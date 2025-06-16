Какие блюда категорически не стоит заказывать в малознакомых заведениях

Стоит ли говорить о том, что еда – истинное удовольствие, особенно, когда дело касается любимых блюд? То, что мы едим в повседневной жизни, в гостях или по праздникам имеет огромное значение. Впрочем, распространяется это и на походы в кафе\рестораны. Рассказываем о том, как избежать плачевных последствий после приёма пищи в малознакомых или недавно открывшихся местах, на что следует обратить внимание и от каких блюд стоит сто процентов отказаться.
1. Скажите НЕТ карпаччо, тартару и суши
Лучше всего воздержаться от блюд с сырым мясом и рыбой. \ Фото: hespruceeats.com
Решили посетить недавно открывшееся заведение и побаловать себя тартаром, карпаччо, суши или роллами? Не спешите делать заказ. Вышеперечисленные блюда – настоящая гастрономическая рулетка. Почему? Потому что мясо и рыба – достаточно скоропортящиеся продукты, которые требуют специального температурного режима и правил хранения, тем более, если их собираются подавать в сыром или в полуготовом виде. К тому же нечестные на руку заведения и повара могут приправить подпортившееся блюдо соусами, специями, пряными травами и так далее, тем самым маскируя запах или привкус.
2. Скажите НЕТ морепродуктам
Также не стоит гнаться за морепродуктами и теми блюдами, в составе которых они есть. \ Фото: img.taste.com.au.
Новое заведение пестрит разнообразным меню, завлекая приятными ценами, бонусной программой и скидкой на первое посещение, суля непревзойдённый сервис и потрясающе вкусные блюда? Звучит фантастически прекрасно, почему бы не сходить и не разведать обстановку. Но стоит помнить о том, что безопасность превыше всего, особенно если это касается здоровья. Воздержитесь от блюд с морепродуктами (паста, салаты и т.
3. Скажите НЕТ «домашним» соусам
соусы также попадают под сомнения (особенно песто и сливочный). \ Фото: between2kitchens.com.
В последнее время в некоторых заведениях очень модно готовить большую часть соусов самостоятельно и это нормально, да вот только не все повара придерживаются норм и правил. Бывает так, что сливочная заправка или тот же соус песто готовился несколько дней назад (или не соблюдался режим приготовления), а срок его хранения от силы сутки и то, если сразу же отправить в холодильник. Нечестные на руку сотрудники заведения вместо того, чтобы выбросить непригодное к употреблению, прибегнув к хитростям, могут замаскировать подпортившийся соус, дабы не работать себе в убыток. Стоит ли говорить о возможных последствиях после такого приёма пищи? И хорошо, если всё обойдётся рвотой или расстройством желудка.
4. Скажите НЕТ десертам с кремовыми начинками
Избегайте десертов с кремовой начинкой. \ Фото: anitalianinmykitchen.com.
Десерты с кремовой начинкой или прослойкой также попадают в список блюд, от которых лучше всего отказаться в малознакомом заведении. На витрине и в меню такие вкусняшки выглядят как настоящее произведение искусства, да вот только за красивой обёрткой, не всегда скрывается приятная начинка. Зачастую такие пирожные, торты, муссы и прочие подобного рода сладости могут стоять в холодильнике не первый день и даже при соблюдении температурного режима и правил хранения, кремовые десерты достаточно быстро портятся. Крем теряет свою свежесть, подходит водой, расслаивается и т.д. Следовательно, искажается запах, вкус, появляется неприятный привкус и аромат, но недобросовестным поварам не составит труда всё это замаскировать. Где-то добавят ванили, где-то корицы, где-то кокосовой стружки или лимонной цедры.
5. На что стоит обратить внимание при выборе блюда
Всегда обращайте внимание на внешний вид, температуру и запах блюд. \ Фото: allrecipes.com.
• В первую очередь надо обратить внимание на запах. Если он ярко выраженный, специфический и вызывает любые сомнения – есть над чем задуматься и бить тревогу.
