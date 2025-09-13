7 городов, которые были затоплены во время строительства водохранилищ в СССР

История Советского Союза буквально пронизана грандиозными стройками. Ярким примером подобного проекта является строительство гидроэлектростанций и водохранилищ на реках. Вот только в данном случае создание чего-то нового привело к гибели старого. Речь идёт о ряде населённых пунктов, которые оказались на дне этих новосозданных водоёмов., которые были затоплены во время строительства водохранилищ в СССР.
1. Ставрополь-на-Волге
Один из самых больших затопленных городов. /Фото: proza.ru
Город Ставрополь-на-Волге был затоплен во время строительства Волжской ГЭС и Куйбышевского водохранилища. На тот момент, а было это в 1953–1955 годах, население городка составляло около 12 тысяч человек. Перед затоплением каменные дома и колокольня были взорваны, а вот деревянные жилища местные сумели разобрать и перевезти на новое место, которое со временем выросло в город Тольятти. Многим даже разрешили эксгумировать умерших родственников для перезахоронения.
2. Корчева
Город, чьи дома по-прежнему стоят на новом месте. /Фото: pikabu.ru
Этот городок располагался неподалёку от Дубны, но оказался на пути осуществления плана строительства канала имени Москвы. Как и в большинстве подобных случаем, деревянные дома были разобраны, а каменные сооружения и церкви - взорваны. А люди переехали в посёлок Конаково, который впоследствии разросся до полноценного города. Однако память о Корчеве не погибла совсем: и сегодня в российским городе Конаково стоит улица из деревянных домов, которые были привезены из затопленного места.
3. Калязин
Всё, что осталось от затопленного города. /Фото: ria.ru
История города Калязин, который располагался в Тверской области, завершилась во время строительства Угличского водохранилища. Однако, в отличие от других населённых пунктов, Калязин окончательно с лица земли так и не исчез. В результате ушло под воду всё поселение, кроме колокольни Вознесенской церкви, которая стала использоваться в качестве маяка, оказавшись на повороте реки. А сам город Калязин отстроили заново неподалёку.
4. Весьегонск
Городок, который всю свою историю страдал от воды. /Фото: ks-region69.com
Весьегонск имеет довольно интересную историю, ведь мог оказаться брошен жителями даже в случае, если бы не началось строительство Рыбинского водохранилища. А всё потому, что располагался он в таком месте, где регулярно подтапливало во время паводков, поэтому люди частенько передвигались по городу по мосткам и даже на лодках. Поэтому идея перенести Весьегонск появилась довольно давно, однако воплощена в жизнь она была только в сороковых годах прошлого века из-за строительства Рыбинского водохранилища.
5. Пучеж
Некогда красивый город бурлаков исчез с лица земли. /Фото: geocaching.su
В Ивановской области был свой затопленный город - Пучеж. Он был известен много лет как место скопления бурлаков, которые хотели наняться на работу. Другая достопримечательность Пучежа - это его архитектура, особенно красивые купеческие дома. Однако в шестидесятых годах город был уничтожен ради затопления. Набережная Пучежа и каменные дома были взорваны, а людей переселили в новый одноимённый город. Однако он был уже типичным советским населённым пунктом, и никакой примечательной архитектуры в нём уже не найдешь.
6. Куйбышев
Куйбышев, который затопили. /Фото: maximonline.ru
Город Спасск-Татарский в советское время, наряду с многими другими населёнными пунктами, получил новое название Куйбышев. Однако переименование не спасло его от затопления - он оказался на пути строительства Куйбышевского водохранилища. В результате в пятидесятых годах прошлого столетия город был полностью затоплен, правда, спустя некоторое время его отстроили заново под названием Болгар, так как его расположили поблизости от городища древних булгар.
7. Молога
Пожалуй, самый известный город, который затопили. /Фото: 7x7-journal.ru
Трудно найти более популярный затопленный городок, чем Молога, которая располагалась в Ярославской области. Обладая довольно древней историей, он оказался стёрт с лица Земли во время строительства Рыбинского водохранилища. Но не до конца: попытки взорвать церкви не уничтожили их полностью, потому их остатки можно увидеть и сегодня - в то время, когда уровень воды в водохранилище становится меньше, они показываются на поверхность.
