолусы – настоящее украшение любого участка. Если они здоровы. Однако достаточно часто можно услышать жалобы и вопросы – почему мой гладиолус не цветет, почему сохнет или гниет луковица, почему мельчают цветы? Все эти симптомы – признаки заболеваний гладиолусов.

В настоящее время насчитывается более тридцати болезней растений и луковиц, в результате поражения которыми они слабеют, не цветут, а в некоторых случаях и гибнут. Давайте вместе разберемся, какие существуют самые распространенные заболевания гладиолусов и какими бывают методы их лечения.



Инфекционные болезни гладиолусов

Фузариоз (сухая гниль) гладиолусов

Склеротиниоз (склеротиния, сухая черная гниль) гладиолусов

Ботритиоз (серая гниль стебля, коричневая гниль клубнелуковиц) гладиолусов

Септориоз (твердая гниль клубнелуковиц) гладиолусов

Бактериальный корневой рак гладиолусов

Бактериальная парша (лаковая болезнь) гладиолусов

Вирусные болезни гладиолусов

Мозаика, желтуха, кольцевая пятнистость гладиолусов

Чаще всего садоводы имеют дело с инфекционными болезнями гладиолусов, вызванными вредоносными грибками и бактериями.Очень опасное заболевание, вызываемое почвенными грибками Fusarium oxysporum, проникающими в корни. При заражении погибает до 90% растений. Сохраняется в почве около пяти лет. Провоцируется также избытком азотных и органических удобрений, чрезмерной засухой или влажностью почвы. Распространяется с больными клубнелуковицами и через зараженный грунт.Плохо растут корни и листья, надземные части растения искривляются, сохнут и желтеют (начиная с нижних листьев), клубнелуковицы покрываются сухими красно-бурыми пятнышками, как бы вдавленными внутрь и загнивают при хранении.Выкапывайте и уничтожайте пораженные растения. На зараженном участке высаживайте новые гладиолусы не ранее, чем через 5-8 лет. Тщательно отбирайте луковицы на хранение. Перед посадкой просушивайте их при 25°С и дезинфицируйте (выдерживайте на выбор: 30 минут в растворе препарата Максим, 30 минут в 0,2%-ном растворе Фундазола, 1-2 часа в 3%-ном растворе марганцовокислого калия или 10 часов в настое бархатцев).Для приготовления настоя бархатцев сухие растения измельчите и заполните ими половину ведра, долейте до полного объема теплую воду и настаивайте двое суток.Еще одно опасное заболевание, вызываемое также почвенными грибками – растение заражается в процессе вегетации. Сохраняется в почве около пятнадцати-двадцати лет. Провоцируется избыточной кислотностью почвы, чрезмерным внесением перегноя, выращиванием гладиолусов в сырых затененных местах. Распространяется с больными клубнелуковицами и через зараженный грунт.На листьях появляются мелкие темные, окаймленные пятнышки, в дальнейшем листья желтеют и буреют, гниют от основания, клубнелуковицы во время хранения также покрываются мелкими коричневыми точками, позже сливающимися во вдавленные черные пятна, отсыхают чешуйки.Раскисляйте почву (например, доломитовой мукой). Выкапывайте и уничтожайте пораженные растения. Тщательно отбирайте луковицы на хранение. Во время вегетации обрабатывайте растения медьсодержащими препаратами по инструкции (Хом, Абига-Пик, Ордан).Достаточно распространенное грибковое заболевание – споры грибка Botrytis gladiolorum распространяются ветром и водой. Провоцируется сырой и прохладной погодой. Растение заражается как в процессе вегетации, так и во время хранения.Поражаются все органы гладиолусов. Листья массово покрываются мелкими округлыми коричневыми пятнышками (в дальнейшем сливающимися в крупные побуревшие участки), высыхают и преждевременно отмирают. У цветков наблюдается появление на лепестках водянистой пятнистости, цветки теряют форму, обвисают. Стебли, а затем и клубнелуковицы загнивают.Выкапывайте и уничтожайте пораженные растения. Тщательно отбирайте луковицы на хранение. После выкопки просушивайте их при 25°С и перед посадкой дезинфицируйте клубнелуковицы (выдерживайте на выбор: 30 минут в препарате Максим, 30 минут в 0,2%-ном растворе Фундазола, 1-2 часа в 3%-ном растворе марганцовокислого калия или 10 часов в настое бархатцев). С профилактической целью опрыскивайте растения и почву вокруг них дважды в месяц 1%-ным раствором бордоской жидкости или медного купороса.Инфекционное заболевание, вызываемое почвенными грибками Septoria. Сохраняется на зараженных растительных остатках. Чаще всего проявляется на бедных или тяжелых сырых почвах с избыточной кислотностью. Распространение спор и заражение растений происходит в основном во влажную погоду.