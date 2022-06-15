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Красивый низкорослый цветок, который можно посадить в июне

Обриета — прекрасный почвопокровный многолетник с двойным периодом цветения, который растёт самостоятельно практически без ухода. Посейте семена в июне, а в следующем году получите обильно цветущий кустик ярких цветов!

Красивый низкорослый цветок, который можно посадить в июне

Обриета растёт практически на любой садовой земле. Единственное, что она не любит — это переувлажнение почвы. Поливать лучше всего только в период засухи — она не терпит переливов. Первый раз обриета цветёт вместе с первоцветами весной. После обрезки отцветших побегов можно застать ещё одно цветение — уже ближе к осени.

Красивый низкорослый цветок, который можно посадить в июне

Высота растения достигает всего 10-15 см. Обриета заполняет собой землю и не позволяет сорнякам расти. Она активно растёт и цветёт только на солнечном месте, поэтому заранее подберите для неё подходящее, постоянное место. Это чудесный, совсем не прихотливый цветок, который замечательно украсит садовый участок!

Красивый низкорослый цветок, который можно посадить в июне
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Обриетацветок
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