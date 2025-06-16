Какие блюда категорически не стоит заказывать в малознакомых заведениях

1. Скажите НЕТ карпаччо, тартару и суши

Лучше всего воздержаться от блюд с сырым мясом и рыбой. \ Фото: hespruceeats.com

2. Скажите НЕТ морепродуктам

Также не стоит гнаться за морепродуктами и теми блюдами, в составе которых они есть. \ Фото: img.taste.com.au.

3. Скажите НЕТ «домашним» соусам

соусы также попадают под сомнения (особенно песто и сливочный). \ Фото: between2kitchens.com.

4. Скажите НЕТ десертам с кремовыми начинками

Избегайте десертов с кремовой начинкой. \ Фото: anitalianinmykitchen.com.

5. На что стоит обратить внимание при выборе блюда

Всегда обращайте внимание на внешний вид, температуру и запах блюд. \ Фото: allrecipes.com.

6. Первые звоночки, или на что стоит обратить внимание изначально

Внимательно изучите меню. \ Фото: gonnaorder.com.

Осмотритесь и изучите интерьер. \ Фото: media.architecturaldigest.com.

7. Что делать, если закрались сомнения

Не бойтесь задавать интересующие вопросы насчёт блюда. \ Фото: deadline.com.

8. Что можно заказать в малознакомом заведении

Заказывайте нейтральные блюда, что-то типа овощей на гриле. \ Фото: vindulge.com.

Крем-супы также можно заказывать без опасения. \ Фото: aheadofthyme.com.