• Во-вторых, некачественные продукты и блюда выдаёт внешний вид. Невзрачная зелень, вялые листья салата, сомнительного вида рыба, мясо со странным оттенками, салат не однородной консистенции или расслоившийся десерт – о многом могут рассказать. Как правило, такие продукты и блюда далеко не первой свежести.
• В-третьих, всегда обращайте внимание на температуру блюда или напитка. Первые и вторые блюда всегда должны быть горячими, а не едва тёплыми. Что же касается салатов и закусок, то они как раз-таки должны быть комнатной температуры или слегка холодными. Слишком холодное или слишком тёплое блюдо говорит о том, что оно было приготовлено заранее, а после либо разогрето, либо охлаждено.
6. Первые звоночки, или на что стоит обратить внимание изначально
Внимательно изучите меню. \ Фото: gonnaorder.com.
• Во-первых, присмотритесь к меню. Если оно по количеству страниц напоминает трёхтомник, то большая часть указанных в нём блюд либо приготовлены заранее и стоят себе в холодильнике, дожидаясь подходящего часа; либо это полуфабрикаты, которые просто разогрели, сдобрив соусом и специями. Также обратите внимание на название блюд и их состав. Важно помнить, что в меню недопустимы ошибки и опечатки. Если вы обнаружили несколько неправильно написанных слов, стоит задуматься о некомпетентности человека, который занимался его составлением. А это уже повод бить тревогу и о других навыках персонала.
Осмотритесь и изучите интерьер. \ Фото: media.architecturaldigest.com.
• Во-вторых, насторожить должен и пустой зал в час-пик. Пустые столики или пара скучающих посетителей – показатель того, что место не особо пользуется спросом.
• В-третьих, общий вид помещения и обслуживающего персонала. Неопрятные сотрудники или интерьер – ещё один сигнал, оповещающий, что местечко-то сомнительное.
• В-четвёртых, заниженные цены не всегда есть хорошо. Нужно понимать, что стейк, устрицы или королевские креветки не могут стоить по цене морковки. Зачастую, такие вот заманчивые предложения обусловлены сомнительным качеством. Поэтому трижды подумайте, прежде чем заказать такое блюдо.
7. Что делать, если закрались сомнения
Не бойтесь задавать интересующие вопросы насчёт блюда. \ Фото: deadline.com.
• Итак, начнём с первого пункта. Если поданное блюдо вызывает хоть малейшее сомнение насчёт свежести, то вежливо подзовите администратора и попросите пригласить повара, чтобы уточнить интересующие вас детали. Не бойтесь задавать вопросы о свежести продуктов и как готовилось блюдо, почему у него такой специфический запах или неоднородный вид.
• Во-вторых, если сомнения всё-таки остались, смело без зазрения совести отказывайтесь от выбранной еды. Уж лучше сохранить здоровье, чем кому-то угодить.
8. Что можно заказать в малознакомом заведении
Заказывайте нейтральные блюда, что-то типа овощей на гриле. \ Фото: vindulge.com.
• Овощи на гриле. Как правило, такие продукты не представляют опасности для здоровья, поэтому риски заработать пищевое отравление сводятся к минимуму. А вот с грибами нужно быть осторожнее, вся белковая пища требует соблюдения всех норм и правил хранения, а также температурный режим. Поэтому выбирайте что-то нейтральное, например, картофель, кукурузу, помидоры, кабачки, баклажаны, перец, стейки из капусты разных сортов, спаржевую фасоль и т.д.
Крем-супы также можно заказывать без опасения. \ Фото: aheadofthyme.com.
• Без опасения можно брать и супы-пюре. Зачастую их готовят из овощей и овощных бульонов, которые проходят термическую обработку. Как правило, такие блюда готовят на один день, поэтому вряд ли они успевают застояться.
• А вот из закусок лучше всего взять брускетту с нейтральной начинкой. Это могут быть томаты, шпинат, сладкий перец, авокадо, зелень, морковь (лучше всего тушёная, жареная или запечённая).
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