С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Один продукт для белоснежной кожи

Чтобы кожа была гладкой, мягкой, бархатистой и напитанной, не всегда нужен дорогой уход. Порой и обычные продукты могут принести больше пользы!

Один продукт для белоснежной кожи

Всё, что нужно — это взять жирный кефир (от 3 %), пропитать ватные диски и наложить их на чистое лицо, включая глаза. Можно также смазать кефиром шею. Оставить на 15-20 минут, а затем смыть прохладной водой и нанести любимый уходовый крем. Кисломолочные продукты очень хорошо отзываются на коже: заметно осветляют и глубоко питают её. Повторять можно каждый вечер или через день.

Один продукт для белоснежной кожи
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Кожауход

Картина дня

наверх