На листьях появляются окаймленные красно-коричневые пятна с темным центром, клубнелуковицы покрываются темными водянистыми округлыми пятнышками, перерастающими в твердую черную гниль. Иногда на луковицах образуются «подпалины», напоминающие паршу.Раскисляйте почву (например, доломитовой мукой). При незначительных повреждениях можно успеть ножом срезать гниль и обработать раневую поверхность зеленкой. Выкапывайте и уничтожайте сильно пораженные растения. Тщательно отбирайте луковицы на хранение. Перед посадкой дезинфицируйте клубнелуковицы фунгицидом (например, хорошо зарекомендовавшим себя препаратом Витарос).Инфекционное заболевание, вызываемое патогенными почвенными бактериями вида Agrobacterium. Сохраняется в почве около двух-трех лет. Провоцируется повреждением клубнелуковиц при хранении и посадке гладиолусов, повреждением корневой шейки и основания стебля при уходе за растениями.На корневой системе формируются шероховатые наросты различных размеров и форм.Тщательно отбирайте клубнелуковицы на хранение – отбраковывайте все «сальные», деформированные, излишне плоские экземпляры, луковицы с влажными и сухими пятнами. Выкапывайте и уничтожайте пораженные растения, а почву, в которой они росли, обрабатывайте фунгицидами. На ранее зараженный участок высаживайте новые гладиолусы не ранее, чем через 2-3 года.Инфекционное заболевание, вызываемое почвенными бактериями Pseudomonas marginata. Провоцируется тяжелыми сырыми почвами с недостаточной кислотностью и высоким уровнем грунтовых вод, а также постоянной влажной погодой при умеренной температуре воздуха.На прикорневом участке стебля и на клубнелуковице образуются красно-бурые (иногда блестящие) пятна неправильной формы, язвочки, бородавочки, которые разрастаются и в дальнейшем вызывают гниение. Листья гладиолуса в это же время желтеют и усыхают с верхушек.Излишне щелочную почву подкисляйте (например, подсыпая кислый верховой торф или поливая гладиолусы подкисленной водой (50 мл уксуса на 10 л воды). При наличии высоко стоящих грунтовых вод или потенциального застоя влаги сооружайте дренаж. При незначительных повреждениях попробуйте ножом срезать поврежденные места и обработать раневую поверхность зеленкой. Выкапывайте и уничтожайте сильно пораженные растения. Тщательно отбирайте луковицы на хранение.Крохотные внутриклеточные паразиты-вирусы – еще один частый источник заболеваний многих культурных растений, не являются исключением и гладиолусы.Все эти заболевания гладиолуса – вирусной природы. У них схожие проявления, а также меры профилактики и лечения, поэтому рассматривать их можно в комплексе.В результате разрушения вирусом хлорофилла большинство вышеназванных болезней проявляется появлением хаотично расположенных осветленных (желтоватых, сероватых) полос, колец и пятен на листьях и цветках гладиолуса. Сами растения, их цветки и клубнелуковицы резко мельчают, а цветочные стрелки зачастую наоборот – сильно прибавляют в росте. Могут деформироваться (морщинистость, курчавость, скручивание, бугристость) все части растения.Желтуха также может проявляться карликовостью растений, чрезмерной кустистостью, утолщением и хрупкостью листьев, различной формы и цвета раковыми наростами на всех частях растения.В подавляющем большинстве случаев переносятся вирусы насекомыми-вредителями (тля, клещи, трипсы и др.). Поэтому важнейшей мерой профилактики является своевременное уничтожение вредных насекомых. Также важная мера – своевременная прополка участка от сорняков и недопущение загущения посадок. Лечению же вирусные заболевания гладиолусов не поддаются, поэтому единственным выходом при заражении (особенно массовом) будет выкапывание и уничтожение пораженных растений вместе с клубнелуковицами.Чтобы получить гарантированно обильное и красочное ежегодное цветение гладиолусов, нужно всего лишь соблюдать несложные правила ухода за ними.Видите сами – подавляющему большинству инфекционных и вирусных заболеваний гладиолусов способствуют неправильная агротехника (неподходящий тип почвы, скученность посадок, пренебрежение перекапыванием участка, уборкой растительных остатков и уничтожением поврежденных растений), несоблюдение условий хранения, норм и сроков посадки клубнелуковиц, а также несвоевременная обработка растений от насекомых-вредителей. Приведите в порядок свой график работ в цветнике и наслаждайтесь красочным цветением этой великолепной культуры.