Один продукт для белоснежной кожи

Чтобы кожа была гладкой, мягкой, бархатистой и напитанной, не всегда нужен дорогой уход. Порой и обычные продукты могут принести больше пользы!







Всё, что нужно — это взять жирный кефир (от 3 %), пропитать ватные диски и наложить их на чистое лицо, включая глаза. Можно также смазать кефиром шею. Оставить на 15-20 минут, а затем смыть прохладной водой и нанести любимый уходовый крем. Кисломолочные продукты очень хорошо отзываются на коже: заметно осветляют и глубоко питают её. Повторять можно каждый вечер или через день.





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